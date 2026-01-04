ФНС разъяснила, какие ошибки в счетах-фактурах не лишают вычета

2026 год станет самым тяжелым за последнее десятилетие. Налоговая реформа затронет всех нас: ставки уже выросли, требования ужесточили, штрафы будут чаще. В нашем Telegram-канале «Коммерческая тайна» без выходных разбираем, как защитить бизнес, как не отдать свои деньги.
На фоне повышения ставки НДС до 22% с 2026 года ФНС изменила порядок оформления счетов-фактур. Соответствующие правки закреплены в приказе ФНС от 16 декабря 2025 года № ЕА-4-26/11336@.
Принципиальная позиция НК РФ
Ключевая норма - абзац 2 пункта 2 статьи 169 НК РФ. В ней прямо указано: ошибки в счетах-фактурах, которые не препятствуют проведению налоговой проверки, не могут служить основанием для отказа в принятии НДС к вычету.
Именно к таким некритичным ошибкам ФНС отнесла нарушения, связанные с последними изменениями порядка заполнения счетов-фактур, действующими с 2026 года.
Что именно признано некритичным
ФНС отдельно указала, что отсутствие сведений, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 10 статьи 2 Закона № 425-ФЗ, а также заполнение этих сведений по прежним правилам, не является основанием для признания счета-фактуры составленным с нарушением.
Это правило распространяется как на обычные, так и на корректировочные и исправленные счета-фактуры.
Речь идет о следующих реквизитах:
- порядковый номер и дата составления счета-фактуры, выставленного при получении оплаты, предоплаты или иных платежей в счет предстоящих поставок;
- указание основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя и даты его присвоения.
Что это означает
ФНС прямо зафиксировала: ошибки, связанные с переходом на новые требования 2026 года, не должны автоматически лишать налогоплательщика права на вычет, если они не мешают идентификации операции и проверке расчетов.
Это редкий случай, когда налоговая служба заранее обозначает границы допустимого и признает переходный период фактором, который должен учитываться при оценке формальных нарушений.
Для бизнеса это означает одно: в 2026 году ключевым остается не формальный идеал документа, а его проверяемость и логическая связность в системе НДС.
