Налогин Сергей
Проверка контрагентов

Уточненка по НДС: ФНС прямо сказала, что она все чаще включает автопроверку контрагентов

ФНС напомнила: подача уточненнои декларации по НДС теперь чаще автоматически уходит в систему углубленного анализа. В феврале это отдельно обозначили в разделе разъяснении.

Что это означает на практике

Уточненка не просто "пересдача". Если компания:

  • меняет суммы по разделам 8-12

  • корректирует вычеты

  • правит операции с "разрывами"

система начинает сопоставлять ваши данные с декларациями контрагентов.

То есть корректировка попадает в контур сверки: цифры сравнят не только внутри вашеи декларации, но и по цепочке.

Это не запрет на уточненные декларации

ФНС не говорит "не подавайте уточненки". Но логика простая: если меняете чувствительные блоки, будьте готовы, что система автоматически полезет в сопоставление с контрагентами.

Что важно сделать до подачи

  • Перепроверить корректировки до отправки.

  • Убедиться, что у контрагента данные совпадают.

  • Заранее подготовить пояснение, если расхождение очевидно.

