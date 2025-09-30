Как распознать поддельное уведомление от Госуслуг

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
Фишинговые атаки давно перестали быть экзотикой. Сегодня мошенники массово подделывают письма и уведомления якобы от имени государственных сервисов. Их цель проста — выманить у граждан персональные данные и использовать их в противоправных схемах.
Где ждать официальное сообщение
Настоящие уведомления от портала «Госуслуги» приходят только двумя путями:
на адрес электронной почты, который указан в вашем личном кабинете;
в виде СМС на привязанный номер телефона.
Важно: «Госуслуги» никогда не рассылают личные уведомления через мессенджеры. Любое сообщение в WhatsApp1, Telegram или Viber с логотипом портала — мошенничество.
Проверяем адрес отправителя
Первый и самый надёжный фильтр — адрес почты, с которого пришло письмо. Все официальные уведомления поступают исключительно с доменов:
Фишеры создают похожие адреса, меняют символы или добавляют лишние буквы. Каждую букву и знак в адресе нужно проверять внимательно.
Содержание письма и ссылки
Официальные уведомления никогда не требуют указывать или передавать персональные данные: СНИЛС, паспорт, банковские реквизиты.
Если в письме обещают компенсацию или выплату в обмен на ввод личных данных — это прямой признак обмана.
Любая ссылка в сообщении должна вести только на официальный сайт gosuslugi.ru. Проверить легко: наведите курсор на ссылку (не нажимая) и посмотрите, какой адрес появляется внизу окна браузера. Любое отклонение в домене — сигнал фишинга.
Личный кабинет — главный источник правды
Все значимые уведомления — штрафы, судебные взыскания, социальные выплаты — всегда дублируются в личном кабинете на «Госуслугах».
Если письмо пришло на почту, но в кабинете его нет — это подделка.
Как работают мошенники
Злоумышленники часто играют на страхе. В письмах появляются угрозы: «аккаунт будет заблокирован», «выявлена подозрительная активность».
Официальные уведомления от «Госуслуг» устроены иначе: они информируют, дают инструкции, направляют пользователя на самостоятельные действия на портале. В них никогда не будет просьбы перезвонить по номеру или назвать код из СМС.
Итог
Фишинговые письма — это не просто спам, а реальная угроза для персональных данных и финансов. Настоящие уведомления приходят только с официальных адресов, дублируются в личном кабинете и никогда не требуют передать личную информацию.
Зная эти признаки, можно защитить себя от обмана и сохранить контроль над своими данными.
