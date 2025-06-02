Что делать, если банк отказал в операции по 115-ФЗ

Согласно закону 115-ФЗ, банки обязаны отслеживать подозрительные операции. Поводом для внимания могут стать:
— сделки, нехарактерные для бизнеса,
— крупные переводы физлицам,
— частое снятие наличных и другие операции.
Если банк не видит экономического смысла платежа, он может отказать в его проведении. Детально мы уже говорили об этом в статье: «Что делать, если банк ограничил доступ к счету по 115-ФЗ», но обговорим важные нюансы.
Почему важно не игнорировать такие отказы
Даже если операция уже не актуальна, игнорировать отказ — ошибка. Повторные отказы (особенно два и более в течение года) с формулировкой по 115-ФЗ могут привести к блокировке счёта и расторжению договора банковского обслуживания.
Как оспорить отказ
Если предприниматель не согласен с решением банка, предусмотрен механизм реабилитации — можно предоставить документы, подтверждающие законность операции.
Пример на базе Сбербанка:
— Убедитесь, что причина отказа — именно 115-ФЗ. Это указано в личном кабинете.
— Там же будет список документов, необходимых для подтверждения легально.ти операции.
— Каждый отказ рассматривается отдельно. Один одобренный платёж не «очищает» все остальные.
— Загрузите документы через личный кабинет.
Если возникнут сложности, Сбербанк предоставляет консультации по горячим линиям/
По статистике, более половины клиентов, прошедших реабилитацию, получают положительный ответ и могут провести платёж повторно.
Что делать, если банк не одобрил реабилитацию
Даже после отказа есть способ защитить деловую репутацию — можно обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России. Но важно: сначала необходимо пройти этап реабилитации в банке. Без этого комиссия заявку не рассмотрит.
Резюме: Не оставляйте отказ без внимания. Быстрая и чёткая реакция поможет сохранить нормальные отношения с банком и подтвердить вашу деловую благонадёжность.
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