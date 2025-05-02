❗️Следователи смогут блокировать счета россиян — без решения суда

Согласно документу, следователи и дознаватели смогут блокировать банковские счета без решения суда — в так называемых «случаях, не терпящих отлагательства». Это значит:
— достаточно лишь подозрения,
— не требуется санкция суда,
— блокировать смогут все счета сразу.
📌 Формулировка расплывчатая, а риски — реальные.
📌 Законопроект уже на рассмотрении — последствия для бизнеса и граждан могут быть масштабными.
❗️Совет: следите за активностью по счетам, готовьте аргументы на случай блокировок, усиливайте комплаенс.
И особенно — не игнорируйте даже мелкие запросы от банков и ведомств.
Мы продолжим мониторить изменения — чтобы вы не пропустили то, что может заморозить всё.
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