❗️Следователи смогут блокировать счета россиян — без решения суда

В Госдуму внесён законопроект, который радикально расширяет полномочия силовиков.

Согласно документу, следователи и дознаватели смогут блокировать банковские счета без решения суда — в так называемых «случаях, не терпящих отлагательства». Это значит:

— достаточно лишь подозрения,

— не требуется санкция суда,

— блокировать смогут все счета сразу.

📌 Формулировка расплывчатая, а риски — реальные.

📌 Законопроект уже на рассмотрении — последствия для бизнеса и граждан могут быть масштабными.

❗️Совет: следите за активностью по счетам, готовьте аргументы на случай блокировок, усиливайте комплаенс.

И особенно — не игнорируйте даже мелкие запросы от банков и ведомств.

Мы продолжим мониторить изменения — чтобы вы не пропустили то, что может заморозить всё.