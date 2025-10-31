Как применять вычеты НДС на УСН в переходный период

Условия для применения вычета

Чтобы компания могла применить вычет НДС по покупкам за периоды до перехода на общую ставку, должны одновременно выполняться все условия, установленные в п.п. 9 и 9.2 ст. 8 Федерального закона № 176-ФЗ, а также в пп. 1 п. 2 ст. 171, п.п. 1 и 1.1 ст. 172 НК РФ и п. 18 Методических рекомендаций по НДС для УСН (Письма ФНС России от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@ и Минфина России от 10.12.2024 № 03-07-11/124475).

1. Товары, работы, услуги

Вычет можно применить только по тем суммам НДС, которые не были учтены в расходах при расчёте налога по УСН до 1 января 2025 года.

Например, вычет возможен по товарам, купленным до 2025 года и не реализованным на 1 января 2025 года.

2. Основные средства

Если основное средство было приобретено до 1 января 2025 года, вычет возможен только в том случае, если оно не введено в эксплуатацию до этой даты.

3. Нематериальные активы

По нематериальным активам, приобретённым до 2025 года, вычет применяется лишь тогда, если актив не был принят к учёту до 1 января 2025 года.

4. Использование в облагаемых операциях

Вычет допускается только по тем объектам — товарам, работам, услугам, основным средствам, нематериальным активам, — которые будут использоваться в операциях, облагаемых НДС.

5. Наличие счёта-фактуры

Обязательное условие — наличие счётов-фактур на соответствующие товары, работы, услуги, основные средства и нематериальные активы.

6. Трёхлетний срок

С момента принятия на учёт имущества, по которому заявляется вычет, должно пройти не более трёх лет.