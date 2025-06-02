Что делать, если банк отказал в операции по 115-ФЗ

Как оспорить отказ

Если предприниматель не согласен с решением банка, предусмотрен механизм реабилитации — можно предоставить документы, подтверждающие законность операции.

Пример на базе Сбербанка:

— Убедитесь, что причина отказа — именно 115-ФЗ. Это указано в личном кабинете.

— Там же будет список документов, необходимых для подтверждения легально.ти операции.

— Каждый отказ рассматривается отдельно. Один одобренный платёж не «очищает» все остальные.

— Загрузите документы через личный кабинет.

Если возникнут сложности, Сбербанк предоставляет консультации по горячим линиям/

По статистике, более половины клиентов, прошедших реабилитацию, получают положительный ответ и могут провести платёж повторно.