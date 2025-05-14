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Коммерческая Тайна
Судебная практика по налоговым спорам

Кейс: «Нет бумаг? Тогда будут показания». Как ИП насчитали налоги только по словам арендаторов

Комментарий по свежему определению ВС РФ от 29.05.2024 по делу № А76-5542.

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⚠️ Внимание: налоговая больше не нуждается в ваших документах, чтобы доначислить налоги. Достаточно показаний арендаторов.

Это не преувеличение — это правовая реальность, которую утвердил Верховный суд.

Что случилось

Индивидуальный предприниматель сдавал в аренду недвижимость с 2017 по 2019 год. Договора были. Доходы — тоже. Только вот официально эти доходы не отражались, а деньги получались наличными или «в натуре».

ИП не вел учёт. Не показывал выручку. А когда пришла проверка — не смог предоставить документы, подтверждающие суммы арендных платежей.

Что сделала налоговая

ФНС опросила арендаторов.
✔️ Те подтвердили, что арендовали помещение.
✔️ Назвали суммы, даты и условия аренды.
✔️ Некоторые показали свои договоры.

И на основании их показаний инспекция посчитала доходы ИП и начислила налоги — полностью расчетным способом. Размер налоговой базы был определён по словам арендаторов.

Что решил Верховный суд

🔸 Никаких нарушений не было.

ВС РФ указал, что:

«Налоговый кодекс не содержит ограничений в отношении видов доказательств, которыми может быть подтверждена величина доходов или расходов. В частности, допускается использование показаний свидетелей.»

То есть даже без документов налоговая вправе использовать устные показания и сторонние данные, если налогоплательщик сам спровоцировал ситуацию, в которой точные расчёты невозможны.

Выводы для бизнеса

🔺 Не ведёте учёт? Значит, расчёт будет за вас — по чужим словам.
🔺 Не обеспечили документы? Вам начислят налоги на основе "объективных сведений", даже если вы с ними не согласны.
🔺 "Наличка" и "договор по доверенности" — это уже не защита. Это путь к доначислениям.

Коммерческая мораль

Если вы предприниматель — вы обязаны фиксировать доходы. Даже при работе с физлицами, даже при оплате «натурой». Отсутствие бумаг теперь не спасает — наоборот, открывает дорогу максимальной фискальной реконструкции.

В этой истории ИП заплатит налог, штраф и пени. Только потому, что не организовал базовый финансовый контур — договоры, акты, расчётные документы. Всё остальное — вопрос времени.

Работайте с документами. Или с юристами. Или с налоговой. Выбор — всегда ваш.
Коммерческая тайна

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