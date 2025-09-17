Какие кассовые чеки дают право на вычет НДС

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Позиция Минфина
Финансовое ведомство считает, что для вычета НДС обязательна счёт-фактура. Кассовый чек, даже если в нём выделена сумма налога, не может заменить этот документ. На этом Минфин настаивает уже много лет (см. письма от 31.08.2022 № 03-07-11/84844, от 19.07.2021 № 03-07-11/57329, от 25.06.2020 № 03-07-09/54634 и др.).
Позиция судов
Суды же последовательно указывают: счёт-фактура — не единственный документ, подтверждающий право на вычет. Если кассовый чек содержит все необходимые реквизиты и в нём отдельно выделен НДС, он может служить основанием для налогового вычета. Такую практику подтверждают, в частности, постановления АС Уральского округа от 14.01.2025 № Ф09-6901/24 и Президиума ВАС РФ от 13.05.2008 № 17718/07.
Какие реквизиты должны быть в чеке
Чтобы чек реально работал как доказательство уплаты НДС, в нём должны быть:
наименование и ИНН продавца;
номер кассового аппарата;
дата и номер чека;
наименование товара или услуги, их количество и цена;
выделенная сумма НДС отдельной строкой (важно: многие АЗС и ритейлеры на упрощёнке, где НДС нет, и такие чеки права на вычет не дают).
Дополнительные документы
Чек сам по себе не всегда достаточен. Нужно подтвердить, что покупка сделана для бизнеса. Для этого прикладывают:
авансовые отчёты подотчётных лиц;
товарные накладные или акты передачи;
приходные ордера и иные первичные документы.
Итог
Минфин продолжает настаивать, что без счёта-фактуры вычет невозможен. Но судебная практика показывает: при правильно оформленном кассовом чеке и наличии подтверждающих документов компания вправе заявить вычет по НДС и отстоять его в споре с налоговой.
