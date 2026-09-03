Возврат денег от поставщика на лицевой счет в казначействе: как бухгалтеру оформить, провести и не потерять эти средства

Как оформить возврат: порядок действий

Шаг первый — договорное основание.Возврат должен на чём-то стоять: соглашение о расторжении, претензия с требованием возврата аванса, акт сверки с признанной переплатой, письмо контрагента о возврате ошибочного платежа. Документ должен называть точную сумму и основание. Устная договорённость «вернём на днях» основанием не является.



Шаг второй — правильные реквизиты. Передайте контрагенту реквизиты для возврата письменно. Это реквизиты казначейского контура — те же, по которым средства уходили с вашего лицевого счёта, а не реквизиты расчётного счёта компании. Если контрагент — тоже участник казначейского сопровождения со своим лицевым счётом, возврат пойдёт из его казначейского контура в ваш; если у него обычный банковский счёт — из банка в казначейский контур. В обоих случаях деньги должны прийти на ваш лицевой счёт.



Шаг третий — назначение платежа. Проследите, чтобы контрагент указал в платёжном документе идентифицирующие сведения: возврат по какому договору, к какому контракту относится, при необходимости — идентификатор государственного контракта. Правильное назначение платежа — это скорость: неопознанное поступление будет выясняться, и всё это время деньги недоступны.



Шаг четвёртый — отражение в казначейском контуре. Поступивший возврат должен корректно лечь в структуру расходов контракта: при необходимости уточните сведения об операциях с целевыми средствами — возврат восстанавливает соответствующую статью. Формы и порядок уточнения сверяйте с актуальными требованиями: с 1 сентября 2026 года действует новый порядок санкционирования, заменивший приказ Минфина № 214н, и работать нужно по новым формам.



Шаг пятый — контроль зачисления. Убедитесь по выписке из лицевого счёта, что сумма зачислена и опознана. Если поступление попало в невыясненные — оперативно подайте уточнение и дошлите казначейству документы, подтверждающие природу денег.