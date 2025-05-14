Кейс: «Нет бумаг? Тогда будут показания». Как ИП насчитали налоги только по словам арендаторов

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⚠️ Внимание: налоговая больше не нуждается в ваших документах, чтобы доначислить налоги. Достаточно показаний арендаторов.
Это не преувеличение — это правовая реальность, которую утвердил Верховный суд.
Что случилось
Индивидуальный предприниматель сдавал в аренду недвижимость с 2017 по 2019 год. Договора были. Доходы — тоже. Только вот официально эти доходы не отражались, а деньги получались наличными или «в натуре».
ИП не вел учёт. Не показывал выручку. А когда пришла проверка — не смог предоставить документы, подтверждающие суммы арендных платежей.
Что сделала налоговая
ФНС опросила арендаторов.
✔️ Те подтвердили, что арендовали помещение.
✔️ Назвали суммы, даты и условия аренды.
✔️ Некоторые показали свои договоры.
И на основании их показаний инспекция посчитала доходы ИП и начислила налоги — полностью расчетным способом. Размер налоговой базы был определён по словам арендаторов.
Что решил Верховный суд
🔸 Никаких нарушений не было.
ВС РФ указал, что:
«Налоговый кодекс не содержит ограничений в отношении видов доказательств, которыми может быть подтверждена величина доходов или расходов. В частности, допускается использование показаний свидетелей.»
То есть даже без документов налоговая вправе использовать устные показания и сторонние данные, если налогоплательщик сам спровоцировал ситуацию, в которой точные расчёты невозможны.
Выводы для бизнеса
🔺 Не ведёте учёт? Значит, расчёт будет за вас — по чужим словам.
🔺 Не обеспечили документы? Вам начислят налоги на основе "объективных сведений", даже если вы с ними не согласны.
🔺 "Наличка" и "договор по доверенности" — это уже не защита. Это путь к доначислениям.
Коммерческая мораль
Если вы предприниматель — вы обязаны фиксировать доходы. Даже при работе с физлицами, даже при оплате «натурой». Отсутствие бумаг теперь не спасает — наоборот, открывает дорогу максимальной фискальной реконструкции.
В этой истории ИП заплатит налог, штраф и пени. Только потому, что не организовал базовый финансовый контур — договоры, акты, расчётные документы. Всё остальное — вопрос времени.
Работайте с документами. Или с юристами. Или с налоговой. Выбор — всегда ваш.
Коммерческая тайна
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