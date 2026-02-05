«Лимиты отменяют», «налоговую реформу откатывают». Вот только что на самом деле происходит?

В последние дни новостные заголовки звучат именно так. Создается ощущение, что налоговую реформу разворачивают назад. Но если разобрать источник этих формулировок, картина выглядит иначе.

Откуда пошел шум

Поводом стали публичные высказывания министра экономического развития Максима Решетникова.

Цитата дословно:

«Предприниматели столкнулись с необходимостью выбора налогового режима в конце прошлого года, уже по факту не имея возможности им соответствовать. Поэтому предлагаем ввести переходный период - не учитывать параметры деятельности за прошлый год для доступа к льготным режимам уже в этом году. А чтобы воспользоваться пониженной ставкой по страховым взносам для МСП - использовать данные по доле обрабатывающего производства в доходе только по текущему году. Это даст предпринимателям время, чтобы определиться с выбором и подстроиться под льготы».

Что здесь принципиально важно

Отдельно было подчеркнуто два момента:

предложение согласовано с Минфином;

инициатива одобрена председателем правительства.

Это означает, что вопрос обсуждается на высоком уровне и не является частным мнением одного ведомства.

А теперь главное

Речь не идет об отмене лимитов.

Никто не заявлял, что лимиты по УСН, НДС или другим налоговым режимам отменяются или пересматриваются. Обсуждается исключительно возможность переходного периода, а не демонтаж всей налоговой реформы.

Суть идеи переходного периода

при доступе к льготным режимам в текущем году не учитывать показатели прошлого года;

для применения пониженных страховых взносов МСП ориентироваться на структуру доходов только текущего года.

Именно в этом состоит предложение. Не больше и не шире.

Что есть на данный момент

На текущий момент отсутствует принятый законопроект. Есть обсуждаемая инициатива. Громкие заголовки создают ощущение, что решения уже приняты, хотя это не так.

Вывод простой

Следить за новостями нужно (а потому подписывайтесь на наш Телеграм-канал с новостями). Но решения по налогам, режимам и структуре бизнеса стоит принимать только исходя из действующего законодательства, а не из эмоциональных заголовков.