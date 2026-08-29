ФНС полностью переписала правила камеральных проверок. Что изменилось спустя 13 лет

Пока большинство предпринимателей следят за изменениями ставок, лимитов и отчетности, ФНС тихо провела куда более важное обновление. Налоговая служба выпустила новые Рекомендации по проведению камеральных налоговых проверок (письмо от 09.06.2026 № ЕА-36-15/4924@).

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Одновременно признаны утратившими силу прежние рекомендации, действовавшие с 2013 года (письмо от 16.07.2013 № АС-4-2/12705).

Фактически ФНС полностью переработала правила проведения камеральных проверок с учетом всех изменений налогового законодательства, накопившихся за последние 13 лет.

Камералки окончательно перевели на логику ЕНС

Одно из самых заметных изменений связано с единым налоговым счетом.

В рекомендациях 2013 года вообще отсутствовали такие понятия, как ЕНС и сальдо ЕНС. Вся система строилась вокруг недоимок, переплат и зачетов.

Теперь документ полностью адаптирован под действующие правила.

Например, при рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности после подачи уточненной декларации значение имеет уже наличие положительного сальдо ЕНС в размере недоимки и пеней, а не сам факт перечисления денег отдельным платежным поручением.

СПОТ и прослеживаемость товаров стали частью проверок

За последние годы в налоговом администрировании появились новые цифровые системы, которых в 2013 году просто не существовало.

Поэтому в новых рекомендациях появились отдельные разделы, посвященные:

▪️системе подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ);

▪️прослеживаемости товаров.

Документ подробно описывает порядок сопоставления ДОПП с декларациями по косвенным налогам, основания для направления требований при выявлении расхождений и действия инспекторов в случаях, когда декларация после оформления ДОПП не представлена.

УСН и НДС официально появились в методичке ФНС

Еще одно важное изменение связано с налоговой реформой.

В новых рекомендациях учтено, что с 2025 года плательщики УСН признаются плательщиками НДС.

Поэтому порядок проведения камеральных проверок теперь учитывает особенности контроля именно этой категории налогоплательщиков.

Для многих компаний на упрощенной системе это означает, что привычные правила работы с НДС стали частью стандартных процедур налогового контроля.

Возмещение НДС смогут проверять быстрее

ФНС отдельно прописала условия ускоренного завершения камеральных проверок по декларациям с заявленным возмещением НДС.

Если раньше основным ориентиром был двухмесячный срок проверки, то теперь в отдельных случаях камералка может завершиться уже через месяц.

Для этого должны выполняться определенные условия.

Среди них:

▪️уровень риска налогоплательщика по данным АСК НДС-2;

▪️структура налоговых вычетов;

▪️доля контрагентов с низким уровнем риска;

▪️объем ранее уплаченных налогов и ряд других критериев.

Фактически скорость проверки теперь напрямую зависит не только от самого налогоплательщика, но и от качества его контрагентской среды.

Для 3-НДФЛ установили сокращенные сроки

Изменения затронули и проверки деклараций физических лиц.

Если вместе с декларацией представлены все необходимые документы для получения имущественных или социальных вычетов, проверка может завершаться в сокращенные сроки.

Новые рекомендации предусматривают сроки в 10 или 15 рабочих дней в зависимости от конкретной ситуации.

ФНС официально закрепила риск-ориентированный подход

Пожалуй, одно из самых интересных изменений касается истребования документов.

В новых рекомендациях появился отдельный акцент на принципах разумного налогового контроля.

Теперь при принятии решения о направлении требования инспектор обязан учитывать:

▪️законность;

▪️определенность;

▪️однократность;

▪️приоритет государственных ресурсов.

Это новое требование, которого в рекомендациях 2013 года не было.

Фактически ФНС закрепляет подход, при котором запрос документов должен быть обоснованным и соразмерным целям проверки.

Что это означает для бизнеса

Новые рекомендации не вводят новых налогов и не меняют нормы Налогового кодекса.

Однако именно по таким внутренним документам инспекторы ежедневно проводят камеральные проверки.

Поэтому их значение для бизнеса зачастую не меньше, чем значение очередных поправок в НК РФ.

Особенно с учетом того, что документ впервые системно учитывает ЕНС, СПОТ, прослеживаемость товаров, НДС для упрощенцев, риск-подход АСК НДС-2 и новые цифровые механизмы налогового контроля, которых еще несколько лет назад просто не существовало.