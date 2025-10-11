Налоговая реформа–2025: что изменится по спецрежимам

ЦОК КПП МП 11.10 Мобильный моно
Законопроект № 1026190-8, внесенный в Госдуму 29 сентября 2025 года, меняет правила применения специальных налоговых режимов — ПСН, УСН, ЕСХН и НПД. Поправки подготовлены Минфином, одобрены Правительством и напрямую затронут малый и средний бизнес.

УСН: снижение лимита для освобождения от НДС

Порог налогового дохода для освобождения от НДС снижается с 60 млн до 10 млн рублей. Поправки внесены в ст. 145 НК РФ.

Изменения вступят в силу по истечении месяца с даты опубликования закона, но не ранее начала следующего налогового периода. Если документ будет опубликован до 1 декабря 2025 года, новые лимиты заработают уже с 1 января 2026-го. Упрощенцы, превысившие доход в 10 млн рублей за 2025 год, с I квартала 2026 года станут плательщиками НДС.

ПСН: порог дохода снижен и ряд видов деятельности исключён

Для патентной системы предельный доход снижен с 60 млн до 10 млн рублей. Это означает, что ИП с выручкой выше этого лимита не смогут применять ПСН в 2026 году.

Кроме того, исключены следующие виды деятельности:

При этом сохраняется возможность применения ПСН для торговли через нестационарные объекты.

Отдельно уточнено, что под ПСН не подпадает реализация через торговые автоматы, включая продукцию общепита.

Напомним: ещё в сентябре 2025 года из перечня видов деятельности для ПСН исключили услуги уличных патрулей, охраны, сторожей и вахтёров (ФЗ № 359-ФЗ).

Пересчёт стоимости патента при изменении показателей

Если физический показатель, влияющий на стоимость патента (например, численность работников), уменьшается, ИП сможет в течение 10 дней подать заявление на новый патент.

Оплата за старый патент пересчитывается:
Сумма = (годовой потенциальный доход ÷ количество дней действия патента) × ставка × фактическое количество дней действия патента.

УСН: сужение круга льготников

Региональные власти теряют право самостоятельно расширять перечень льготных ставок по УСН. Теперь льготы возможны только для тех категорий, которые определит Правительство.

То же касается и «налоговых каникул» — применять ставку 0% смогут только ИП, соответствующие критериям Правительства (производственная, социальная, научная сферы, бытовые услуги, предоставление мест для проживания).

Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2026 года. Многие компании на УСН будут вынуждены перейти на общие ставки.

Прочие изменения по УСН

  • Адвокатам разрешили применять УСН в предпринимательской деятельности вне рамок адвокатской практики.

  • Расширен перечень расходов при объекте «Доходы минус расходы»: теперь можно учитывать затраты на модернизацию и дооборудование нематериальных активов.

  • При переходе с УСН на налог на прибыль разрешено учитывать оплаченные, но не признанные расходы — с ограничением не более 3 лет с даты оплаты.

  • В терминологии главы 26.2 НК РФ «остаточная стоимость основных средств» заменена на «балансовая стоимость» — в соответствии с ФСБУ 6/2020.

ЕСХН: уточнения по расходам и терминологии

Для сельхозналога вводится правило: оплаченные, но не признанные расходы при переходе на налог на прибыль можно учитывать в общем порядке, если с момента оплаты прошло не более 3 лет.

Также в главе 26.1 НК РФ термин «остаточная стоимость основных средств» заменяется на «балансовая стоимость основных средств» для соответствия ФСБУ 6/2020.

Итог

Реформа 2025 года серьёзно сокращает возможности бизнеса работать на льготных условиях. Снижение лимитов по УСН и ПСН, отмена ряда патентов, жёсткие критерии для льготных ставок и каникул — всё это увеличивает налоговую нагрузку. Предпринимателям стоит уже сейчас анализировать показатели выручки и готовиться к переходу на новые правила с 2026 года.

