НДС 22% и новые лимиты: как изменится наша жизнь в 2026 году

Что ждёт бизнес на упрощёнке
Сегодня на УСН можно работать без НДС и не тратить ресурсы на декларации, счета-фактуры и книги покупок/продаж. Но с 2025 года появилась отдельная конструкция — «УСН с НДС». Формально предприниматель остаётся на упрощёнке, но обязан вести полноценный учёт НДС.
При действующем лимите в 60 млн спецрежимом пользуются десятки тысяч микробизнесов. Снижение порога до 10 млн фактически втянет в НДС даже компании с парой сотрудников.
Как изменится работа бухгалтера
Документы. Счета-фактуры, книги покупок и продаж, корректировочные и авансовые документы снова станут повседневной обязанностью. Любая ошибка в первичке обернётся проблемами с вычетами.
Сроки. Декларацию придётся сдавать ежеквартально, а налог платить тремя равными частями ежемесячно после отчётности.
Учёт в 1С. Придётся включить режим НДС, настроить новые ставки (в том числе 22%), обновить печатные формы и контрольные отчёты.
Финансы. Бизнесу нужно решить, как формировать цены: с НДС сверху или внутри. Для работы с клиентами-НДСниками это плюс — они смогут брать вычеты. Для розницы и B2C это давление на маржу.
Готовиться нужно уже сейчас
— Сделайте прогноз выручки по каждому юрлицу: кто в 2026 году точно попадёт под НДС.
— Пропишите регламент по первичке: все акты и УПД должны попадать к бухгалтеру максимум за три дня.
— Настройте в 1С автоматические отчёты по «висящим авансам» и документам без счёта-фактуры.
— Подготовьте новые прайсы и допсоглашения на случай перехода на ставку 22%.
— Заложите подушку ликвидности: первые квартальные платежи по НДС могут вызвать кассовые разрывы.
Таблица: УСН без НДС и УСН с НДС
Параметр
УСН без НДС (сейчас)
УСН с НДС (2025)
УСН с НДС (2026, проект)
Лимит выручки для работы без НДС
до 60 млн ₽
до 60 млн ₽
до 10 млн ₽
Ставка НДС
нет
5%, 7%, 10%, 20%
5%, 7%, 10%, 22%
Отчётность по НДС
нет
декларация поквартально
декларация поквартально
Уплата налога
только УСН
НДС тремя ежемесячными платежами
то же
Документы
упрощённая первичка
счета-фактуры, книги покупок/продаж
то же
Вычеты по НДС
нет
есть
есть
Контрагенты
не получают вычет
могут брать вычет
могут брать вычет
Чек-лист для упрощенца на НДС 22%
Выручка и лимиты — ежемесячно контролируйте доходы, чтобы не «влететь» внезапно.
Первичка — правило «нет счёта-фактуры — нет оплаты» должно быть закреплено в договорах.
Авансы — на каждый аванс выставляйте счёт-фактуру, ведите таблицу «Авансы/Отгрузки».
Декларации и платежи — внутренний календарь с дедлайнами обязателен.
Учёт в 1С — настройка ставок и раздельного учёта.
Работа с клиентами и ценами — готовые прайсы и допсоглашения под новую ставку.
Контроль и дисциплина — KPI: минимум 95% первички вовремя, еженедельная сверка.
Финансовая подушка — запас на три ежемесячных платежа вперёд.
FAQ
Можно ли остаться без НДС при выручке больше 10 млн?
Нет. Превышение лимита автоматически переводит на НДС.
Чем отличается УСН с НДС от ОСН?
На УСН с НДС сохраняется налог по УСН, но добавляется полноценный НДС-учёт. На ОСН придётся платить налог на прибыль.
Что будет, если не выставить счёт-фактуру вовремя?
Контрагент не сможет взять вычет, а у компании появятся риски претензий на камеральной проверке.
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
С 2026 года малому бизнесу буквально придётся работать по новым не самым приятным правилам. Чтобы не потерять деньги и клиентов, стоит использовать проверенные решения.
