НДС для УСН 2026: тревожные прогнозы для бизнеса

С 2026 года для малого бизнеса начинается новая реальность. Поправки в Налоговый кодекс, которые сейчас рассматриваются, лишают тысячи компаний возможности работать на спецрежимах без НДС. В одном из региональных управлений ФНС уже опубликовали данные, по которым можно оценить масштаб будущих изменений.

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности. Подписка — это доступ к информации, которая помогает сохранять деньги, а не отдавать их.

Цифры, которые говорят сами за себя

В регионе сейчас чуть более 60 тысяч предприятий и предпринимателей работают по УСН. Из них около 1,5 тысячи уже платят НДС — их доход превысил 60 млн рублей, и только за восемь месяцев они перечислили более 2,2 млрд рублей.

Но ситуация изменится радикально. Доход свыше 10 млн рублей по декларациям за 2024 год имеют 9 239 субъектов — то есть потенциальных плательщиков НДС в шесть раз больше, чем сейчас. И именно их в первую очередь затронут новые поправки.

Для сравнения:

по УСН в регионе за январь–август 2025 года уплачено более 10,5 млрд рублей ,

по НДС — свыше 36,5 млрд рублей.

При этом важно: УСН остается в региональном бюджете, а НДС уходит в федеральный.

Бизнес: “Теперь каждый рубль считают”

Предприниматели уже видят последствия. Продавцы одежды, в том числе владельцы сетей, признают: если раньше можно было содержать точку с низкой выручкой за счёт других, то теперь экономика каждой точки анализируется отдельно. Нет запланированного дохода — магазин закрывается.

«Магазины, которые начнут показывать отрицательные результаты, будем закрывать. Сейчас не то время, да и нет возможности тянуть их», — говорит Альбина Шоль, руководитель сети Alpalazone.

Кредитование “на оборотку”, которое могло бы поддержать работу, фактически недоступно: банковские ставки не позволяют брать кредиты ради выживания.

“Торговые площади начнут пустеть”

«С повышением налоговой нагрузки и стоимости кредитов на рынке начнут освобождаться торговые площади. Бизнес весь год держался на пределе, и скоро мы увидим волну банкротств с последующей распродажей активов», — прогнозирует Александр Никитин, руководитель ГК Инвест Недвижимость.

Следом проблемы ожидают и девелоперов: снижается спрос на помещения, растут риски по аренде. В качестве маркера Никитин приводит пример: в Барнауле около 90% автосалонов уже выставлены в экспозицию.

Торговля под ударом

Розница — одна из отраслей, которая больше всего пострадает. Выведение торговли из-под действия патента лишает предпринимателей легального способа работать без НДС. В Алтайском крае, например, значительная часть патентов выдается именно на торговлю и грузоперевозки, подтверждает региональное управление ФНС.

«В 2024 году 17,5 тысячи предпринимателей воспользовались этой системой — им выдали около 28 тысяч патентов по 65 видам деятельности. Большинство — в сфере торговли, грузоперевозок и общепита», — сообщил Алексей Легостаев, руководитель региональной ФНС. Эти компании заплатили более 750 млн рублей в бюджет.

“Микробизнес может просто исчезнуть”

«Есть ощущение, что микробизнеса в России после этого может не остаться совсем. Дело даже не в сумме налогов — предпринимателям придется отдавать часть выручки, а НДС сам по себе сложен в администрировании. Компании на упрощёнке привыкли платить налог с поступлений, а при НДС всё работает иначе. Редкий предприниматель сможет вести такой учёт самостоятельно», — отмечает Ольга Сорокина, эксперт ОПОРЫ России.

Итог

2026 год для малого бизнеса станет проверкой на выживаемость. Рост налоговой нагрузки, возвращение торгового сбора, падение покупательского спроса и сложность администрирования НДС создают идеальный шторм. В этих условиях выживет тот, кто заранее перестроит систему учёта, финансовое планирование и налоговую стратегию.