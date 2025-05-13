Как работаем и отдыхаем в июне 2025 года

Какие праздники и выходные ждут в июне 2025 года

По статье 112 ТК РФ, в июне россияне официально отдыхают в один праздничный день — 12 июня, День России.

В 2025 году он выпадает на четверг, и по закону этот день считается нерабочим праздничным днём.

Это не обычный выходной — он оплачивается в повышенном размере, если сотрудник выходит на смену, и не включается в число отпускных дней.