Гарантийное удержание по контракту с казначейским сопровождением: как отразить в учете и когда его выплатят

Как объяснить удержание руководителю

Отдельная задача бухгалтера — перевести конструкцию на язык денег, потому что в отчёте о прибылях удержание не видно вовсе, а в кассовом разрыве видно очень хорошо.



Формулировка, которая обычно работает: по этому контракту мы признаём выручку и платим налоги на всю сумму принятых работ, а получаем меньше на величину удержания; эти деньги вернутся не раньше такого-то события, и до тех пор они фактически кредитуют заказчика за наш счёт.



Дальше полезно показать три цифры. Первая — общая сумма накопленных удержаний по всем контрактам на текущую дату. Вторая — сумма налогов, уже уплаченных с этой части выручки. Третья — график ожидаемых возвратов по кварталам.



Такой слайд меняет разговор. Пока удержания растворены в дебиторке, они кажутся мелочью в несколько процентов. Когда их видно одной суммой по всем контрактам, у компании появляется мотив либо договариваться о банковской гарантии вместо удержания, либо закладывать эту нагрузку в цену на этапе подготовки заявки.



И ещё один практический момент. Гарантийное удержание нужно учитывать при планировании привлечения заёмных средств. Если компания идёт в банк за оборотным кредитом, накопленные удержания — это подтверждённая договорами будущая выручка, и в разговоре с кредитным аналитиком реестр удержаний работает лучше устных пояснений.