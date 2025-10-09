Закроемся или поднимем цены

«Магазин придется закрыть: бизнес уйдет в минус»

— Ваш бизнес попадет под новые правила?

Да. Годовой оборот магазина детской одежды — 15 млн рублей. Мы работаем на УСН, и если поправки примут, автоматически станем плательщиками НДС.

— Есть ли возможность сохранить рентабельность?

Нет. Маржинальность у нас всего 3–3,5%. В месяц магазин приносит примерно 50 тысяч рублей. Если появится обязанность платить НДС, в 2026 году мы отработаем в минус 500 тысяч — миллион рублей.

— А повышение цен может спасти ситуацию?

Не получится. Рынок розницы очень чувствителен к цене из-за конкуренции с маркетплейсами. Там скидки стали нормой. Поднять цену хотя бы на 5–10% уже невозможно, а ведь придется повышать больше чем на 20%. К этому добавятся подорожание коммунальных услуг и рост цен у поставщиков. Люди просто уйдут за покупками туда, где дешевле.

— Что это значит для малого бизнеса в целом?

У малых предприятий с оборотом до 60 млн рублей нет ресурса платить НДС. Думаю, нас ждет либо массовое закрытие таких компаний, либо их уход в тень. От этого выиграют только корпорации: конкуренция снизится, и они смогут смелее диктовать свои цены.