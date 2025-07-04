Бизнес под статьей: как снизить риск уголовного преследования и защитить себя

Руководители — мишень по умолчанию

Первыми к ответственности привлекают топ-менеджмент и учредителей. Даже если нарушение допустили сотрудники без согласования, следствие начнёт с первых лиц. Логика простая: если вы подписываете документы — значит, несёте ответственность за всё, что внутри компании.

На практике это означает:

— мошенничество при неисполнении обязательств,

— злоупотребление полномочиями,

— обвинения в обналичке или уклонении от налогов — даже если виноват бухгалтер.

Защититься можно только проактивно:

— чётко прописывать зоны ответственности в должностных инструкциях,

— согласовывать сделки с юристами,

— внедрять внутренний финансовый контроль,

— никогда не подписывать то, в чём не уверены.