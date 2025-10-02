ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
НДС 22% и новые лимиты: как изменится наша жизнь в 2026 году

С 2026 года правила для малого бизнеса могут измениться кардинально. Минфин предлагает повысить ставку НДС до 22% и снизить лимит освобождения для УСН с 60 млн до 10 млн рублей годовой выручки. Для тысяч компаний это означает переход на НДС и новые обязанности в учете. Разбираемся, что это значит на практике и как подготовиться.

Что ждёт бизнес на упрощёнке

Сегодня на УСН можно работать без НДС и не тратить ресурсы на декларации, счета-фактуры и книги покупок/продаж. Но с 2025 года появилась отдельная конструкция — «УСН с НДС». Формально предприниматель остаётся на упрощёнке, но обязан вести полноценный учёт НДС.

При действующем лимите в 60 млн спецрежимом пользуются десятки тысяч микробизнесов. Снижение порога до 10 млн фактически втянет в НДС даже компании с парой сотрудников.

Как изменится работа бухгалтера

Документы. Счета-фактуры, книги покупок и продаж, корректировочные и авансовые документы снова станут повседневной обязанностью. Любая ошибка в первичке обернётся проблемами с вычетами.

Сроки. Декларацию придётся сдавать ежеквартально, а налог платить тремя равными частями ежемесячно после отчётности.

Учёт в 1С. Придётся включить режим НДС, настроить новые ставки (в том числе 22%), обновить печатные формы и контрольные отчёты.

Финансы. Бизнесу нужно решить, как формировать цены: с НДС сверху или внутри. Для работы с клиентами-НДСниками это плюс — они смогут брать вычеты. Для розницы и B2C это давление на маржу.

Готовиться нужно уже сейчас

— Сделайте прогноз выручки по каждому юрлицу: кто в 2026 году точно попадёт под НДС.
— Пропишите регламент по первичке: все акты и УПД должны попадать к бухгалтеру максимум за три дня.
— Настройте в 1С автоматические отчёты по «висящим авансам» и документам без счёта-фактуры.
— Подготовьте новые прайсы и допсоглашения на случай перехода на ставку 22%.
— Заложите подушку ликвидности: первые квартальные платежи по НДС могут вызвать кассовые разрывы.

Таблица: УСН без НДС и УСН с НДС

Параметр

УСН без НДС (сейчас)

УСН с НДС (2025)

УСН с НДС (2026, проект)

Лимит выручки для работы без НДС

до 60 млн ₽

до 60 млн ₽

до 10 млн ₽

Ставка НДС

нет

5%, 7%, 10%, 20%

5%, 7%, 10%, 22%

Отчётность по НДС

нет

декларация поквартально

декларация поквартально

Уплата налога

только УСН

НДС тремя ежемесячными платежами

то же

Документы

упрощённая первичка

счета-фактуры, книги покупок/продаж

то же

Вычеты по НДС

нет

есть

есть

Контрагенты

не получают вычет

могут брать вычет

могут брать вычет

Чек-лист для упрощенца на НДС 22%

  1. Выручка и лимиты — ежемесячно контролируйте доходы, чтобы не «влететь» внезапно.

  2. Первичка — правило «нет счёта-фактуры — нет оплаты» должно быть закреплено в договорах.

  3. Авансы — на каждый аванс выставляйте счёт-фактуру, ведите таблицу «Авансы/Отгрузки».

  4. Декларации и платежи — внутренний календарь с дедлайнами обязателен.

  5. Учёт в 1С — настройка ставок и раздельного учёта.

  6. Работа с клиентами и ценами — готовые прайсы и допсоглашения под новую ставку.

  7. Контроль и дисциплина — KPI: минимум 95% первички вовремя, еженедельная сверка.

  8. Финансовая подушка — запас на три ежемесячных платежа вперёд.

FAQ

Можно ли остаться без НДС при выручке больше 10 млн?
Нет. Превышение лимита автоматически переводит на НДС.

Чем отличается УСН с НДС от ОСН?
На УСН с НДС сохраняется налог по УСН, но добавляется полноценный НДС-учёт. На ОСН придётся платить налог на прибыль.

Что будет, если не выставить счёт-фактуру вовремя?
Контрагент не сможет взять вычет, а у компании появятся риски претензий на камеральной проверке.

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

С 2026 года малому бизнесу буквально придётся работать по новым не самым приятным правилам. Чтобы не потерять деньги и клиентов, стоит использовать проверенные решения.

