Налоговая реформа–2025: что изменится по спецрежимам

ПСН: порог дохода снижен и ряд видов деятельности исключён

Для патентной системы предельный доход снижен с 60 млн до 10 млн рублей. Это означает, что ИП с выручкой выше этого лимита не смогут применять ПСН в 2026 году.

Кроме того, исключены следующие виды деятельности:

При этом сохраняется возможность применения ПСН для торговли через нестационарные объекты.

Отдельно уточнено, что под ПСН не подпадает реализация через торговые автоматы, включая продукцию общепита.

Напомним: ещё в сентябре 2025 года из перечня видов деятельности для ПСН исключили услуги уличных патрулей, охраны, сторожей и вахтёров (ФЗ № 359-ФЗ).