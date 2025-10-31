ЦОК ОК ЗП 21.08 Мобильная
Как применять вычеты НДС на УСН в переходный период

С 2025 года компании на УСН «доходы минус расходы» утрачивают освобождение от НДС. Это значит, что организации, которые впервые становятся плательщиками налога, должны определить, могут ли они применить вычеты по НДС, начисленному при покупках до 2025 года.

Кто имеет право на вычет

Если ООО применяет общую ставку НДС — 20% или 10%, оно вправе использовать вычеты по входящему НДС по приобретениям, сделанным до 2025 года.

Если же компания выбрала специальную ставку — 5% или 7%, вычеты по входящему НДС применять нельзя (п. 10 ст. 8 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Условия для применения вычета

Чтобы компания могла применить вычет НДС по покупкам за периоды до перехода на общую ставку, должны одновременно выполняться все условия, установленные в п.п. 9 и 9.2 ст. 8 Федерального закона № 176-ФЗ, а также в пп. 1 п. 2 ст. 171, п.п. 1 и 1.1 ст. 172 НК РФ и п. 18 Методических рекомендаций по НДС для УСН (Письма ФНС России от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@ и Минфина России от 10.12.2024 № 03-07-11/124475).

1. Товары, работы, услуги
Вычет можно применить только по тем суммам НДС, которые не были учтены в расходах при расчёте налога по УСН до 1 января 2025 года.
Например, вычет возможен по товарам, купленным до 2025 года и не реализованным на 1 января 2025 года.

2. Основные средства
Если основное средство было приобретено до 1 января 2025 года, вычет возможен только в том случае, если оно не введено в эксплуатацию до этой даты.

3. Нематериальные активы
По нематериальным активам, приобретённым до 2025 года, вычет применяется лишь тогда, если актив не был принят к учёту до 1 января 2025 года.

4. Использование в облагаемых операциях
Вычет допускается только по тем объектам — товарам, работам, услугам, основным средствам, нематериальным активам, — которые будут использоваться в операциях, облагаемых НДС.

5. Наличие счёта-фактуры
Обязательное условие — наличие счётов-фактур на соответствующие товары, работы, услуги, основные средства и нематериальные активы.

6. Трёхлетний срок
С момента принятия на учёт имущества, по которому заявляется вычет, должно пройти не более трёх лет.

Итог

ООО на УСН «доходы минус расходы», которое с 2025 года становится плательщиком НДС, вправе применить вычеты по покупкам прошлых лет, но только при соблюдении всех перечисленных условий и при выборе общей ставки налога. Любое отступление от этих требований приведёт к потере права на вычет и возможным доначислениям.

