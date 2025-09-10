Как иностранному гражданину получить ИНН

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Что такое ИНН и зачем он нужен иностранцам
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — это уникальный цифровой код из 12 знаков, который подтверждает постановку физического лица на учёт в налоговом органе. Его присваивают один раз и на всю жизнь. ИНН действует на всей территории России и не меняется даже при смене паспорта, фамилии, места жительства или гражданства (Приказ ФНС от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@).
Случаев, когда ИНН признают недействительным, всего два:
смерть физического лица;
выявление факта повторной выдачи номера.
Передать недействительный ИНН другому человеку нельзя.
Для чего иностранцу необходим российский ИНН
Любой иностранец, который работает, проживает или владеет имуществом в России, обязан встать на налоговый учёт. ИНН используется налоговой инспекцией как номер личного дела налогоплательщика (п. 12 Приказа ФНС от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@).
ИНН понадобится в самых разных ситуациях:
при работе по патенту — номер нужен для внесения авансов по НДФЛ; он также указывается на самом патенте (приложение 1 к приказу МВД от 02.11.2021 № 805);
при получении разрешения на временное проживание (РВП) — ст. 6.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ;
при владении недвижимостью, автомобилями или иным транспортом — ст. 84 НК РФ;
при оформлении разрешения на работу для визовых иностранцев — ст. 84 НК РФ;
для открытия банковских счетов, оформления кредитов, подачи деклараций, получения налоговых вычетов.
Это лишь основные случаи. На практике ИНН — инструмент, без которого легально существовать в России невозможно.
Как иностранцу получить ИНН
ИНН присваивают налоговые инспекции (Письмо ФНС от 29.12.2006 № ШТ-6-09/1278@):
по месту регистрации (если иностранец стоит на миграционном учёте);
по месту нахождения имущества (например, недвижимости или земли), если нет регистрации по месту жительства или пребывания.
Однако подать заявление можно в любую инспекцию, которая работает с физлицами. ФНС самостоятельно определит, куда поставить на учёт.
Какие документы потребуются
Иностранец должен подготовить и подать следующий пакет:
Заявление по форме 2-2-Учёт (Приказ ФНС от 08.05.2020 № ЕД-7-14/323@).
Документ, удостоверяющий личность: паспорт, временное удостоверение личности лица без гражданства, удостоверение беженца.
Важно: свидетельство участника Госпрограммы по переселению личность не подтверждает.
Документ, подтверждающий право проживания/пребывания в РФ: РВП, вид на жительство или отрывная часть уведомления о прибытии в место пребывания с отметкой органа миграционного учёта (Приказ МВД от 10.12.2020 № 856, прил. 4; Информация ФНС от 18.04.2024).
Все документы должны быть на русском языке или сопровождаться нотариально заверенным переводом.
Способы подачи заявления
Лично в ИФНС
Иностранец может обратиться сам либо через представителя (в этом случае нужна нотариальная доверенность).
Срок присвоения — до 5 рабочих дней. Выдают бумажное свидетельство.
С 1 января 2026 года свидетельства заменят на выписки из ЕГРН, равнозначные по силе.
Через МФЦ
Услуга доступна в центрах «Мои документы».
Через Почту России
Пакет документов вместе с заявлением должен быть нотариально заверен и отправлен заказным письмом в ИФНС.
Через Госуслуги
При наличии подтверждённой учётной записи и «Госключа».
Срок рассмотрения — до 20 рабочих дней.
Важно: заявление можно подать только на себя лично. Для ребёнка или другого лица нужно идти в ИФНС.
Через мобильное приложение ruID
Запущено Минцифры с 30 июня 2025 года. Доступно на русском и ряде языков СНГ.
Позволяет подать заявление онлайн, но за бумажным подтверждением всё равно придётся идти в ИФНС или МФЦ.
Через сайт ФНС
Сервис «Постановка физического лица на учёт…». После подачи данных за свидетельством необходимо прийти лично.
Когда ИНН присвоят автоматически
Бывают ситуации, когда заявление не требуется:
при оформлении патента или разрешения на работу — ФНС получает сведения от соответствующих органов (п. 11 ст. 85 НК РФ);
при трудоустройстве иностранца — ФНС ставит его на учёт по данным работодателя о доходах. Это особенно актуально для граждан стран ЕАЭС.
Можно ли работать без ИНН
Да, ИНН не входит в обязательный пакет документов для трудоустройства (ст. 65 ТК РФ, ст. 327.3 ТК РФ).
Отказать в работе только по причине отсутствия ИНН нельзя — это будет признано дискриминацией (ст. 64 ТК РФ).
При этом НДФЛ удерживается с зарплаты в обычном порядке, даже если ИНН ещё не присвоен (письмо Минфина от 18.01.2008 № 03-04-06-01/9).
Главное о получении ИНН иностранцем
ИНН — уникальный код из 12 цифр, один на всю жизнь.
Нужен для работы, владения имуществом, налоговой отчётности, банковских операций.
Присваивается бесплатно, только один раз.
Подать заявление можно лично, через МФЦ, почтой, Госуслуги, сайт ФНС или ruID.
С 2026 года бумажные свидетельства заменят выписки из ЕГРН.
В ряде случаев ИНН присваивается автоматически.
Работать без ИНН можно, отказывать по этой причине работодатели не имеют права.
