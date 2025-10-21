Налоговая реформа–2025: что изменится по спецрежимам

Привет! Сейчас — горячая пора для бухгалтеров и владельцев бизнеса. Именно в это время решается, сколько денег останется у компании после сдачи деклараций. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» мы рассказываем, как лучше (и в рамках закона) оптимизировать НДС, избежать доначислений и ошибок в отчётности.
УСН: снижение лимита для освобождения от НДС
Порог налогового дохода для освобождения от НДС снижается с 60 млн до 10 млн рублей. Поправки внесены в ст. 145 НК РФ.
Изменения вступят в силу по истечении месяца с даты опубликования закона, но не ранее начала следующего налогового периода. Если документ будет опубликован до 1 декабря 2025 года, новые лимиты заработают уже с 1 января 2026-го. Упрощенцы, превысившие доход в 10 млн рублей за 2025 год, с I квартала 2026 года станут плательщиками НДС.
ПСН: порог дохода снижен и ряд видов деятельности исключён
Для патентной системы предельный доход снижен с 60 млн до 10 млн рублей. Это означает, что ИП с выручкой выше этого лимита не смогут применять ПСН в 2026 году.
Кроме того, исключены следующие виды деятельности:
грузовые автоперевозки (пп. 10 п. 2 ст. 346.43 НК РФ),
розничная торговля через стационарные объекты с торговыми залами (пп. 45 п. 2 ст. 346.43 НК РФ),
розничная торговля через стационарные объекты без торговых залов (пп. 46 п. 2 ст. 346.43 НК РФ).
При этом сохраняется возможность применения ПСН для торговли через нестационарные объекты.
Отдельно уточнено, что под ПСН не подпадает реализация через торговые автоматы, включая продукцию общепита.
Напомним: ещё в сентябре 2025 года из перечня видов деятельности для ПСН исключили услуги уличных патрулей, охраны, сторожей и вахтёров (ФЗ № 359-ФЗ).
Пересчёт стоимости патента при изменении показателей
Если физический показатель, влияющий на стоимость патента (например, численность работников), уменьшается, ИП сможет в течение 10 дней подать заявление на новый патент.
Оплата за старый патент пересчитывается:
Сумма = (годовой потенциальный доход ÷ количество дней действия патента) × ставка × фактическое количество дней действия патента.
УСН: сужение круга льготников
Региональные власти теряют право самостоятельно расширять перечень льготных ставок по УСН. Теперь льготы возможны только для тех категорий, которые определит Правительство.
То же касается и «налоговых каникул» — применять ставку 0% смогут только ИП, соответствующие критериям Правительства (производственная, социальная, научная сферы, бытовые услуги, предоставление мест для проживания).
Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2026 года. Многие компании на УСН будут вынуждены перейти на общие ставки.
Прочие изменения по УСН
Адвокатам разрешили применять УСН в предпринимательской деятельности вне рамок адвокатской практики.
Расширен перечень расходов при объекте «Доходы минус расходы»: теперь можно учитывать затраты на модернизацию и дооборудование нематериальных активов.
При переходе с УСН на налог на прибыль разрешено учитывать оплаченные, но не признанные расходы — с ограничением не более 3 лет с даты оплаты.
В терминологии главы 26.2 НК РФ «остаточная стоимость основных средств» заменена на «балансовая стоимость» — в соответствии с ФСБУ 6/2020.
ЕСХН: уточнения по расходам и терминологии
Для сельхозналога вводится правило: оплаченные, но не признанные расходы при переходе на налог на прибыль можно учитывать в общем порядке, если с момента оплаты прошло не более 3 лет.
Также в главе 26.1 НК РФ термин «остаточная стоимость основных средств» заменяется на «балансовая стоимость основных средств» для соответствия ФСБУ 6/2020.
Итог
Реформа 2025 года серьёзно сокращает возможности бизнеса работать на льготных условиях. Снижение лимитов по УСН и ПСН, отмена ряда патентов, жёсткие критерии для льготных ставок и каникул — всё это увеличивает налоговую нагрузку. Предпринимателям стоит уже сейчас анализировать показатели выручки и готовиться к переходу на новые правила с 2026 года.
