Как переводы от 10 000 ₽ могут попасть под блокировку — банки готовят новую практику

Что предлагают банки

— Временно блокировать переводы на счёте получателя, если у банка возникнут подозрения в мошенничестве.

— Блокировка будет действовать:

▪️ на сутки — для переводов от 10 000 до 50 000 ₽

▪️ на 48 часов — если сумма перевода превышает 50 000 ₽

Если отправитель пожалуется, что перевод был сделан без его ведома, банк получателя:

— автоматически блокирует сумму на 48 часов

— запрещает закрывать счёт и выводить деньги с него в течение 30 дней — чтобы не допустить обналичивания.