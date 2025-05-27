Вся правда о переводах с карты на карту и налогах: изменения с 1 июня 2025 года

А что с налогами на переводы?

Вот главная правда: массового налогообложения переводов между физлицами нет. Но есть нюансы, которые могут вызвать интерес у налоговой:

➕ Налог НЕ платится, если:

вы получаете подарок от друга или родственника ;

кто-то вернул долг ;

вы скинулись с коллегами на подарок ;

перевели деньги за еду, такси, мелкие расходы.

Это не доходы. И НДФЛ с них платить не нужно.

➖ Налог МОГУТ доначислить, если:

вы регулярно получаете крупные суммы от разных людей;

переводы носят характер оплаты за товары или услуги — например, за аренду, за проданную косметику, стройку, репетиторство.

Эксперт «Коммерческой тайны» подчёркивает: если есть признаки предпринимательской деятельности, налоговая может начислить НДФЛ 13% — даже если вы не зарегистрированы как ИП или самозанятый.