Как оформлять «первичку» с 2026 года

Конец привычных форматов ТОРГ-12 и акта выполненных работ
С 1 января 2026 года налогоплательщики больше не смогут использовать электронные форматы товарной накладной ТОРГ-12 и акта выполненных работ (оказанных услуг). Эти документы в «цифре» официально уходят в прошлое. Теперь бизнесу придётся выбирать: либо оставаться на бумажных формах, либо переходить на универсальный передаточный документ (УПД), сообщает ФНС.
ТОРГ-12 применяется при передаче товарно-материальных ценностей, акт фиксирует факт выполнения работ или оказания услуг. Всё это остаётся, но в электронном виде будет существовать только через формат УПД.
Нормативная база и отмена форматов
Основание — приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@. С его вступлением в силу действующие электронные форматы ТОРГ-12 и актов будут упразднены. Это значит, что через операторов ЭДО обмен такими документами больше невозможен.
Напомним: ныне работающие форматы были утверждены приказами ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@ и № ММВ-7-10/551@. С 2026 года они утратят силу.
Новый формат — универсальный передаточный документ
Актуальной станет только одна электронная форма — УПД. Его действующий формат 5.03 закреплён приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.
Главное преимущество УПД в том, что он совмещает функции сразу двух документов: первичного учётного (накладная или акт) и счёта-фактуры. Это даёт бизнесу гибкость:
можно формировать накладную или акт вместе со счётом-фактурой,
можно создавать каждый документ отдельно, но в рамках одного формата.
Таким образом, УПД станет основным электронным инструментом документооборота.
Бумажные формы сохраняются
Важно: бумага никуда не исчезает. ФНС отдельно подчеркнула, что возможность использования бумажных ТОРГ-12 и актов выполненных работ сохраняется.
Например, если контрагенты сегодня обмениваются бумажными актами и электронными счетами-фактурами, в 2026 году они смогут продолжать работать по такой схеме.
Что это значит для бизнеса
Электронные ТОРГ-12 и акты в привычных форматах перестанут существовать.
Бизнесу нужно заранее перестроить системы ЭДО на работу с УПД.
У кого документооборот пока строится на бумаге — можно продолжать, но стоит учитывать тренд на цифровизацию и универсализацию.
Для компаний это не просто техническая деталь, а необходимость пересмотра процессов. УПД станет ключевым документом, который объединяет первичку и налоговый учёт.
