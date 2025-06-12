С 1 июля банки усилят контроль за вашими операциями: как не лишиться счета

Расскажем, почему появляются такие требования, кого они коснутся, к чему готовиться бизнесу и как избежать блокировки счетов или попадания в списки подозрительных клиентов банков.

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С 1 июля 2025 года российские банки усилят контроль за некоторыми финансовыми операциями. По новым правилам Центробанка, под пристальное наблюдение попадут денежные переводы от компаний и индивидуальных предпринимателей физическим лицам, а также снятие наличных на сумму более 3 млн рублей в сутки. Эти меры вводятся для борьбы с подозрительными транзакциями, пресечения незаконного обнала денег и злоупотреблений бюджетными средствами.

Почему усиливается контроль с 1 июля

Регулятор ужесточает правила в рамках противодействия отмыванию средств и финансированию незаконной деятельности. Банк России отмечает рост нелегальных схем обналичивания денег через счета физических лиц и «серых» выплат гражданам. Ранее ЦБ даже анонсировал создание единой платформы обмена информацией с банками о подобных подозрительных клиентах. Кроме того, уделяется внимание противодействию злоупотреблениям с бюджетными деньгами: транзитные операции с участием государственных средств теперь будут тщательно проверяться, если есть основания полагать, что в итоге деньги пойдут на обналичивание.

Новые требования оформлены в обновлённой редакции Положения Банка России № 375-П – главного нормативного акта, определяющего правила внутреннего контроля банков по борьбе с отмыванием доходов (115‑ФЗ). Центробанк расширил перечень признаков подозрительных операций, чтобы банки выявляли сомнительные транзакции более эффективно. В их числе – нетипичные переводы от бизнеса гражданам и крупные снятия наличных суммы, часто используемые в схемах незаконного обналичивания.

Какие операции попадут под проверку

Многие привычные транзакции теперь будут рассматриваться банками более строго. В частности, переводы с расчётных счетов компаний или ИП на личные карты граждан вызовут дополнительные вопросы у банков. Если предприниматель часто перечисляет деньги разным физлицам, но эти люди не оформлены как сотрудники или официальные подрядчики, банк может заподозрить выплату «серых» зарплат или иные нелегальные расчеты и даже заблокировать счёт компании. Под нормальную деятельность, как правило, подпадают выплаты зарплаты штатным работникам, дивиденды собственникам или выдача официального займа – такие переводы должны иметь подтверждающие документы и не вызывают подозрений. Но регулярные перечисления гражданам без ясно оформленных оснований теперь могут трактоваться как сомнительные.

Кроме того, операции с бюджетными средствами возьмут под особый контроль. Банки будут проверять даже относительно небольшие переводы, связанные с госсубсидиями, грантами или расчётами по госконтрактам. Компаниям, работающим с бюджетными деньгами, придётся быть готовыми обосновать любое движение таких средств. Любая транзакция, связанная с полученными из бюджета суммами, может вызвать запрос дополнительных документов, чтобы убедиться, что деньги не выводятся на сторону и не используются нецелевым образом.

Крупные снятия наличных также окажутся под пристальным вниманием. Если компания снимает со счёта значительные суммы наличными – например, на закупку лома цветных металлов или драгоценных металлов – и сумма превышает 3 млн руб. в сутки, то такие операции автоматически будут считаться высокорисковыми. Банки по новым правилам расценивают столь крупное снятие наличных как потенциально подозрительное и, согласно требованиям 115‑ФЗ, сообщат об этом в Росфинмониторинг для проверки. Это связано с тем, что подобные схемы (маскируемые под закупку лома, ювелирных изделий и т.п.) часто используются для обнала и ухода от налогов. Теперь же порог в 3 млн руб. в день фактически стал «триггером»: превысив его, компания должна быть готова к интересу со стороны банка и финансового надзора.

Стоит упомянуть, что под усиленный контроль также подпадают сделки с драгоценными металлами и ценностями. Например, если фирма или гражданин массово скупает драгоценные металлы, но не показывает обратную продажу или хранит ценности вне банка, это тоже считается нетипичным поведением и будет отслеживаться регулятором. Добавлены критерии и пороги для таких операций (для организаций, например, контроль за внесением наличных свыше 10 млн руб. в месяц на счет для сделок с драгоценными металлами). Все эти меры направлены на то, чтобы закрыть лазейки для отмывания денег через специфические активы и наличные расчёты.

Последствия и риски для компаний

Бизнесу стоит заранее подготовиться к новым правилам, так как они могут отразиться на повседневных операциях. Банки получат право приостанавливать подозрительные операции до 48 часов для дополнительной проверки. То есть, если перевод или снятие средств покажется банку сомнительным, транзакцию могут заморозить на двое суток, уведомив клиента и запросив пояснения или документы. В худшем случае банк вправе отказать в проведении операции, если сочтёт её противоправной, или даже закрыть счет клиента при серьезных подозрениях.

На практике это означает, что банки станут чаще запрашивать у клиентов обоснования и подтверждающие документы по операциям. К примеру, могут потребовать договоры с физлицами, акты выполненных работ, оправдательные документы на расходование субсидий, счета-фактуры на товары и т.д. Проверка может привести к задержкам платежей: перевод будет исполнен только после того, как банк убедится в его легитимности. Бухгалтерам и финансистам компаний придется тратить больше времени на подготовку документов и общение с банковскими службами безопасности.

Если банк сочтёт, что компания занимается сомнительной деятельностью (например, систематически обналичивает деньги или платит «в конверте»), её могут занести в внутренний чёрный список. Тогда счет могут заблокировать, а сведения о нарушителе поступят в Центробанк и другие банки. В результате фирме будет трудно открыть счета в других банках или проводить финансовые операции — репутация «подозрительного клиента» усложняет работу с банковским сектором. Именно поэтому важно не допускать ситуаций, которые приведут к таким санкциям.

Как избежать блокировок и подозрений: рекомендации

Чтобы продолжать работу без сбоев и не попасть под подозрения, компаниям и предпринимателям следует соблюдать ряд простых правил прозрачности и финансовой дисциплины:

Разделяйте личные и деловые счета. Не используйте личные банковские карты для операций бизнеса и наоборот. Все расчёты, связанные с коммерческой деятельностью, проводите через отдельный расчётный счёт организации или ИП. Это избавит от лишних вопросов и точно соответствует требованиям закона.

Оформляйте отношения с физлицами официально. Если вы регулярно платите деньги физическим лицам за услуги или работу, заключите с ними договоры или примите на работу. Выплаты зарплаты проводите официально через ведомости или банковские переводы с пометкой «зарплата» и уплатой налогов. Не переводите вознаграждения людям просто так, без документов – банк может решить, что вы выводите деньги нелегально.

Подтверждайте операции документами. На все платежи должны быть подтверждения: договоры, акты, счета, накладные. Если банк запросит пояснения, сразу предоставьте необходимые бумаги, пояснительные записки, копии контрактов и т.д. Чем больше у вас доказательств законности транзакции, тем меньше шанс блокировки.

Используйте кассовые чеки при работе с физлицами. Помните, что по закону при расчетах между компанией (или ИП) и гражданином нужно применять онлайн-кассу и выдавать фискальный чек. Это требование 54‑ФЗ: например, если ИП продает что-то физическому лицу или оказывает платную услугу, он обязан пробить чек. Соблюдение этих правил кассовой дисциплины защитит от претензий налоговой и снизит подозрения банка.

Планируйте и минимизируйте крупные снятия наличных. По возможности избегайте единовременного снятия больших сумм. Если наличные требуются, старайтесь снимать суммы ниже 3 млн или делайте это реже, чтобы не привлекать автоматический контроль банка. На крупные суммы заранее уведомляйте банк и объясняйте цель (например, выдача денег под отчёт на командировки, закупка определённых товаров, инкассация выручки и т.п.) с подтверждающими документами.

Проверяйте контрагентов и партнёров. Перед крупными сделками убедитесь, что ваши бизнес-партнёры – легальные и надежные компании. Если деньги поступают на ваш счёт от сомнительных организаций или уходят «фирмам-однодневкам», вы рискуете сами попасть под подозрение. Банки теперь особо отслеживают переводы в пользу нелегальных участников рынка и транзакции фирм из «чёрного списка» ЦБ. Поэтому тщательно проверяйте репутацию новых клиентов и поставщиков (например, с помощью сервисов проверки контрагентов).

Ведите точный учёт и будьте прозрачны. Налаженный бухгалтерский учет – ваш лучший друг. Все операции отражайте в книгах и отчетности, не ведите «двойную бухгалтерию». Если финансовые потоки компании прозрачны и обоснованы, у банка не будет причин вас блокировать. В случае проверки вы легко предоставите все данные и докажете законность своей деятельности.

Следуя этим рекомендациям, бизнес сможет адаптироваться к новым требованиям без серьезных проблем. Главное – вести дела открыто и законно. Тогда усиленный контроль со стороны банков не обернется для вас потерей счетов или остановкой операций. Новые меры, хоть и усложнят жизнь недобросовестным игрокам, для добропорядочных предпринимателей скорее означают необходимость чуть более внимательно относиться к документам и финансовой гигиене бизнеса. В перспективе такие правила призваны сделать финансовую систему чище и безопаснее, снизив объемы теневой экономики и мошенничества.