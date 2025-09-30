ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
Как распознать поддельное уведомление от Госуслуг

Чтобы не оказаться жертвой, важно знать, по каким признакам отличить настоящее уведомление от подделки.

Фишинговые атаки давно перестали быть экзотикой. Сегодня мошенники массово подделывают письма и уведомления якобы от имени государственных сервисов. Их цель проста — выманить у граждан персональные данные и использовать их в противоправных схемах.

Где ждать официальное сообщение

Настоящие уведомления от портала «Госуслуги» приходят только двумя путями:

  • на адрес электронной почты, который указан в вашем личном кабинете;

  • в виде СМС на привязанный номер телефона.

Важно: «Госуслуги» никогда не рассылают личные уведомления через мессенджеры. Любое сообщение в WhatsApp1, Telegram или Viber с логотипом портала — мошенничество.

Проверяем адрес отправителя

Первый и самый надёжный фильтр — адрес почты, с которого пришло письмо. Все официальные уведомления поступают исключительно с доменов:

Фишеры создают похожие адреса, меняют символы или добавляют лишние буквы. Каждую букву и знак в адресе нужно проверять внимательно.

Содержание письма и ссылки

Официальные уведомления никогда не требуют указывать или передавать персональные данные: СНИЛС, паспорт, банковские реквизиты.

Если в письме обещают компенсацию или выплату в обмен на ввод личных данных — это прямой признак обмана.

Любая ссылка в сообщении должна вести только на официальный сайт gosuslugi.ru. Проверить легко: наведите курсор на ссылку (не нажимая) и посмотрите, какой адрес появляется внизу окна браузера. Любое отклонение в домене — сигнал фишинга.

Личный кабинет — главный источник правды

Все значимые уведомления — штрафы, судебные взыскания, социальные выплаты — всегда дублируются в личном кабинете на «Госуслугах».

Если письмо пришло на почту, но в кабинете его нет — это подделка.

Как работают мошенники

Злоумышленники часто играют на страхе. В письмах появляются угрозы: «аккаунт будет заблокирован», «выявлена подозрительная активность».

Официальные уведомления от «Госуслуг» устроены иначе: они информируют, дают инструкции, направляют пользователя на самостоятельные действия на портале. В них никогда не будет просьбы перезвонить по номеру или назвать код из СМС.

Итог

Фишинговые письма — это не просто спам, а реальная угроза для персональных данных и финансов. Настоящие уведомления приходят только с официальных адресов, дублируются в личном кабинете и никогда не требуют передать личную информацию.

Зная эти признаки, можно защитить себя от обмана и сохранить контроль над своими данными.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

