❗️ Запрет рекламы в соцсетях: за что оштрафуют с 1 сентября

Даже пост с «безобидной» ссылкой или розыгрышем может стоить бизнесу репутации и денег. Разобрали, кто рискует, что именно запретили и как избежать наказания — в новом гайде.

Почему этот запрет важен

С 1 сентября 2025 года в России начинает действовать полный запрет на размещение рекламы в запрещённых социальных сетях и на других заблокированных интернет-ресурсах. Это касается не только бизнеса, но и частных лиц: публикация ссылок, промокодов, обзоров товаров и даже косвенное продвижение бренда через личный аккаунт могут стать основанием для штрафа. Закон распространяется на всех — от блогеров и предпринимателей до пользователей, размещающих «личный» пост с упоминанием продукта.

Что считается рекламой в интернете

Закон № 38-ФЗ «О рекламе» определяет рекламу как любую информацию, направленную на неопределённый круг лиц с целью формирования или поддержания интереса к товару, услуге или бренду и стимулирования спроса. Критерии просты: реклама должна привлекать внимание, формировать интерес и побуждать к действию.

Это могут быть карточки товара, видео, публикации, комментарии с ссылками или промокодами. Реклама обязана быть достоверной, учитывать возрастные ограничения и не нарушать права других лиц.

Отдельно действует перечень запретов — реклама наркотиков, табака и никотина, медицинских услуг прерывания беременности, продажи органов, написания диссертаций, цифровых валют, иностранных агентов и нежелательных организаций запрещена.

Как изменилось законодательство о рекламе

За последние годы в сфере рекламы введены новые правила:

обязательная маркировка рекламы («реклама», erid-код, данные о рекламодателе);

передача данных об объявлении через оператора рекламных данных (ОРД) в Роскомнадзор;

обязательный 3-процентный сбор от доходов за рекламу (с 1 апреля 2025 года);

запрет рекламы в заблокированных соцсетях и на запрещённых сайтах.

ОРД в 2025 году получили аккредитацию: «Лаборатория разработки» (Сбер), «Яндекс ОРД», «ВК Рекламные технологии», «ОЗОН ОРД», «МедиаСкаут» (МТС), «Первый ОРД» (ВымпелКом), «ОРД-А» (Амбердата). Рекламодатель обязан зарегистрироваться у ОРД, заключить договор и передавать сведения о каждой кампании.

Новый запрет: ключевые положения

Федеральный закон № 72-ФЗ от 07.04.2025 запрещает с 1 сентября 2025 года размещение любой рекламы:

на ресурсах, признанных экстремистскими или нежелательными;

на сайтах и в приложениях, доступ к которым заблокирован в России.

В первую очередь речь идёт об Instagram1 и Facebook1 (Meta1, признана экстремистской и запрещена). Узнать, заблокирован ли ресурс, можно через Единый реестр Роскомнадзора.

Важно: даже самореклама в личном аккаунте в запрещённой соцсети подпадает под запрет. Упоминание товара, ссылка на него, конкурс или розыгрыш, стимулирующие интерес, будут расценены как реклама.

Что будет запрещено с 1 сентября 2025 года

Любое платное размещение рекламы в запрещённых соцсетях: таргетинг, интеграции у блогеров, продвижение брендов и магазинов. Скрытая реклама — когда продукт или услуга продвигаются под видом личного опыта. Нативная реклама в развлекательном контенте, где реклама замаскирована под сюжет. Любые ссылки или QR-коды на аккаунты и материалы в запрещённых соцсетях, рассылки с призывом подписаться.

Даже если нет прямого призыва к покупке, но привлекается аудитория на запрещённую площадку — это нарушение.

Что останется разрешённым

Запрет касается только рекламы, а не самого использования соцсетей. Разрешены информационные публикации без рекламной цели — новости, аналитика, хобби, юмор, образовательные материалы.

Можно размещать рекламу в незапрещённых соцсетях и мессенджерах: WhatsApp1, Telegram, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», при условии соблюдения всех требований закона о рекламе.

Штрафы за нарушение

Санкции предусмотрены частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Штраф за каждую публикацию или сторис может составить:

для физических лиц — от 2 000 до 2 500 рублей;

для ИП и должностных лиц — от 4 000 до 20 000 рублей;

для юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.

Ответственность несут и рекламодатели, и рекламораспространители (агентства, блогеры, площадки).

Что делать со старой рекламой

Даже реклама, размещённая до 1 сентября 2025 года, станет нарушением, если после этой даты она доступна для просмотра или продолжает транслироваться.

Пример: кампания в Instagram1, запущенная в июле 2025 года, но активная в сентябре, будет считаться нарушением. Если же реклама была удалена или деактивирована до 1 сентября, штрафа не будет.

Как подготовиться к запрету

Проверить и удалить все рекламные материалы в запрещённых соцсетях.

Перенести маркетинговую активность на российские площадки.

Сотрудничать только с блогерами и агентствами, работающими в разрешённых сетях.

Исключить любые упоминания товаров и услуг в запрещённых соцсетях после 1 сентября.

Проверить, что любая реклама соответствует требованиям закона.

Почему вводится запрет

Власти считают, что реклама на запрещённых платформах приносит доход недружественным компаниям. Цель — ограничить их финансовые потоки и защитить национальный информационный суверенитет.

Контроль будет вестись автоматически и по жалобам пользователей. Спорные случаи передадут в суд.

