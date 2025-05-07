Как переводы от 10 000 ₽ могут попасть под блокировку — банки готовят новую практику

Что предлагают банки
— Временно блокировать переводы на счёте получателя, если у банка возникнут подозрения в мошенничестве.
— Блокировка будет действовать:
▪️ на сутки — для переводов от 10 000 до 50 000 ₽
▪️ на 48 часов — если сумма перевода превышает 50 000 ₽
Если отправитель пожалуется, что перевод был сделан без его ведома, банк получателя:
— автоматически блокирует сумму на 48 часов
— запрещает закрывать счёт и выводить деньги с него в течение 30 дней — чтобы не допустить обналичивания.
Почему это важно
Сейчас мошенники моментально обналичивают или выводят деньги — у банков нет времени остановить операцию. Новый механизм позволит банкам вернуть средства до вывода и повысить защиту клиентов.
Комментарий главы НСФР Андрея Емелина:
«Мы не создаём неудобства для добросовестных клиентов. Мы создаём шанс вернуть деньги тем, кто стал жертвой».
Что дальше
ЦБ будет изучать инициативу, обсуждение продолжится на экспертном уровне. Вероятность одобрения высока — тема стоит на острие цифровой безопасности.
Прямо сейчас — повод проверить свои настройки уведомлений и лимиты на переводы. Следим за развитием.
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