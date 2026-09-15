Бюджетные инвестиции юридическому лицу: режим лицевого счета, раздельный учет и отчетность

Бюджетные инвестиции юридическому лицу: режим лицевого счёта, раздельный учёт и отчётность
Компания получила решение о предоставлении бюджетных инвестиций на строительство производственного корпуса. Сумма небольшая по меркам крупных строек, руководитель спокоен: «Порог сто миллионов, мы под него не попадаем». Через две недели выясняется, что деньги придут не на расчётный счёт, а на лицевой счёт в казначействе, и тратить их можно только по согласованной структуре затрат. График закупок срывается, потому что предоплату поставщикам оборудования провести нечем.
Разберём всё по порядку: почему бюджетные инвестиции попадают под режим независимо от суммы, что придётся сделать до первого платежа, как устроен раздельный учёт и что сдавать по отчётности.
Порога нет — и это главное
Пороги применения казначейского сопровождения на 2026 год установлены статьёй 5 Федерального закона от 28.11.2025 № 426-ФЗ о бюджете. Их удобно держать в голове списком.
Авансы по государственным контрактам — от 100 миллионов рублей.
Контракты бюджетных и автономных учреждений, оплачиваемые за счёт субсидий, — от 10 миллионов рублей.
Гособоронзаказ, закупки у единственного поставщика, расчёты с соисполнителями — свыше 3 миллионов рублей.
Субсидии, бюджетные инвестиции и гранты юридическим лицам — без порога.
Последняя строка и есть источник большинства сюрпризов. Бюджетные инвестиции попадают под режим при любой сумме. Пять миллионов, пятьдесят, пятьсот — правила одинаковые. Ссылка на «мы маленькие» не работает.
Общие правила режима описаны в главе 24.4 Бюджетного кодекса, статьи 242.23–242.27. Там же заложены базовые требования: отдельный лицевой счёт, санкционирование операций, раздельный учёт.
Кто и где открывает лицевой счёт
Лицевой счёт для учёта операций с целевыми средствами открывает территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения получателя средств — то есть по месту нахождения вашей компании. Не по месту нахождения главного распорядителя, не по месту нахождения органа, принявшего решение об инвестициях.
Это первое, что стоит уточнить, потому что от ответа зависит, куда вы поедете с документами и с кем будете общаться весь срок реализации проекта.
Порядок открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов установлен приказом Казначейства № 44н. С 1 сентября 2026 года в него внесены изменения приказом Казначейства России от 22.06.2026 № 14н. Комплект документов и форму заявления берите актуальные — старые образцы из интернета сейчас чаще всего устарели. Конкретный перечень и сроки уточняйте в своём территориальном органе казначейства.
Что нужно сделать до первого платежа: восемь шагов
Шаг 1. Поднять документ-основание. Это может быть решение о предоставлении бюджетных инвестиций, договор об участии в собственности, соглашение с главным распорядителем. Из него выписываете цель, объём, сроки и условия использования средств. Всё дальнейшее строится вокруг этого документа.
Шаг 2. Определить свой территориальный орган казначейства. По месту нахождения компании. Позвонить, узнать порядок приёма документов и актуальный перечень.
Шаг 3. Подготовить комплект на открытие лицевого счёта. Обычно это заявление, учредительные документы, карточка образцов подписей, документ-основание, доверенности. Точный состав — в вашем территориальном органе.
Шаг 4. Оформить электронную подпись и доступ к системе. Работа идёт в электронном виде, и получение сертификатов занимает время. Начинайте параллельно со сбором документов, а не после.
Шаг 5. Собрать расчёт-обоснование затрат. Разложить весь объём инвестиций по видам расходов: проектные работы, строительно-монтажные работы, оборудование, материалы, оплата труда, накладные расходы. Каждая строка привязывается к коду направления расходования. На каждую значимую позицию — источник цены: смета, коммерческое предложение, проект договора.
Шаг 6. Согласовать расчёт. Согласованные суммы становятся лимитами по кодам на лицевом счёте. Пока согласования нет, платить нечем даже при наличии денег на счёте.
Шаг 7. Настроить раздельный учёт в бухгалтерской программе до первой операции, а не после. Подробнее ниже.
Шаг 8. Проверить договоры с подрядчиками. Если ваши контрагенты попадают под режим по цепочке, у них тоже появятся лицевые счета, и это надо предусмотреть в договорах и в графике платежей.
Раздельный учёт: как это выглядит на практике
Требование о ведении раздельного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому соглашению — часть режима. Формулировка звучит абстрактно, поэтому переведу её на язык настроек.
Первое. Заводите отдельный аналитический признак под проект. В большинстве программ это субконто или аналитика по договору. Признак ставится на все счета, где будут проходить операции: расчёты с поставщиками, материалы, вложения во внеоборотные активы, расчёты с персоналом, налоги.
Второе. Каждая проводка, связанная с целевыми средствами, получает этот признак. Без исключений. Одна проводка без аналитики — и месячная сверка не сойдётся.
Третье. Косвенные расходы, которые вы относите на проект, распределяются по письменно закреплённой методике. Методику утверждаете приказом и прикладываете к учётной политике. Импровизация здесь недопустима: при проверке спросят именно документ.
Четвёртое. Расходы, которые к проекту не относятся, на аналитику проекта не попадают никогда. Общая аренда офиса, реклама, обслуживание кредитов, представительские — это ваши собственные расходы, и целевыми средствами они не финансируются.
Пятое. Раз в месяц делаете сверку: обороты по аналитике проекта в учёте против оборотов по выписке с лицевого счёта. Расхождение находите сразу, а не в конце года.
Шестое. Складской учёт материалов, приобретённых за счёт целевых средств, тоже ведётся обособленно. Списание в производство идёт по этому же признаку.
Чем бюджетные инвестиции отличаются от обычного госконтракта
Разница в логике, и её полезно проговорить, потому что бухгалтеры часто переносят на инвестиции привычки работы по 44-ФЗ.
По госконтракту вы исполнитель: продаёте заказчику результат, получаете цену контракта, и под режим сопровождения попадает аванс, если он превышает порог. После подтверждения выполненных работ соответствующая часть средств перестаёт быть целевой.
По бюджетным инвестициям вы получатель средств: вам финансируют создание конкретного объекта или увеличение стоимости активов. Никакого «закрытия актом» здесь нет, отчитываетесь вы за фактическое использование средств по целевому назначению на всём протяжении проекта. Поэтому режим действует не на часть суммы и не до момента приёмки, а на весь объём и весь срок.
Отсюда практические следствия. Первое: горизонт планирования длиннее, расчёт-обоснование расписывается по годам. Второе: изменения в структуру затрат вы будете подавать не один раз, а регулярно, и лучше заранее договориться с органом, предоставившим средства, о рабочем порядке таких изменений. Третье: раздельный учёт живёт годами, а не месяцами, поэтому его надо ставить капитально, а не «на скорую руку до конца стройки».
Ещё один режим, который путают с казначейским, — банковское сопровождение по статье 35 закона 44-ФЗ. Там контроль ведёт кредитная организация по договору с заказчиком, документы и логика другие. Если в вашем документе-основании упомянуто банковское сопровождение, не переносите на него правила главы 24.4 Бюджетного кодекса.
Типичные ошибки первых месяцев
Ошибка первая — ждать поступления денег и только потом начинать подготовку. К моменту зачисления средств у вас уже должны быть открыт лицевой счёт, согласован расчёт-обоснование и настроен учёт.
Ошибка вторая — собирать расчёт-обоснование из сметы механически. Смета сделана для строительства, расчёт — для контроля расходования. Строки «непредвиденные расходы» и «резерв» в расчёте не живут, их распределяют по конкретным видам затрат.
Ошибка третья — выбирать код направления расходования по смыслу платежа, а не по строке расчёта. Договор на изготовление конструкций по вашим чертежам — это работы сторонних организаций, а не покупка материалов, даже если по ощущениям вы «купили металл».
Ошибка четвёртая — смотреть общий остаток счёта вместо остатка по коду. На счёте может быть достаточно денег, а по нужному коду лимит выбран.
Ошибка пятая — не заложить в график время на согласования. Любое изменение расчёта-обоснования — это цикл, а не одно письмо.
Пример из практики
Производственная компания получила бюджетные инвестиции на модернизацию цеха. Сумма — заметно ниже ста миллионов, поэтому в компании были уверены, что режим их не касается.
Что пошло не так. Расчёт-обоснование собирали три недели, потому что смету пришлось переделывать: в первом варианте была строка «оборудование и пусконаладка» одной суммой. Разложили на оборудование по позициям и пусконаладку отдельной строкой с проектом договора.
Второй затык — авансы поставщикам. По внутреннему регламенту компания платила поставщикам оборудования 50 процентов вперёд. Провести такой платёж удалось только после того, как в расчёт-обоснование внесли авансирование как отдельную позицию с привязкой к конкретным договорам.
Третий затык — раздельный учёт. Первые полтора месяца проводки шли без аналитики проекта, потому что бухгалтерия ждала «когда всё утрясётся». Восстанавливали задним числом, сверяли с выпиской, нашли четыре операции, ошибочно отнесённые на проект.
Вывод, который компания сделала: подготовку надо начинать в день получения решения об инвестициях, а не в день поступления денег.
Отчётность: что и кому
Отчётность по бюджетным инвестициям складывается из трёх направлений, и их не надо смешивать.
Первое — отчёт перед органом, предоставившим средства. Форма, состав и периодичность задаются документом-основанием: решением, соглашением, договором. Как правило, это отчёт об использовании средств с расшифровкой по направлениям расходования и приложением подтверждающих документов. Сроки жёсткие, обычно квартальные и годовой.
Второе — данные раздельного учёта. Их предоставляют по запросу и при проверках. Это оборотно-сальдовые ведомости по аналитике проекта, карточки счетов, регистры распределения косвенных расходов.
Третье — сверка с казначейством. Выписки по лицевому счёту приходят за каждый операционный день с движениями. Ежемесячно проверяйте четыре вещи: входящий остаток месяца совпадает с исходящим остатком прошлого; остатки по кодам направления соответствуют плану из расчёта-обоснования; все отказанные распоряжения закрыты; обороты бьются с раздельным учётом.
По отказам важно помнить, что с 1 сентября 2026 года действует новый порядок санкционирования Минфина взамен приказа № 214н. Проверок стало больше: сумма распоряжения сверяется и с документом-основанием, и с документом о принятом обязательстве. Сведения об отказе направляются не позднее 10-го рабочего дня. Точные предельные сроки по вашим операциям уточняйте в своём территориальном органе казначейства.
Что делать с остатком неиспользованных средств
Остаток целевых средств, не использованный на конец срока, не становится вашей прибылью. Порядок его возврата или использования в следующем периоде определяется документом-основанием и решением органа, предоставившего инвестиции.
Практический совет: не доводите до ситуации, когда остаток образуется случайно. За два-три месяца до окончания срока посмотрите остатки по кодам направления, оцените, что реально будет израсходовано, и, если структура затрат изменилась, подайте изменения в расчёт-обоснование заранее. В декабре согласования идут медленнее просто из-за нагрузки.
Кто в компании за что отвечает
Проект с бюджетными инвестициями редко проваливается по одной причине. Обычно он буксует потому, что зоны ответственности не разведены и каждый ждёт соседа. Разложу минимальную схему.
Финансовый директор или руководитель проекта отвечает за документ-основание, отношения с органом, предоставившим средства, и за график согласований. Он же держит календарь: когда подаём изменения в расчёт-обоснование, когда сдаём отчёт.
Главный бухгалтер отвечает за расчёт-обоснование в части сумм и подтверждения цен, за настройку раздельного учёта, за ежемесячную сверку с выпиской и за отчётные формы.
Снабжение отвечает за то, чтобы предмет каждого договора однозначно ложился на строку расчёта. Это неочевидная, но критичная зона: формулировка предмета договора напрямую определяет, пройдёт платёж или нет.
Юрист отвечает за договоры с подрядчиками: условия об авансировании, сроки оплаты с поправкой на санкционирование, обязанность контрагента открыть лицевой счёт, если он попадает под режим по цепочке.
Если проект небольшой и все эти роли на одном человеке, хотя бы разнесите задачи по календарю. Практика показывает: подготовка занимает от трёх до шести недель, и большая часть этого времени — ожидание чужих ответов, а не ваша собственная работа.
Чек-лист для бухгалтера
Определён территориальный орган казначейства по месту нахождения компании.
Комплект документов на открытие лицевого счёта подан, форма взята актуальная.
Электронная подпись и доступ к системе оформлены.
Расчёт-обоснование собран, каждая строка привязана к коду направления расходования.
На каждую значимую строку приложен источник цены.
Расчёт согласован, лимиты по кодам отражены на лицевом счёте.
В учётной программе заведена аналитика проекта на всех задействованных счетах.
Методика распределения косвенных расходов утверждена приказом.
Складской учёт материалов по проекту ведётся обособленно.
Настроена ежемесячная сверка оборотов учёта с выпиской по лицевому счёту.
Календарь отчётности перед органом, предоставившим средства, составлен, ответственный назначен.
Договоры с подрядчиками проверены на предмет попадания в цепочку сопровождения.
Частые вопросы
Можно ли держать целевые средства на депозите или размещать их? Нет. Целевые средства находятся на лицевом счёте в казначействе и расходуются по согласованной структуре затрат. Размещение — это нецелевое использование.
Начисляются ли проценты на остаток? Лицевой счёт в казначействе не депозит, доход на остаток не начисляется. Планируйте график закупок так, чтобы деньги работали в проекте, а не лежали.
Можно ли оплатить с лицевого счёта налоги и заработную плату? Да, если такие расходы предусмотрены в расчёте-обосновании и есть соответствующие коды направления расходования. Оплата труда — в части работников, занятых в проекте.
Что делать, если поставщик отказался от договора, а деньги под него зарезервированы в расчёте? Найти нового поставщика и, если цена или предмет отличаются, подать изменения в расчёт-обоснование до момента платежа.
Нужен ли отдельный банковский счёт помимо лицевого? Свой расчётный счёт компания продолжает использовать для собственной деятельности. Целевые средства через него не проходят.
Как соотносятся бюджетные инвестиции и субсидии? Это разные основания предоставления средств, но по режиму сопровождения обе категории объединяет одно: порога нет, правила применяются к любой сумме.
Итог. Бюджетные инвестиции — это не «деньги на счёт», а проект с отдельной инфраструктурой: лицевой счёт в своём территориальном органе казначейства, согласованный расчёт-обоснование, аналитика в учёте с первой проводки и календарь отчётности. Если выстроить эту инфраструктуру до поступления средств, платежи идут ровно. Если после — первые два месяца уходят на догоняющую работу и объяснения подрядчикам, почему предоплата задерживается.