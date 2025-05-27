Вся правда о переводах с карты на карту и налогах: изменения с 1 июня 2025 года

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Сначала — по закону: что вступило в силу с 1 июня
Да, новый закон действует с 1 июня 2025 года. И он касается:
ужесточения контроля за подозрительным снятием наличных;
возможности назначить доверенное лицо для подтверждения операций;
ограничений на выдачу наличных, если есть подозрение в принуждении к снятию (например, при попытках мошенничества).
Теперь банк вправе ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки на 48 часов, если заподозрит попытку принудительного снятия — и обязан уведомить клиента о причинах. Вводится запрет на спам-звонки, все звонки от банков маркируются.
А что с налогами на переводы?
Вот главная правда: массового налогообложения переводов между физлицами нет. Но есть нюансы, которые могут вызвать интерес у налоговой:
➕ Налог НЕ платится, если:
вы получаете подарок от друга или родственника;
кто-то вернул долг;
вы скинулись с коллегами на подарок;
перевели деньги за еду, такси, мелкие расходы.
Это не доходы. И НДФЛ с них платить не нужно.
➖ Налог МОГУТ доначислить, если:
вы регулярно получаете крупные суммы от разных людей;
переводы носят характер оплаты за товары или услуги — например, за аренду, за проданную косметику, стройку, репетиторство.
Эксперт «Коммерческой тайны» подчёркивает: если есть признаки предпринимательской деятельности, налоговая может начислить НДФЛ 13% — даже если вы не зарегистрированы как ИП или самозанятый.
Что делать, чтобы не попасть под подозрение
Сохраняйте документы: договоры, расписки, чеки, подтверждения возврата долгов.
Фиксируйте назначения переводов: если перевод от родственника или в рамках семьи — так и указывайте.
Не паникуйте: «на подарок», «на кофе» или «на проезд» в комментарии к переводу — не повод для блокировки карты. Это миф.
Оформите самозанятость, если регулярно получаете деньги за услуги. Налоговая база будет прозрачной, и вопросов не возникнет.
Ответы на реальные вопросы
«Коллега кидает деньги за обеды — это безопасно?»
Да. Это не доход, а бытовой перевод. Нет оснований для НДФЛ.
«Продаю косметику, переводы до 10 тыс. — облагается?»
Да, если переводы связаны с коммерцией, это доход. Налоговики могут начислить 13%, если докажут предпринимательскую деятельность.
«Муж переводит всю зарплату бывшей жене на карту»
Если фактически живёте как семья — это не облагается. Перевод считается внутрисемейным, а не коммерческим.
«Что делать гуманитарным группам?»
Закона пока нет. Но обсуждается идея создать благотворительные счета — сборы на личные карты могут быть ограничены.
Итоги
Никаких новых налогов на переводы с карты на карту не вводили.
Но если перевод — это доход, особенно регулярный, налоговая вправе заинтересоваться.
Главное — понимать суть перевода и иметь документы на случай вопросов.
Эксперт «Коммерческой тайны» резюмирует:
«Если друг каждый месяц присылает по 100 тысяч — либо он у вас очень щедрый, либо стоит проверить налоговые последствия».
Сохраните этот разбор — пригодится при любом внезапном запросе.
Перешлите коллегам, друзьям, родным — особенно тем, кто не знает о новых правилах.
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