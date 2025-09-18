ЦОК ОК МП 16.09 Мобильная
Коммерческая Тайна
Первичные документы
Как оформлять «первичку» с 2026 года

С 1 января 2026 года электронные форматы ТОРГ-12 и актов выполненных работ уйдут в прошлое. Вместо них — универсальный передаточный документ (УПД) или бумага. Что это значит для бизнеса, как работать с новыми требованиями и какие риски возникнут — разобрали в материале.

Конец привычных форматов ТОРГ-12 и акта выполненных работ

С 1 января 2026 года налогоплательщики больше не смогут использовать электронные форматы товарной накладной ТОРГ-12 и акта выполненных работ (оказанных услуг). Эти документы в «цифре» официально уходят в прошлое. Теперь бизнесу придётся выбирать: либо оставаться на бумажных формах, либо переходить на универсальный передаточный документ (УПД), сообщает ФНС.

ТОРГ-12 применяется при передаче товарно-материальных ценностей, акт фиксирует факт выполнения работ или оказания услуг. Всё это остаётся, но в электронном виде будет существовать только через формат УПД.

Нормативная база и отмена форматов

Основание — приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@. С его вступлением в силу действующие электронные форматы ТОРГ-12 и актов будут упразднены. Это значит, что через операторов ЭДО обмен такими документами больше невозможен.

Напомним: ныне работающие форматы были утверждены приказами ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@ и № ММВ-7-10/551@. С 2026 года они утратят силу.

Новый формат — универсальный передаточный документ

Актуальной станет только одна электронная форма — УПД. Его действующий формат 5.03 закреплён приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.

Главное преимущество УПД в том, что он совмещает функции сразу двух документов: первичного учётного (накладная или акт) и счёта-фактуры. Это даёт бизнесу гибкость:

  • можно формировать накладную или акт вместе со счётом-фактурой,

  • можно создавать каждый документ отдельно, но в рамках одного формата.

Таким образом, УПД станет основным электронным инструментом документооборота.

Бумажные формы сохраняются

Важно: бумага никуда не исчезает. ФНС отдельно подчеркнула, что возможность использования бумажных ТОРГ-12 и актов выполненных работ сохраняется.

Например, если контрагенты сегодня обмениваются бумажными актами и электронными счетами-фактурами, в 2026 году они смогут продолжать работать по такой схеме.

Что это значит для бизнеса

  1. Электронные ТОРГ-12 и акты в привычных форматах перестанут существовать.

  2. Бизнесу нужно заранее перестроить системы ЭДО на работу с УПД.

  3. У кого документооборот пока строится на бумаге — можно продолжать, но стоит учитывать тренд на цифровизацию и универсализацию.

Для компаний это не просто техническая деталь, а необходимость пересмотра процессов. УПД станет ключевым документом, который объединяет первичку и налоговый учёт.

