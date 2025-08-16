❗️ Запрет рекламы в соцсетях: за что оштрафуют с 1 сентября
Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Почему этот запрет важен
С 1 сентября 2025 года в России начинает действовать полный запрет на размещение рекламы в запрещённых социальных сетях и на других заблокированных интернет-ресурсах. Это касается не только бизнеса, но и частных лиц: публикация ссылок, промокодов, обзоров товаров и даже косвенное продвижение бренда через личный аккаунт могут стать основанием для штрафа. Закон распространяется на всех — от блогеров и предпринимателей до пользователей, размещающих «личный» пост с упоминанием продукта.
Что считается рекламой в интернете
Закон № 38-ФЗ «О рекламе» определяет рекламу как любую информацию, направленную на неопределённый круг лиц с целью формирования или поддержания интереса к товару, услуге или бренду и стимулирования спроса. Критерии просты: реклама должна привлекать внимание, формировать интерес и побуждать к действию.
Это могут быть карточки товара, видео, публикации, комментарии с ссылками или промокодами. Реклама обязана быть достоверной, учитывать возрастные ограничения и не нарушать права других лиц.
Отдельно действует перечень запретов — реклама наркотиков, табака и никотина, медицинских услуг прерывания беременности, продажи органов, написания диссертаций, цифровых валют, иностранных агентов и нежелательных организаций запрещена.
Как изменилось законодательство о рекламе
За последние годы в сфере рекламы введены новые правила:
обязательная маркировка рекламы («реклама», erid-код, данные о рекламодателе);
передача данных об объявлении через оператора рекламных данных (ОРД) в Роскомнадзор;
обязательный 3-процентный сбор от доходов за рекламу (с 1 апреля 2025 года);
запрет рекламы в заблокированных соцсетях и на запрещённых сайтах.
ОРД в 2025 году получили аккредитацию: «Лаборатория разработки» (Сбер), «Яндекс ОРД», «ВК Рекламные технологии», «ОЗОН ОРД», «МедиаСкаут» (МТС), «Первый ОРД» (ВымпелКом), «ОРД-А» (Амбердата). Рекламодатель обязан зарегистрироваться у ОРД, заключить договор и передавать сведения о каждой кампании.
Новый запрет: ключевые положения
Федеральный закон № 72-ФЗ от 07.04.2025 запрещает с 1 сентября 2025 года размещение любой рекламы:
на ресурсах, признанных экстремистскими или нежелательными;
на сайтах и в приложениях, доступ к которым заблокирован в России.
В первую очередь речь идёт об Instagram1 и Facebook1 (Meta1, признана экстремистской и запрещена). Узнать, заблокирован ли ресурс, можно через Единый реестр Роскомнадзора.
Важно: даже самореклама в личном аккаунте в запрещённой соцсети подпадает под запрет. Упоминание товара, ссылка на него, конкурс или розыгрыш, стимулирующие интерес, будут расценены как реклама.
Что будет запрещено с 1 сентября 2025 года
Любое платное размещение рекламы в запрещённых соцсетях: таргетинг, интеграции у блогеров, продвижение брендов и магазинов.
Скрытая реклама — когда продукт или услуга продвигаются под видом личного опыта.
Нативная реклама в развлекательном контенте, где реклама замаскирована под сюжет.
Любые ссылки или QR-коды на аккаунты и материалы в запрещённых соцсетях, рассылки с призывом подписаться.
Даже если нет прямого призыва к покупке, но привлекается аудитория на запрещённую площадку — это нарушение.
Что останется разрешённым
Запрет касается только рекламы, а не самого использования соцсетей. Разрешены информационные публикации без рекламной цели — новости, аналитика, хобби, юмор, образовательные материалы.
Можно размещать рекламу в незапрещённых соцсетях и мессенджерах: WhatsApp1, Telegram, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», при условии соблюдения всех требований закона о рекламе.
Штрафы за нарушение
Санкции предусмотрены частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Штраф за каждую публикацию или сторис может составить:
для физических лиц — от 2 000 до 2 500 рублей;
для ИП и должностных лиц — от 4 000 до 20 000 рублей;
для юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.
Ответственность несут и рекламодатели, и рекламораспространители (агентства, блогеры, площадки).
Что делать со старой рекламой
Даже реклама, размещённая до 1 сентября 2025 года, станет нарушением, если после этой даты она доступна для просмотра или продолжает транслироваться.
Пример: кампания в Instagram1, запущенная в июле 2025 года, но активная в сентябре, будет считаться нарушением. Если же реклама была удалена или деактивирована до 1 сентября, штрафа не будет.
Как подготовиться к запрету
Проверить и удалить все рекламные материалы в запрещённых соцсетях.
Перенести маркетинговую активность на российские площадки.
Сотрудничать только с блогерами и агентствами, работающими в разрешённых сетях.
Исключить любые упоминания товаров и услуг в запрещённых соцсетях после 1 сентября.
Проверить, что любая реклама соответствует требованиям закона.
Почему вводится запрет
Власти считают, что реклама на запрещённых платформах приносит доход недружественным компаниям. Цель — ограничить их финансовые потоки и защитить национальный информационный суверенитет.
Контроль будет вестись автоматически и по жалобам пользователей. Спорные случаи передадут в суд.
В разы больше полезной информации — в нашем Телеграм-канале «Коммерческая тайна». Ссылка в начале статьи. Ждем вас с новостями!
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию