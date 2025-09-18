Как оформлять «первичку» с 2026 года

Конец привычных форматов ТОРГ-12 и акта выполненных работ

С 1 января 2026 года налогоплательщики больше не смогут использовать электронные форматы товарной накладной ТОРГ-12 и акта выполненных работ (оказанных услуг). Эти документы в «цифре» официально уходят в прошлое. Теперь бизнесу придётся выбирать: либо оставаться на бумажных формах, либо переходить на универсальный передаточный документ (УПД), сообщает ФНС.

ТОРГ-12 применяется при передаче товарно-материальных ценностей, акт фиксирует факт выполнения работ или оказания услуг. Всё это остаётся, но в электронном виде будет существовать только через формат УПД.