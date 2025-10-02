НДС 22% и новые лимиты: как изменится наша жизнь в 2026 году

Что ждёт бизнес на упрощёнке

Сегодня на УСН можно работать без НДС и не тратить ресурсы на декларации, счета-фактуры и книги покупок/продаж. Но с 2025 года появилась отдельная конструкция — «УСН с НДС». Формально предприниматель остаётся на упрощёнке, но обязан вести полноценный учёт НДС.

При действующем лимите в 60 млн спецрежимом пользуются десятки тысяч микробизнесов. Снижение порога до 10 млн фактически втянет в НДС даже компании с парой сотрудников.