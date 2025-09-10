Как иностранному гражданину получить ИНН

Что такое ИНН и зачем он нужен иностранцам

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — это уникальный цифровой код из 12 знаков, который подтверждает постановку физического лица на учёт в налоговом органе. Его присваивают один раз и на всю жизнь. ИНН действует на всей территории России и не меняется даже при смене паспорта, фамилии, места жительства или гражданства (Приказ ФНС от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@).

Случаев, когда ИНН признают недействительным, всего два:

смерть физического лица;

выявление факта повторной выдачи номера.

Передать недействительный ИНН другому человеку нельзя.