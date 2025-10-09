Закроемся или поднимем цены

Привет! Вы в блоге «Коммерческая тайна». Не всё попадает в опубликованные статьи. В нашем Telegram-канале мы рассказываем то, что нельзя написать в блоге. Если вы — собственник или бухгалтер, подписка = доступ к информации, которая экономит сотни тысяч.
С 2026 года для малого и среднего бизнеса и без того нелегкая жизнь станет еще более сложной. Минфин предложил поднять ставку НДС с 20 до 22%, а порог для начала его уплаты на УСН снизить с 60 до 10 млн рублей дохода. И вот мнение предпринимателей, как эти инициативы скажутся на их компаниях.
«Магазин придется закрыть: бизнес уйдет в минус»
— Ваш бизнес попадет под новые правила?
Да. Годовой оборот магазина детской одежды — 15 млн рублей. Мы работаем на УСН, и если поправки примут, автоматически станем плательщиками НДС.
— Есть ли возможность сохранить рентабельность?
Нет. Маржинальность у нас всего 3–3,5%. В месяц магазин приносит примерно 50 тысяч рублей. Если появится обязанность платить НДС, в 2026 году мы отработаем в минус 500 тысяч — миллион рублей.
— А повышение цен может спасти ситуацию?
Не получится. Рынок розницы очень чувствителен к цене из-за конкуренции с маркетплейсами. Там скидки стали нормой. Поднять цену хотя бы на 5–10% уже невозможно, а ведь придется повышать больше чем на 20%. К этому добавятся подорожание коммунальных услуг и рост цен у поставщиков. Люди просто уйдут за покупками туда, где дешевле.
— Что это значит для малого бизнеса в целом?
У малых предприятий с оборотом до 60 млн рублей нет ресурса платить НДС. Думаю, нас ждет либо массовое закрытие таких компаний, либо их уход в тень. От этого выиграют только корпорации: конкуренция снизится, и они смогут смелее диктовать свои цены.
«Придется включить НДС в цену — другого выхода нет»
— Как ваш бизнес отреагирует на новые правила?
Закрывать компанию мы не собираемся — работаем стабильно уже несколько лет. Но новые расходы придется включить в цену.
— Насколько вырастут цены?
Пока точных расчетов нет. Дело не только в самом НДС. Дополнительно вырастут расходы на бухгалтерию: возможно, придется нанимать более квалифицированного специалиста, а значит, платить больше.
— Ожидаете ли оттока клиентов?
Скорее нет. Порог в 10 млн рублей слишком мал, поэтому налог коснется почти всех конкурентов. Цены будут повышать все. Разница лишь в том, кто сделает это быстрее, а кто — плавнее.
— Кто пострадает от изменений?
Конечный потребитель. Предприниматели просто заложат новые издержки в стоимость товаров и услуг.
«Вырастет налоговая нагрузка и подорожает сырье»
— Что изменится для ресторанного бизнеса?
Наш годовой оборот — до 15 млн рублей. После введения НДС по ставке 22% сумма налогов фактически удвоится. Прибавьте сюда рост зарплат и стоимость сырья, которое тоже облагается НДС.
— Как вы будете реагировать?
Большинство малых предприятий, в том числе и мы, будут вынуждены повышать цены. В среднем рост составит 5–10%. Будем смотреть, как поведет себя рынок и за счет чего еще можно оптимизировать расходы.
— Означает ли это закрытие ресторанов?
Полностью спрос не исчезнет: люди продолжат ходить в заведения. Но на рынке останутся только те проекты, которые смогут удержать клиентов за счет качества и сервиса. Остальные будут закрываться постепенно. На самом деле это уже происходит — издержки растут каждый год, а последние реформы лишь ускорят этот процесс.
