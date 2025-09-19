Частые ошибки в НДС-декларациях: на что обращает внимание ФНС
Нарушение контрольных соотношений
Часто показатели декларации не согласуются между собой, что сразу вызывает вопросы у налоговой инспекции.
Ошибки в счетах-фактурах
Несоответствия с оригиналами документов — неправильные номера, даты или ИНН контрагентов. Такие, казалось бы, мелочи, приводят к серьёзным расхождениям.
Неверные коды видов операций
При выборе кодов налогоплательщики допускают неточности, из-за чего сделки отражаются некорректно.
Несоответствие стоимости
Если стоимость по счёту-фактуре распределяется по нескольким периодам, она должна строго соответствовать данным в самом счёте-фактуре. Здесь часто возникают ошибки.
Ввозные операции
Некорректное указание номера заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, а также несоответствие с таможенной декларацией.
НДС с предоплат
Многие забывают восстановить НДС при получении аванса за будущие поставки.
Исправленные счета-фактуры
Ошибки в кодах операций при выставлении и получении исправленных или корректировочных документов.
Ошибки в журналах учёта
Нарушения при работе с договорами комиссии, агентскими соглашениями или договорами транспортной экспедиции.
Книги покупок и продаж
Проблемы возникают при совмещении разных видов деятельности, когда отражение операций ведётся без учёта всех особенностей.
Пропущенные сроки
Отражение вычетов по НДС по счетам-фактурам, выставленным более трёх лет назад — за пределами установленного срока.
Итог
Налоговики рекомендуют проверять декларации особенно внимательно: сверять контрольные соотношения, корректность реквизитов, коды операций и сроки. Использование актуальных правил, утверждённых ФНС, — ключ к тому, чтобы избежать претензий и штрафов при камеральных проверках.
Информации об авторе
