Как применять вычеты НДС на УСН в переходный период

Кто имеет право на вычет
Если ООО применяет общую ставку НДС — 20% или 10%, оно вправе использовать вычеты по входящему НДС по приобретениям, сделанным до 2025 года.
Если же компания выбрала специальную ставку — 5% или 7%, вычеты по входящему НДС применять нельзя (п. 10 ст. 8 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Условия для применения вычета
Чтобы компания могла применить вычет НДС по покупкам за периоды до перехода на общую ставку, должны одновременно выполняться все условия, установленные в п.п. 9 и 9.2 ст. 8 Федерального закона № 176-ФЗ, а также в пп. 1 п. 2 ст. 171, п.п. 1 и 1.1 ст. 172 НК РФ и п. 18 Методических рекомендаций по НДС для УСН (Письма ФНС России от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@ и Минфина России от 10.12.2024 № 03-07-11/124475).
1. Товары, работы, услуги
Вычет можно применить только по тем суммам НДС, которые не были учтены в расходах при расчёте налога по УСН до 1 января 2025 года.
Например, вычет возможен по товарам, купленным до 2025 года и не реализованным на 1 января 2025 года.
2. Основные средства
Если основное средство было приобретено до 1 января 2025 года, вычет возможен только в том случае, если оно не введено в эксплуатацию до этой даты.
3. Нематериальные активы
По нематериальным активам, приобретённым до 2025 года, вычет применяется лишь тогда, если актив не был принят к учёту до 1 января 2025 года.
4. Использование в облагаемых операциях
Вычет допускается только по тем объектам — товарам, работам, услугам, основным средствам, нематериальным активам, — которые будут использоваться в операциях, облагаемых НДС.
5. Наличие счёта-фактуры
Обязательное условие — наличие счётов-фактур на соответствующие товары, работы, услуги, основные средства и нематериальные активы.
6. Трёхлетний срок
С момента принятия на учёт имущества, по которому заявляется вычет, должно пройти не более трёх лет.
Итог
ООО на УСН «доходы минус расходы», которое с 2025 года становится плательщиком НДС, вправе применить вычеты по покупкам прошлых лет, но только при соблюдении всех перечисленных условий и при выборе общей ставки налога. Любое отступление от этих требований приведёт к потере права на вычет и возможным доначислениям.
Уважаемый автор, а в каком законодательном акте это написано?