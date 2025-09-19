Частые ошибки в НДС-декларациях: на что обращает внимание ФНС

ФНС регулярно напоминает налогоплательщикам: при заполнении деклараций по НДС допускается слишком много ошибок, которые приводят к искажению данных и проблемам при проверках. УФНС выделило перечень наиболее распространённых недочётов.

Нарушение контрольных соотношений

Часто показатели декларации не согласуются между собой, что сразу вызывает вопросы у налоговой инспекции.

Ошибки в счетах-фактурах

Несоответствия с оригиналами документов — неправильные номера, даты или ИНН контрагентов. Такие, казалось бы, мелочи, приводят к серьёзным расхождениям.

Неверные коды видов операций

При выборе кодов налогоплательщики допускают неточности, из-за чего сделки отражаются некорректно.

Несоответствие стоимости

Если стоимость по счёту-фактуре распределяется по нескольким периодам, она должна строго соответствовать данным в самом счёте-фактуре. Здесь часто возникают ошибки.

Ввозные операции

Некорректное указание номера заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, а также несоответствие с таможенной декларацией.

НДС с предоплат

Многие забывают восстановить НДС при получении аванса за будущие поставки.

Исправленные счета-фактуры

Ошибки в кодах операций при выставлении и получении исправленных или корректировочных документов.

Ошибки в журналах учёта

Нарушения при работе с договорами комиссии, агентскими соглашениями или договорами транспортной экспедиции.

Книги покупок и продаж

Проблемы возникают при совмещении разных видов деятельности, когда отражение операций ведётся без учёта всех особенностей.

Пропущенные сроки

Отражение вычетов по НДС по счетам-фактурам, выставленным более трёх лет назад — за пределами установленного срока.

Итог

Налоговики рекомендуют проверять декларации особенно внимательно: сверять контрольные соотношения, корректность реквизитов, коды операций и сроки. Использование актуальных правил, утверждённых ФНС, — ключ к тому, чтобы избежать претензий и штрафов при камеральных проверках.