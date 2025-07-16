Пять налоговых новшеств от ФНС

ФНС вводит с 2025 года ряд изменений, которые затронут как крупные компании, так и малый бизнес. Некоторые из них упростят администрирование, другие — потребуют усиленного контроля. В этом материале — пять ключевых изменений, о которых предпринимателям важно знать уже сейчас. Без подготовки можно легко попасть под доначисления, штрафы или блокировки.

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1. Электронные трудовые книжки — окончательно

С начала 2025 года работодатели полностью переходят на электронный формат ведения трудовых книжек. Бумажные версии больше не оформляются, а данные о трудовой деятельности сотрудников будут храниться в цифровом виде.

Это означает, что вся кадровая отчетность должна быть интегрирована с системами ПФР и ФНС. Для небольших компаний, не имеющих штатного HR-специалиста, переход может оказаться технически сложным. Придётся:

провести аудит текущих данных,

наладить автоматический обмен,

исключить ошибки в формировании кадровых сведений.

Любая несостыковка может привести к санкциям.

2. Проблемные долги можно будет списывать проще

Если раньше списание долгов перед налоговой превращалось в бюрократический квест, то с 2025 года процедура упростится. При признании контрагента банкротом или ликвидированным, бизнес сможет быстро списывать эти долги и уменьшать налогооблагаемую прибыль.

Теперь достаточно подтвердить факт невозможности взыскания и направить документы через Личный кабинет налогоплательщика. Это позволит сократить убытки и ускорить налоговое планирование — особенно для компаний, работающих в сегменте b2b.

3. Усиленный надзор за самозанятыми

Компании, сотрудничающие с самозанятыми, попадают в зону повышенного внимания. ФНС будет активнее проверять, не маскируются ли под самозанятых штатные сотрудники, чтобы уйти от страховых взносов.

Если налоговая установит признаки трудовых отношений (постоянные задачи, единый график, подчиненность), компанию ждёт пересчет налогов и штрафы. Чтобы этого избежать:

пересмотрите договоры;

уберите рисковые формулировки;

исключите зависимость самозанятого от внутреннего распорядка;

фиксируйте расчёты и сроки оказания услуг.

4. Новые правила по НДС для маркетплейсов

С 2025 года вводится новый механизм уплаты НДС для иностранных продавцов, работающих через маркетплейсы. Ответственность за удержание и перечисление налога ложится на саму площадку.

Для российских компаний, торгующих через Wildberries, Ozon и другие платформы, это может изменить условия расчётов. Особенно если вы работаете с зарубежными поставщиками: возможен пересчет цен и пересмотр условий контрактов.

5. Автоматизированная отчётность

ФНС продолжает курс на цифровой контроль. С 2025 года запланировано автоматическое формирование отдельных видов отчетности — на основе данных онлайн-касс, банков, ЭДО и других источников.

Это снижает нагрузку на бухгалтерию, но усиливает контроль. Расхождения между первичкой и автоматическими данными будут отслеживаться в реальном времени.

Любые неточности — повод для запроса пояснений или проведения камеральной проверки.

Что нужно сделать уже сейчас

Переведите трудовые книжки сотрудников в электронный формат.

Проверьте документы на списание долгов — возможно, их уже можно подать.

Пересмотрите сотрудничество с самозанятыми: исключите признаки трудовых отношений.

Обновите договоры с маркетплейсами — особенно если есть поставки из-за рубежа.

Сверьте данные кассы, банка и ЭДО — всё должно совпадать.

Что важно помнить бизнесу

Контроль со стороны ФНС в 2025 году станет ещё более технологичным, проактивным и точным. Автоматизация ускорит обмен данными, но снизит «порог ошибок», на которые раньше могли закрывать глаза.

Если готовиться заранее — нововведения не принесут проблем. Главное:

следить за изменениями,

быть на связи с бухгалтером,

вовремя вносить изменения в процессы.

И помните: на выправление расхождений будет явно не месяц.