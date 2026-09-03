Возврат денег от поставщика на лицевой счет в казначействе: как бухгалтеру оформить, провести и не потерять эти средства

Обычно бухгалтера исполнителя госконтракта волнует, как деньги с лицевого счёта уходят. Но не реже случается обратная ситуация: деньги должны вернуться. Поставщик не отгрузил товар и возвращает аванс, договор расторгнут, выявлена переплата, контрагент заплатил неустойку — а расчёты по контракту идут через лицевой счёт участника казначейского сопровождения. И вот здесь начинаются вопросы, на которые в обычной банковской жизни бухгалтер отвечает не задумываясь: на какой счёт должен прийти возврат, как его оформить, что написать в назначении платежа, как отразить в сведениях об операциях с целевыми средствами и можно ли эти деньги снова потратить. Разбираем по порядку.
Почему возврат — это не просто «обратная платёжка»
В обычных расчётах возврат прост: контрагент отправляет деньги на ваш расчётный счёт, бухгалтер делает сторно или отражает возврат аванса — тема закрыта.
В контуре казначейского сопровождения деньги контракта — целевые. Они «окрашены» под конкретный контракт, их движение контролируется казначейством, и возврат — такая же операция целевых средств, как и расход. Это порождает три практических следствия.
Первое: возврат должен прийти туда, откуда средства ушли, — в казначейский контур, на лицевой счёт, с которого оплачивался договор. Возврат целевых средств на обычный расчётный счёт исполнителя — ошибка, которая создаёт нарушение режима: целевые деньги оказались вне контроля.
Второе: возврат должен быть идентифицирован. Казначейство должно понять, к какому контракту, к какому договору и к какому исходному платежу относится поступление. Неопознанный возврат повисает и не увеличивает доступный остаток, пока не будет выяснен.
Третье: вернувшиеся средства не становятся «свободными». Они возвращаются в режим целевых средств контракта, и распорядиться ими можно только по правилам этого режима — через санкционирование, на цели контракта.
Типовые ситуации возврата
Ситуация первая — возврат аванса от поставщика. Исполнитель оплатил субподрядчику или поставщику аванс с лицевого счёта, договор не исполнен полностью или частично, аванс подлежит возврату. Самый частый и самый важный случай: суммы обычно крупные, а судьба денег интересует не только вас, но и заказчика с казначейством.
Ситуация вторая — расторжение договора. Договор с контрагентом расторгнут, взаиморасчёты закрываются, остаток перечисленного возвращается.
Ситуация третья — переплата или ошибочный платёж. Задвоили оплату, ошиблись суммой, оплатили не тот счёт. Чем быстрее оформлен возврат, тем меньше вопросов вызовет операция.
Ситуация четвёртая — неустойки, штрафы, пени от контрагента. Здесь будьте внимательны: природа денег другая. Санкции по договору — не возврат целевых средств, и порядок их зачисления может отличаться. Прежде чем указывать контрагенту реквизиты, разберитесь, куда по условиям контракта и правилам сопровождения должны поступать такие суммы, — при сомнении запросите свой территориальный орган казначейства письменно.
Ситуация пятая — контрагент ликвидируется. С 1 сентября 2026 года обновлён порядок открытия и ведения лицевых счетов: приказом Казначейства России от 22.06.2026 № 14н в числе прочего уточнён порядок действий территориального органа казначейства по возврату неиспользованного аванса, когда поставщик прекращает деятельность — ликвидируется как юрлицо или снимается с учёта как ИП. Если в вашей цепочке появился «умирающий» контрагент с невозвращённым авансом — не тяните: чем раньше вы зафиксируете требование и подключите казначейский контур, тем выше шанс вернуть деньги до завершения ликвидации.
Как оформить возврат: порядок действий
Шаг первый — договорное основание.Возврат должен на чём-то стоять: соглашение о расторжении, претензия с требованием возврата аванса, акт сверки с признанной переплатой, письмо контрагента о возврате ошибочного платежа. Документ должен называть точную сумму и основание. Устная договорённость «вернём на днях» основанием не является.
Шаг второй — правильные реквизиты. Передайте контрагенту реквизиты для возврата письменно. Это реквизиты казначейского контура — те же, по которым средства уходили с вашего лицевого счёта, а не реквизиты расчётного счёта компании. Если контрагент — тоже участник казначейского сопровождения со своим лицевым счётом, возврат пойдёт из его казначейского контура в ваш; если у него обычный банковский счёт — из банка в казначейский контур. В обоих случаях деньги должны прийти на ваш лицевой счёт.
Шаг третий — назначение платежа. Проследите, чтобы контрагент указал в платёжном документе идентифицирующие сведения: возврат по какому договору, к какому контракту относится, при необходимости — идентификатор государственного контракта. Правильное назначение платежа — это скорость: неопознанное поступление будет выясняться, и всё это время деньги недоступны.
Шаг четвёртый — отражение в казначейском контуре. Поступивший возврат должен корректно лечь в структуру расходов контракта: при необходимости уточните сведения об операциях с целевыми средствами — возврат восстанавливает соответствующую статью. Формы и порядок уточнения сверяйте с актуальными требованиями: с 1 сентября 2026 года действует новый порядок санкционирования, заменивший приказ Минфина № 214н, и работать нужно по новым формам.
Шаг пятый — контроль зачисления. Убедитесь по выписке из лицевого счёта, что сумма зачислена и опознана. Если поступление попало в невыясненные — оперативно подайте уточнение и дошлите казначейству документы, подтверждающие природу денег.
Учёт: как это выглядит в бухгалтерии исполнителя
С точки зрения учёта самого исполнителя возврат аванса от поставщика — операция знакомая: уменьшается дебиторская задолженность по выданным авансам, восстанавливается денежная позиция — только не на банковском счёте, а на лицевом счёте казначейства, который в учёте многие ведут на отдельных субсчетах учёта денежных средств.
Три акцента, которые отличают казначейскую специфику от обычной.
Первый — аналитика по контракту. Раздельный учёт по сопровождаемому контракту требует, чтобы возврат лёг в аналитику того же контракта, из которого уходил платёж. Возврат, повисший «в общем котле», разрушает картину расходов контракта и всплывёт при проверке.
Второй — НДС. Если с выданного аванса принимался к вычету НДС по авансовому счёту-фактуре, при возврате аванса вычет подлежит восстановлению в общем порядке. Казначейский контур этого правила не отменяет.
Третий — санкции по договору. Полученные от контрагента неустойки — внереализационный доход со своим налоговым режимом, независимо от того, через какой счёт они прошли. Не смешивайте их в учёте с возвратом аванса: природа сумм разная, и налоговые последствия разные.
Можно ли снова потратить вернувшиеся деньги
Главный практический вопрос: аванс вернулся — можно ли им платить новому поставщику?
Общий ответ: да, средства остаются средствами контракта и используются на его цели — но через штатное санкционирование. Понадобится новый договор с новым исполнителем, документы-основания и, при изменении структуры расходов, уточнение сведений. Автоматически «переложить» деньги со старого поставщика на нового нельзя — каждая операция проверяется заново.
Отдельный случай — контракт завершается или расторгается. Тогда судьба остатка на лицевом счёте, включая вернувшиеся авансы, решается по правилам завершения расчётов: неиспользованные целевые средства не превращаются в собственность исполнителя, их дальнейшее движение определяется условиями контракта и указаниями заказчика и казначейства. Планировать «заработать» на возврате не стоит — стоит планировать аккуратно закрыть расчёты.
Типичные ошибки
Ошибка первая — возврат на расчётный счёт. Контрагенту дали банковские реквизиты «как обычно». Итог: целевые средства вне контура, объяснения с казначейством и заказчиком, обратный перевод и потерянные недели. Всегда проверяйте, с какого счёта уходил исходный платёж.
Ошибка вторая — пустое назначение платежа. «Возврат по договору» без номеров и идентификаторов — кандидат в невыясненные поступления.
Ошибка третья — возврат есть, а в сведениях его нет. Деньги пришли, но структура расходов не уточнена — и следующий платёж по восстановленной статье не проходит.
Ошибка четвёртая — тянуть с требованием возврата к проблемному контрагенту. Пока идёт переписка «по-хорошему», контрагент уходит в ликвидацию, и вопрос из бухгалтерского становится юридическим.
Ошибка пятая — считать вернувшиеся деньги свободными. Оплата с лицевого счёта расходов, не относящихся к контракту, — нарушение режима целевых средств с последствиями вплоть до ответственности за нецелевое использование.
Отдельный сюжет: возврат собственных средств, ранее заведённых на лицевой счёт
Иногда исполнитель сам заводит на лицевой счёт собственные деньги — например, чтобы закрыть разрыв в расчётах по контракту. Обратная дорога у таких средств есть, но не автоматическая: возврат собственных средств с лицевого счёта на расчётный счёт — отдельная операция со своим обоснованием, и проходит она через тот же контроль, что и любой платёж. Бухгалтеру важно с самого начала маркировать такие поступления в учёте как собственные средства, заведённые в контур, — иначе к моменту возврата придётся доказывать их происхождение по выпискам полугодовой давности. И не смешивайте этот случай с возвратами от поставщиков: основания разные, документы разные, и в сведениях они отражаются по-разному.
Регламент работы с возвратами: полстраницы, которые экономят недели
Если сопровождаемых контрактов больше одного, работу с возвратами стоит формализовать. Минимальный регламент включает: шаблон письма контрагенту с реквизитами казначейского контура и требованиями к назначению платежа; правило «реквизиты возврата выдаёт только бухгалтерия» — чтобы менеджеры не пересылали контрагентам банковскую карточку компании; реестр возвратов по каждому контракту; контрольную точку в еженедельной сверке — все ли ожидаемые возвраты поступили и опознаны; и порядок эскалации по проблемным контрагентам — после какого срока ожидания подключается юрист с претензией. Полстраницы текста, которые превращают самый нервный тип операций казначейского контура в рутину.
Два примера из практики
Пример первый. Генподрядчик по контракту на реконструкцию оплатил с лицевого счёта аванс поставщику металлоконструкций. Поставщик сорвал сроки, договор расторгли, аванс подлежал возврату. Бухгалтер поставщика, не работавшая раньше с казначейским контуром, перечислила возврат на расчётный счёт генподрядчика — реквизиты взяла из карточки контрагента в своей учётной системе. Формально деньги вернулись, фактически — целевые средства оказались вне режима. Генподрядчику пришлось объясняться с заказчиком, самостоятельно возвращать сумму в казначейский контур и документировать каждую итерацию. Потеряно три недели и заметная часть доверия заказчика. Всё это заменялось одним письмом с правильными реквизитами в момент расторжения договора.
Пример второй. Исполнитель обнаружил задвоенную оплату счёта субподрядчику: две одинаковые суммы в один день. Субподрядчик переплату признал и вернул в течение недели, в назначении платежа по подсказке бухгалтера исполнителя указал номера договора, контракта и исходного распоряжения. Поступление опозналось сразу, сведения уточнять не потребовалось — статья расходов просто восстановилась, и через несколько дней этой же суммой оплатили следующий этап работ. Разница с первым примером — не в удаче, а в том, что бухгалтер управлял возвратом, а не наблюдал за ним.
Возврат и закрытие контракта: как это сойдётся в отчёте
Каждый возврат всплывёт ещё раз — при закрытии контракта. В отчёте о расходах целевых средств движение денег должно сойтись: сколько поступило, сколько израсходовано по статьям, сколько вернулось и почему, каков остаток. Возвраты, аккуратно проведённые и уточнённые в сведениях в течение контракта, при закрытии не создают вопросов. Возвраты, «висящие» неопознанными или не отражённые в структуре расходов, превращают закрытие в расследование.
Практический совет: ведите отдельный реестр возвратов по каждому сопровождаемому контракту — дата, контрагент, сумма, основание, исходный платёж, статус зачисления, статус уточнения сведений. Пять колонок в таблице экономят дни при подготовке итогового отчёта и снимают половину вопросов любой проверки.
Частые вопросы
Контрагент спрашивает «обычные» банковские реквизиты для возврата — что отвечать? Отвечать письмом с реквизитами казначейского контура и коротким пояснением, что расчёты по договору шли со средств контракта под казначейским сопровождением и возврат должен поступить на лицевой счёт. Большинство контрагентов сталкивается с этим впервые — готовый шаблон такого письма стоит держать в бухгалтерии.
Возврат пришёл, но в выписке не виден доступный остаток — почему? Вероятнее всего, поступление не опознано или ещё не разнесено. Проверьте статус в системе документооборота с казначейством и при необходимости подайте уточнение с подтверждающими документами.
Нужно ли уведомлять заказчика о возврате аванса от субподрядчика? Прямая обязанность зависит от условий контракта, но практика однозначна: крупный возврат лучше показать заказчику самому, чем ждать его вопросов после отчёта. Прозрачность здесь дешевле молчания.
Может ли казначейство само потребовать возврат от нашего поставщика? В штатной ситуации требование возврата — ваша договорная работа с контрагентом. Казначейский контур подключается в специальных случаях, например при ликвидации поставщика с неиспользованным авансом. Но инициатива и документы — всегда на стороне исполнителя.
Что делать, если контрагент вернул больше, чем должен? Не тратить. Разобраться в причине, оформить возврат излишка обратно контрагенту со своим основанием и провести обе операции через контур. Любая «лишняя» сумма на лицевом счёте — вопрос, на который однажды придётся отвечать.
Чек-лист бухгалтера на случай возврата
1. Есть документ-основание возврата с точной суммой.
2. Контрагенту письменно переданы реквизиты казначейского контура — того лицевого счёта, с которого уходил платёж.
3. Согласован текст назначения платежа с идентификаторами контракта и договора.
4. По выписке проконтролировано зачисление и опознание суммы.
5. При необходимости уточнены сведения об операциях с целевыми средствами.
6. В учёте возврат лёг в аналитику своего контракта; НДС с аванса восстановлен, санкции отделены от возвратов.
7. Дальнейшее расходование — только через санкционирование, на цели контракта.
Возврат средств на лицевой счёт — операция не сложная, но не прощающая небрежности: каждая мелочь, от реквизитов до назначения платежа, влияет на то, вернутся деньги в работу за пару дней или зависнут на недели. Правило одно: целевые деньги ходят только по целевому контуру, в обе стороны. И если сомневаетесь в конкретной ситуации — письменный запрос в свой территориальный орган казначейства решает вопрос надёжнее, чем советы коллег из чата: у разных контрактов разные условия, а отвечать по своему контракту придётся именно вам.
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