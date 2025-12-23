Что изменится в НДС с 2026 года: разбор ключевых поправок (с новыми уточнениями)

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет каждого: ставки растут, требования ужесточаются, ошибок прощать не будут. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» каждый день в деталях разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.
⚡️ Переходите в Telegram https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi
1. Новый лимит выручки для освобождения от НДС (ст. 145 НК РФ)
С 2026 года для организаций и ИП на УСН порог выручки для освобождения от НДС снижается в три этапа:
— 20 млн рублей — с 2026 года;
— 15 млн рублей — с 2027 года;
— 10 млн рублей — с 2028 года.
Изначально планировалось урезать лимит до 10 млн уже в 2026-м, однако сроки смягчили в итоговой версии закона.
2. Изменения в определении места реализации (ст. 147–148 НК РФ)
— Территория РФ не признается местом реализации, если товары ЕАЭС продаются через электронную площадку физлицам, получающим товар в другом государстве — члене ЕАЭС.
— Услуги по аренде майнинговой инфраструктуры признаются реализованными на территории РФ, если покупатель ведет деятельность в России.
3. Корректировка системы льгот (ст. 149 НК РФ)
Что сохраняется:
— Льгота для туроператоров продлена до конца 2030 года.
Что исключается:
— Любые операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт.
— Услуги организаций, обеспечивающих информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов (включая операции с банковскими картами).
— Реализация руды и концентратов с драгоценными металлами добывающими компаниями в адрес аффинажных организаций.
Что планировали отменить, но отказались:
— Льготу на реализацию исключительных прав на ПО из реестра российских программ (пп. 26 п. 2 ст. 145 НК РФ).
Кабмин не поддержал отмену, поскольку мера признана значимой для технологического суверенитета.
4. Новые правила формирования налоговой базы (ст. 154, 158 НК РФ)
— Вводится порядок определения базы по операциям с утилитарным цифровым правом.
— При продаже предприятия как имущественного комплекса ставка по расчетной формуле составляет 18,03%.
5. Главные изменения по ставкам (ст. 164 НК РФ)
— Основная ставка НДС увеличивается с 20% до 22%.
— Для реализации руды аффинажными организациями вводится ставка 0%.
— Упрощенцы, впервые применившие пониженные ставки 5% или 7%, смогут отказаться от них до истечения 36 месяцев, если уведомят налоговый орган в первые 12 месяцев после подачи первой декларации по пониженным ставкам.
6. Дополнительные документы по нулевой ставке (ст. 165 НК РФ)
Статья дополняется перечнем документов, подтверждающих право на ставку 0% при реализации руды аффинажными организациями.
7. Кто утверждает реквизиты счетов-фактур (ст. 169 НК РФ)
Реквизиты счетов-фактур, книг покупок и продаж теперь устанавливаются налоговой службой, а не Правительством РФ. Это ускоряет корректировки форм и синхронизацию с цифровыми системами.
Не подлежит восстановлению НДС, если имущество безвозмездно передается:
— медицинским НКО;
— органам власти и местного самоуправления;
— структурам федеральной территории «Сириус»;
— государственным и муниципальным учреждениям;
— ГУП и МУП.
Условие — имущество предназначено для профилактики, диагностики и лечения COVID-19.
9. Новые вычеты (ст. 171 НК РФ)
Введен вычет при приобретении утилитарного цифрового права — важная поправка для участников цифровой инфраструктуры.
Итог
В Налоговый кодекс внесен объемный пакет изменений, формирующий новую конфигурацию НДС с 2026 года: повышенная ставка, переработанные лимиты, корректировка льгот, новые правила по цифровым правам, пересмотр системы освобождений и усиление роли ФНС в регулировании форм и документов. Это — один из ключевых этапов налоговой реформы, и бизнесу нужно заранее учесть последствия этих норм в ценообразовании, структуре сделок, договорных моделях и системе налогового планирования.
Начать дискуссию