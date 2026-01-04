ФНС разъяснила, какие ошибки в счетах-фактурах не лишают вычета

Принципиальная позиция НК РФ

Ключевая норма - абзац 2 пункта 2 статьи 169 НК РФ. В ней прямо указано: ошибки в счетах-фактурах, которые не препятствуют проведению налоговой проверки, не могут служить основанием для отказа в принятии НДС к вычету.

Именно к таким некритичным ошибкам ФНС отнесла нарушения, связанные с последними изменениями порядка заполнения счетов-фактур, действующими с 2026 года.