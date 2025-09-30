Как распознать поддельное уведомление от Госуслуг

Проверяем адрес отправителя

Первый и самый надёжный фильтр — адрес почты, с которого пришло письмо. Все официальные уведомления поступают исключительно с доменов:

Фишеры создают похожие адреса, меняют символы или добавляют лишние буквы. Каждую букву и знак в адресе нужно проверять внимательно.