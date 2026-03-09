Уточненка по НДС: ФНС прямо сказала, что она все чаще включает автопроверку контрагентов
Что это означает на практике
Уточненка не просто "пересдача". Если компания:
меняет суммы по разделам 8-12
корректирует вычеты
правит операции с "разрывами"
система начинает сопоставлять ваши данные с декларациями контрагентов.
То есть корректировка попадает в контур сверки: цифры сравнят не только внутри вашеи декларации, но и по цепочке.
Это не запрет на уточненные декларации
ФНС не говорит "не подавайте уточненки". Но логика простая: если меняете чувствительные блоки, будьте готовы, что система автоматически полезет в сопоставление с контрагентами.
Что важно сделать до подачи
Перепроверить корректировки до отправки.
Убедиться, что у контрагента данные совпадают.
Заранее подготовить пояснение, если расхождение очевидно.
