Переводы на карту: что изменилось с 1 июня 2025 года (с пояснениями от налоговиков)

С 1 июня 2025 года вступили в силу новые положения закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Изменения затрагивают не только бизнес, но и обычных граждан — особенно тех, кто часто получает деньги на карту.

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Главное новшество — Росфинмониторинг теперь может приостанавливать подозрительные операции на срок до 10 дней, и делать это без судебного решения. Основание — наличие признаков, что средства получены преступным путём или используются для отмывания. Эти поправки закреплены в законе от 28.12.2024 № 522-ФЗ.

На кого это рассчитано?

В первую очередь — на дропперов. Так называют лиц, на карты которых переводятся или через которые обналичиваются украденные деньги. Росфинмониторинг теперь получил более широкие полномочия, чтобы оперативно реагировать на подобные схемы.

А если просто переводы между людьми?

Здесь без паники. Из-за обновлений закона в СМИ снова начали появляться заголовки о том, что теперь любой перевод на карту облагается налогом. Но это не соответствует действительности.

⚠️ НДФЛ по-прежнему взимается только в том случае, если поступление — это доход физлица. Сам перевод денег от одного человека другому не является налогооблагаемым событием.

Это подтвердили и в ФНС. Региональные управления подчёркивают: подарки, переводы друзьям или возврат долга не создают налоговых обязательств. Никакие новые налоги за «факт перевода» не вводились и вводиться не планируется.

Когда налог всё-таки возникает

Платить НДФЛ нужно, если вы получаете доход. И в первую очередь — если доход поступает регулярно и систематически.

Примеры:

– оплата за оказанные услуги, в том числе фриланс или репетиторство;

– арендная плата от сдачи квартиры;

– доходы от продажи имущества (если не соблюден срок владения).

В этих случаях налогоплательщик обязан самостоятельно заполнить декларацию и уплатить НДФЛ.

Как работает риск-анализ налоговой

ФНС не будет автоматически начислять налог за каждый перевод. Но регулярные крупные поступления от разных лиц всё чаще становятся поводом для анализа.

На что обращают внимание:

— переводы поступают с одинаковой периодичностью, как зарплата;

— отправители — неизвестные лица;

— суммы — одинаковые или очень похожие, регулярно повторяются;

— переводов много, без понятного объяснения происхождения средств.

В таких случаях налоговая может провести проверку — и если выяснится, что это доход, доначислит НДФЛ, пени и штраф. Но только при наличии доказательств: налогоплательщик имеет право объяснить, откуда поступления.

Что делать

Если вы получаете деньги от знакомых, родственников, коллег — ничего не меняется. Налоги не начислят.

Но если вы ведёте коммерческую деятельность и получаете оплату за услуги на карту — декларируйте доходы добровольно, чтобы не попасть в зону риска.

А если ваш доход поступает регулярно, но вы не оформлены официально — стоит задуматься о самозанятости, ИП или иных формах легализации.

Вывод:

Государство не вводит новые налоги на переводы, но усиливает контроль над подозрительными операциями. Классические схемы ухода от налогов через личные карты становятся всё более уязвимыми. Переходите на прозрачные формы расчётов, особенно если работаете с большим объёмом переводов.