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Коммерческая Тайна
Отпуска

Как работаем и отдыхаем в июне 2025 года

📅 выходные, праздники, отпуска — с пояснениями по ТК РФ.

Июнь — месяц с короткой рабочей неделей и стратегически важными датами для отдела кадров. Чтобы избежать ошибок с отпусками и расчетами, разберем всё детально: какие дни нерабочие, как оформить отпуск, какие нюансы учесть при оплате и планировании.

Какие праздники и выходные ждут в июне 2025 года

По статье 112 ТК РФ, в июне россияне официально отдыхают в один праздничный день — 12 июня, День России.

В 2025 году он выпадает на четверг, и по закону этот день считается нерабочим праздничным днём.

Это не обычный выходной — он оплачивается в повышенном размере, если сотрудник выходит на смену, и не включается в число отпускных дней.

Продление отдыха за счёт праздника

Когда отпуск сотрудника пересекается с нерабочим праздничным днем, этот день не включается в календарные дни отпуска (ч. 1 ст. 120 ТК РФ). Это значит:

▪️ Фактически работник отдыхает дольше
▪️ Количество оплачиваемых отпускных дней не меняется
▪️ День 12 июня будет как бы «сверх» отпуска, но не оплачивается отдельно

Даже если сотрудник работает по сменному графику и этот день по графику рабочий — он все равно исключается из отпуска, если он является праздником по закону.

Какие праздничные дни исключаются из отпуска

Исключаются:

  1. Официальные федеральные праздники (ст. 112 ТК РФ)

  2. Региональные праздники, например:

    • Ураза-байрам

    • Курбан-байрам
      …в Башкортостане, Татарстане и др. субъектах РФ
      (если не установлено иное в региональном законе)

Переносы выходных ради «оптимизации» рабочего времени — не исключаются. Например, если 14 июня сделают выходным вместо 9 марта, то 14 июня будет обычным выходным, а не праздником — и включается в отпуск.

Если отпуск выпал на 12 июня — что делать

Этот день автоматически исключается из отпуска. Пример:

  • Отпуск с 10 по 23 июня

  • 12 июня — нерабочий праздничный

  • Фактический отпуск: 15 календарных дней + 1 день

Итого: отдых продлевается, но дополнительно оплачивать 12 июня не нужно — он не входит в отпуск, но и не требует отдельной оплаты.

Как оформить отпуск в июне

  1. Если отпуск по графику
    писать заявление не нужно, достаточно приказа.

  2. Если вне графика или не указана дата начала
    необходимо заявление в произвольной форме.

В любом случае понадобится приказ по форме Т-6 (или в формате вашей кадровой системы).

Резюме

✅ В июне 2025 года официальный праздник — 12 июня (четверг)
✅ Если отпуск захватывает этот день — отдых продлевается на 1 день
✅ День нерабочий, но не входит в отпуск и не оплачивается отдельно
✅ Отпускайте грамотно — по ТК и с учетом праздничных исключений

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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