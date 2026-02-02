«Машенек» много, а того, кто по-настоящему понимает бизнес, нет

В среде малого бизнеса в России появился общественный проект под названием «Мы тоже Машенька». Его название отсылает к истории владельца пекарни «Машенька», который обратился напрямую к В.В. Путину и в итоге получил...

В среде малого бизнеса в России появился общественный проект под названием «Мы тоже Машенька». Его название отсылает к истории владельца пекарни «Машенька», который обратился напрямую к В.В. Путину и в итоге получил такую поддержку, что вместо закрытия бизнеса планирует открыть еще 5-6 торговых точек.

Проект задуман как площадка для сбора реальных историй малого бизнеса, оказавшегося в убытках из за резкого и жесткого внедрения налоговых изменений. Общая проблема, которую озвучивают участники, одна - предпринимателей не слышат, а последствия реформы перекладываются на них без учета реальных возможностей.

Инициатива рассматривается как первый шаг к публичному обращению в Правительство РФ с требованием пересмотреть подход к внедрению налоговых новаций в отношении малого бизнеса. Авторы проекта предупреждают: при сохранении текущего курса страну ждет массовое закрытие небольших компаний, либо их уход в серую зону.

В качестве основы для диалога с государством предлагается пакет из четырех инициатив.

1️⃣ Кредитные каникулы для УСН на период реформы

Предлагается ввести кредитные каникулы для предприятий на УСН, которые пострадали от изменений налоговой политики, на весь период реформы - с 2026 по 2028 год включительно. Это должно снизить финансовое давление и дать бизнесу время на перестройку.

Комментарий НБ: формально механизм кредитных каникул для МСП, у которых в 2026 году существенно ухудшилось финансовое положение, уже существует. Но на практике каждую ситуацию приходится доказывать отдельно, подтверждая падение показателей. А полный запрет на взыскание кредитов и процентов со всех МСП неизбежно вызовет сопротивление со стороны банков.

2️⃣ Плавное изменение порогов дохода

Вместо резкого снижения лимита доходов предлагается поэтапный переход: с 60 млн до 50 млн, затем до 40 млн и далее по годам. Такой подход позволил бы компаниям адаптироваться без шоковой нагрузки и снизил риск банкротств.

Комментарий НБ: если эту инициативу удастся продвинуть оперативно, есть шанс, что условия для части бизнеса пересмотрят задним числом, начиная с 01.01.2026.

3️⃣ Время на адаптацию

Отдельное требование - увеличить временной разрыв между объявлением реформ, ухудшающих положение предпринимателей, и их фактическим внедрением. Экономический совет ЛДПР считает минимально допустимым сроком один или два финансовых года, чтобы бизнес мог перестроить модели работы.

Комментарий НБ: логика в этом есть. Вопрос лишь в том, услышат ли ее те, кто принимает решения.

4️⃣ Смена подхода к налоговой политике

Авторы проекта призывают пересмотреть сам принцип, при котором приоритетом становится сбор налогов любой ценой. По их мнению, рост бюджетных поступлений возможен только через развитие предпринимательства и производства. Когда экономика растет, растут и налоги, но куда более безопаснее.

Проект «Мы тоже Машенька» фактически фиксирует разрыв между реальным положением малого бизнеса и тем, как его видят на уровне решений. И вопрос сейчас даже не в лозунгах, а в том, будет ли этот сигнал услышан.