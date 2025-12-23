Что изменится в НДС с 2026 года: разбор ключевых поправок (с новыми уточнениями)

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого: ставки растут, требования ужесточаются, ошибок прощать не будут. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» каждый день в деталях разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.

1. Новый лимит выручки для освобождения от НДС (ст. 145 НК РФ)

С 2026 года для организаций и ИП на УСН порог выручки для освобождения от НДС снижается в три этапа:

— 20 млн рублей — с 2026 года;

— 15 млн рублей — с 2027 года;

— 10 млн рублей — с 2028 года.

Изначально планировалось урезать лимит до 10 млн уже в 2026-м, однако сроки смягчили в итоговой версии закона.