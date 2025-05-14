Кейс: «Нет бумаг? Тогда будут показания». Как ИП насчитали налоги только по словам арендаторов

Что случилось

Индивидуальный предприниматель сдавал в аренду недвижимость с 2017 по 2019 год. Договора были. Доходы — тоже. Только вот официально эти доходы не отражались, а деньги получались наличными или «в натуре».

ИП не вел учёт. Не показывал выручку. А когда пришла проверка — не смог предоставить документы, подтверждающие суммы арендных платежей.