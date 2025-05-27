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Коммерческая Тайна
Банковские карты

Вся правда о переводах с карты на карту и налогах: изменения с 1 июня 2025 года

С 1 июня вступили в силу новые банковские правила, которые вызвали волну вопросов и слухов. Особенно — про налоги на переводы с карты на карту. Разбираем всё, как есть: что действительно изменилось, когда платится налог, и какие переводы безопасны.

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Сначала — по закону: что вступило в силу с 1 июня

Да, новый закон действует с 1 июня 2025 года. И он касается:

  • ужесточения контроля за подозрительным снятием наличных;

  • возможности назначить доверенное лицо для подтверждения операций;

  • ограничений на выдачу наличных, если есть подозрение в принуждении к снятию (например, при попытках мошенничества).

Теперь банк вправе ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки на 48 часов, если заподозрит попытку принудительного снятия — и обязан уведомить клиента о причинах. Вводится запрет на спам-звонки, все звонки от банков маркируются.

А что с налогами на переводы?

Вот главная правда: массового налогообложения переводов между физлицами нет. Но есть нюансы, которые могут вызвать интерес у налоговой:

➕ Налог НЕ платится, если:

  • вы получаете подарок от друга или родственника;

  • кто-то вернул долг;

  • вы скинулись с коллегами на подарок;

  • перевели деньги за еду, такси, мелкие расходы.

Это не доходы. И НДФЛ с них платить не нужно.

➖ Налог МОГУТ доначислить, если:

  • вы регулярно получаете крупные суммы от разных людей;

  • переводы носят характер оплаты за товары или услуги — например, за аренду, за проданную косметику, стройку, репетиторство.

Эксперт «Коммерческой тайны» подчёркивает: если есть признаки предпринимательской деятельности, налоговая может начислить НДФЛ 13% — даже если вы не зарегистрированы как ИП или самозанятый.

Что делать, чтобы не попасть под подозрение

  1. Сохраняйте документы: договоры, расписки, чеки, подтверждения возврата долгов.

  2. Фиксируйте назначения переводов: если перевод от родственника или в рамках семьи — так и указывайте.

  3. Не паникуйте: «на подарок», «на кофе» или «на проезд» в комментарии к переводу — не повод для блокировки карты. Это миф.

  4. Оформите самозанятость, если регулярно получаете деньги за услуги. Налоговая база будет прозрачной, и вопросов не возникнет.

Ответы на реальные вопросы

«Коллега кидает деньги за обеды — это безопасно?»
Да. Это не доход, а бытовой перевод. Нет оснований для НДФЛ.

«Продаю косметику, переводы до 10 тыс. — облагается?»
Да, если переводы связаны с коммерцией, это доход. Налоговики могут начислить 13%, если докажут предпринимательскую деятельность.

«Муж переводит всю зарплату бывшей жене на карту»
Если фактически живёте как семья — это не облагается. Перевод считается внутрисемейным, а не коммерческим.

«Что делать гуманитарным группам?»
Закона пока нет. Но обсуждается идея создать благотворительные счета — сборы на личные карты могут быть ограничены.

Итоги

  • Никаких новых налогов на переводы с карты на карту не вводили.

  • Но если перевод — это доход, особенно регулярный, налоговая вправе заинтересоваться.

  • Главное — понимать суть перевода и иметь документы на случай вопросов.

Эксперт «Коммерческой тайны» резюмирует:

«Если друг каждый месяц присылает по 100 тысяч — либо он у вас очень щедрый, либо стоит проверить налоговые последствия».

Сохраните этот разбор — пригодится при любом внезапном запросе.
Перешлите коллегам, друзьям, родным — особенно тем, кто не знает о новых правилах.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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