Налогин Сергей
Переход с УСН на АУСН после утраты освобождения от НДС: какие отчеты сдавать

Если доходы предпринимателя на УСН за 2025 год превысили 20 млн рублей, с 1 января он автоматически становится плательщиком НДС. Дальше возникает логичный вопрос: что происходит с отчетностью, если уже с февраля предприниматель переходит на автоматизированную УСН? Ситуацию разъяснили налоговые органы в Телеграм-чате ФНС.

Статус по НДС в январе

В общем порядке налогоплательщики на АУСН освобождены от сдачи налоговой отчетности.

Но в рассматриваемой ситуации предприниматель признается плательщиком НДС в период с 1 января по 31 января 2026 года.

То есть в январе он находится в статусе плательщика НДС, несмотря на последующий переход на АУСН.

Нужно ли сдавать декларацию

Да, нужно.

Федеральная налоговая служба указала, что предприниматель обязан представить декларацию по НДС за I квартал 2026 года.

Основание простое: в течение квартала у него был период, когда он являлся плательщиком НДС.

Срок подачи

Декларацию необходимо подать не позднее 27 апреля 2026 года.

25 апреля приходится на субботу, поэтому крайний срок переносится на понедельник.

Переход на АУСН не отменяет обязанности отчитаться за период, в котором предприниматель признавался плательщиком НДС. Статус в январе формирует обязанность по сдаче декларации за весь квартал.

