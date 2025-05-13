Как работаем и отдыхаем в июне 2025 года

Июнь — месяц с короткой рабочей неделей и стратегически важными датами для отдела кадров. Чтобы избежать ошибок с отпусками и расчетами, разберем всё детально: какие дни нерабочие, как оформить отпуск, какие нюансы учесть при оплате и планировании.
Какие праздники и выходные ждут в июне 2025 года
По статье 112 ТК РФ, в июне россияне официально отдыхают в один праздничный день — 12 июня, День России.
В 2025 году он выпадает на четверг, и по закону этот день считается нерабочим праздничным днём.
Это не обычный выходной — он оплачивается в повышенном размере, если сотрудник выходит на смену, и не включается в число отпускных дней.
Продление отдыха за счёт праздника
Когда отпуск сотрудника пересекается с нерабочим праздничным днем, этот день не включается в календарные дни отпуска (ч. 1 ст. 120 ТК РФ). Это значит:
▪️ Фактически работник отдыхает дольше
▪️ Количество оплачиваемых отпускных дней не меняется
▪️ День 12 июня будет как бы «сверх» отпуска, но не оплачивается отдельно
Даже если сотрудник работает по сменному графику и этот день по графику рабочий — он все равно исключается из отпуска, если он является праздником по закону.
Какие праздничные дни исключаются из отпуска
Исключаются:
Официальные федеральные праздники (ст. 112 ТК РФ)
Региональные праздники, например:
Ураза-байрам
Курбан-байрам
…в Башкортостане, Татарстане и др. субъектах РФ
(если не установлено иное в региональном законе)
Переносы выходных ради «оптимизации» рабочего времени — не исключаются. Например, если 14 июня сделают выходным вместо 9 марта, то 14 июня будет обычным выходным, а не праздником — и включается в отпуск.
Если отпуск выпал на 12 июня — что делать
Этот день автоматически исключается из отпуска. Пример:
Отпуск с 10 по 23 июня
12 июня — нерабочий праздничный
Фактический отпуск: 15 календарных дней + 1 день
Итого: отдых продлевается, но дополнительно оплачивать 12 июня не нужно — он не входит в отпуск, но и не требует отдельной оплаты.
Как оформить отпуск в июне
Если отпуск по графику —
писать заявление не нужно, достаточно приказа.
Если вне графика или не указана дата начала —
необходимо заявление в произвольной форме.
В любом случае понадобится приказ по форме Т-6 (или в формате вашей кадровой системы).
Резюме
✅ В июне 2025 года официальный праздник — 12 июня (четверг)
✅ Если отпуск захватывает этот день — отдых продлевается на 1 день
✅ День нерабочий, но не входит в отпуск и не оплачивается отдельно
✅ Отпускайте грамотно — по ТК и с учетом праздничных исключений
Начать дискуссию