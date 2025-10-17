Новые правила для ИП на УСН с 2026 года

С 1 января 2026 года этот порог снизится с 60 до 10 миллионов рублей. Для тысяч предпринимателей это означает переход в категорию плательщиков НДС. Но настоящая правда скрыта в деталях.

Правительство России внесло масштабный законопроект о поправках в Налоговый кодекс. Одно из ключевых изменений — снижение порога доходов, после которого индивидуальные предприниматели на УСН обязаны начислять и уплачивать НДС.

Что действует сейчас

С 2025 года все ИП на УСН формально признаны плательщиками НДС (закон от 12 июля 2024 года № 176-ФЗ). Однако Налоговый кодекс предоставляет освобождение от уплаты, если доходы за предыдущий календарный год не превысили 60 млн рублей.

ИП, сохранившие право на льготу:

не подают декларацию по НДС;

не ведут книги покупок и продаж;

не направляют уведомление на освобождение — оно действует автоматически.

Когда НДС становится обязательным

Если доходы предпринимателя за 2024 год превысили 60 млн рублей, с 2025 года он обязан платить НДС. Тот же принцип сохранится и дальше, но с другими цифрами:

с 2026 года учитываются доходы за 2025 год;

порог снижается до 10 млн рублей.

Если предприниматель осуществляет операции, которые не признаются объектом налогообложения или освобождены от НДС (ст. 146 и ст. 149 НК), сам налог не начисляется. Однако декларацию по НДС всё равно придётся подать, отразив в ней такие операции.

Формулировка в Налоговом кодексе

Абзацы 3–5 пункта 1 статьи 145 НК определяют условия освобождения: ИП, применяющие УСН, освобождаются от обязанностей налогоплательщика по НДС, если выполняется хотя бы одно из условий:

за календарный год, предшествующий переходу на УСН, доходы по правилам главы 23 НК («Налог на доходы физических лиц») не превысили 60 млн рублей ;

за предыдущий налоговый период по УСН (глава 26.2 НК) доходы также не превысили 60 млн рублей.

Что изменится после 2026 года

После снижения порога до 10 млн рублей освобождение сохранится только для самых малых ИП. Большинство предпринимателей, работающих на УСН, фактически станут плательщиками НДС.

Это приведёт к росту налоговой нагрузки и усложнит администрирование: бизнесу придётся вести учёт счетов-фактур, заполнять книги покупок и продаж, а также регулярно сдавать декларации.

По оценке экспертов, переход к новому режиму станет одним из самых заметных изменений налоговой системы с 2026 года.