6 способов быстро нажить проблемы с банком

Такие разговоры у банков и бизнеса повторяются регулярно. Сценарий почти всегда один. Предприниматель уверен, что «ничего криминального не делал», а банк внезапно присылает многостраничные требования, ограничивает операции или предлагает пройти через межведомственную комиссию при Банке России в рамках 115-ФЗ.

Формально это еще «мягкий» сценарий. Хуже, когда операции просто блокируются, корпоративные карты аннулируются, а бизнес попадает в контур ПОД/ФТ и платформу «Знай своего клиента».