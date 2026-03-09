Уточненка по НДС: ФНС прямо сказала, что она все чаще включает автопроверку контрагентов

ФНС напомнила: подача уточненнои декларации по НДС теперь чаще автоматически уходит в систему углубленного анализа. В феврале это отдельно обозначили в разделе разъяснении.

В Телеграм-канале публикуем закрытую информацию: критерии блокировок счетов, реальные кейсы проверок, инструкции ФНС и судебную практику. ⚡️ Переходите в Telegram: https://t.me/+CxtmaEctOfEyMGFi

Что это означает на практике

Уточненка не просто "пересдача". Если компания:

меняет суммы по разделам 8-12

корректирует вычеты

правит операции с "разрывами"

система начинает сопоставлять ваши данные с декларациями контрагентов.

То есть корректировка попадает в контур сверки: цифры сравнят не только внутри вашеи декларации, но и по цепочке.

Это не запрет на уточненные декларации

ФНС не говорит "не подавайте уточненки". Но логика простая: если меняете чувствительные блоки, будьте готовы, что система автоматически полезет в сопоставление с контрагентами.

Что важно сделать до подачи