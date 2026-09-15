Бюджетные инвестиции юридическому лицу: режим лицевого счета, раздельный учет и отчетность

Чем бюджетные инвестиции отличаются от обычного госконтракта

Разница в логике, и её полезно проговорить, потому что бухгалтеры часто переносят на инвестиции привычки работы по 44-ФЗ.



По госконтракту вы исполнитель: продаёте заказчику результат, получаете цену контракта, и под режим сопровождения попадает аванс, если он превышает порог. После подтверждения выполненных работ соответствующая часть средств перестаёт быть целевой.



По бюджетным инвестициям вы получатель средств: вам финансируют создание конкретного объекта или увеличение стоимости активов. Никакого «закрытия актом» здесь нет, отчитываетесь вы за фактическое использование средств по целевому назначению на всём протяжении проекта. Поэтому режим действует не на часть суммы и не до момента приёмки, а на весь объём и весь срок.



Отсюда практические следствия. Первое: горизонт планирования длиннее, расчёт-обоснование расписывается по годам. Второе: изменения в структуру затрат вы будете подавать не один раз, а регулярно, и лучше заранее договориться с органом, предоставившим средства, о рабочем порядке таких изменений. Третье: раздельный учёт живёт годами, а не месяцами, поэтому его надо ставить капитально, а не «на скорую руку до конца стройки».



Ещё один режим, который путают с казначейским, — банковское сопровождение по статье 35 закона 44-ФЗ. Там контроль ведёт кредитная организация по договору с заказчиком, документы и логика другие. Если в вашем документе-основании упомянуто банковское сопровождение, не переносите на него правила главы 24.4 Бюджетного кодекса.