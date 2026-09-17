Гарантийное удержание по контракту с казначейским сопровождением: как отразить в учете и когда его выплатят

Подрядчик закрыл последний этап, подписал акты и стал ждать финальный платёж. Пришло на десять процентов меньше. Позвонил заказчику — там объяснили: гарантийное удержание, вернётся через два года после ввода объекта. Компания эти деньги уже посчитала выручкой и заложила в бюджет квартала.
История типовая. Гарантийное удержание — это не штраф и не спорная сумма, это нормальное условие контракта. Но если бухгалтерия узнаёт о нём в момент получения платежа, а не в момент подписания договора, страдают и учёт, и планирование денег. А когда по контракту применяется казначейское сопровождение, к обычной схеме добавляется ещё один слой: удержанная сумма живёт на лицевом счёте по своим правилам.
Разберём: что это за сумма, где она находится, как её показывать в учёте и что сделать, чтобы получить её вовремя.
Что такое гарантийное удержание
Это часть цены контракта, которую заказчик не выплачивает при приёмке, а удерживает до истечения гарантийного срока или до наступления другого события — устранения замечаний, ввода объекта в эксплуатацию, подписания итогового акта. Смысл — обеспечить исполнение гарантийных обязательств подрядчика.
Гарантийное удержание не является ни неустойкой, ни зачётом встречных требований. Работы выполнены и приняты, обязательство заказчика возникло, просто срок его исполнения отодвинут условиями договора.
Обычно удержание составляет несколько процентов от стоимости каждого этапа либо фиксированную долю цены контракта. Порядок задаётся разделом договора о расчётах.
Отдельно отмечу: гарантийное удержание и обеспечение исполнения контракта — разные вещи. Обеспечение вносится до начала работ или заменяется банковской гарантией, удержание вычитается из платежей по мере исполнения. В одном контракте могут работать оба механизма одновременно, и это надо развести уже на этапе чтения проекта.
Где находится удержанная сумма при казначейском сопровождении
Здесь и начинается специфика. Напомню базовую конструкцию режима: целевые средства поступают на лицевой счёт, который открывает территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения исполнителя. Не заказчика — именно исполнителя, это распространённая путаница. Общие правила режима описаны в главе 24.4 Бюджетного кодекса, статьи 242.23–242.27.
Дальше возможны два варианта, и они принципиально разные.
Вариант первый: заказчик не перечисляет удержанную сумму вовсе. Деньги остаются у заказчика, на ваш лицевой счёт приходит платёж за вычетом удержания. Обязательство заказчика перед вами сохраняется, но денег в вашем контуре нет.
Вариант второй: сумма перечисляется на ваш лицевой счёт, но остаётся там в статусе целевых средств до наступления события, освобождающего её. Вы её видите в выписке, но потратить на что угодно не можете: расходование по-прежнему идёт по кодам направления из расчёта-обоснования.
Какой вариант применяется — определяет договор. Это первое, что нужно выяснить, потому что от ответа зависит и учёт, и прогноз денежных потоков.
Как это отразить в бухгалтерском учёте
Ключевой момент: удержание не уменьшает выручку. Работы выполнены и приняты, доход признаётся в полной сумме по акту. Уменьшается не выручка, а поступление денег.
Практическая схема выглядит так.
На дату подписания акта признаётся выручка на полную стоимость выполненных работ и возникает дебиторская задолженность заказчика на ту же сумму.
При поступлении платежа задолженность закрывается частично — на фактически полученную сумму. Оставшаяся часть, равная удержанию, продолжает висеть как дебиторская задолженность.
Эту часть целесообразно вести на отдельном аналитическом признаке или отдельном субсчёте расчётов с заказчиком. Признак нужен, чтобы удержания не растворились в общей дебиторке и чтобы вы в любой момент видели, сколько денег ждёте и по какому событию.
Если срок возврата удержания превышает двенадцать месяцев после отчётной даты, задолженность классифицируется как долгосрочная и в отчётности показывается соответствующим образом.
При получении удержанной суммы задолженность закрывается. Никаких дополнительных доходов в этот момент не возникает — выручка была признана раньше.
Отдельный вопрос — резерв по сомнительным долгам. Само по себе гарантийное удержание сомнительным долгом не является: срок платежа не наступил, спора нет. Основания для резерва появляются, если заказчик заявил претензии по качеству и удержание превратилось в предмет разногласий.
Налог на прибыль и НДС
По налогу на прибыль при методе начисления доход признаётся на дату реализации работ, то есть на дату подписания акта, независимо от того, какая часть цены фактически поступила. Отсрочка получения удержания на момент признания дохода не влияет.
По НДС налоговая база возникает на наиболее раннюю из дат: день отгрузки, то есть подписания акта выполненных работ, либо день получения оплаты в счёт предстоящих поставок. Работы приняты — база возникла на всю стоимость, включая удерживаемую часть. Начислить НДС только на фактически полученную сумму нельзя.
Из этого следует практический вывод, который стоит доносить до руководителя: по удержанной сумме компания платит налоги раньше, чем получает деньги. Для крупных контрактов это заметная нагрузка на оборотные средства, и её надо планировать.
Раздельный учёт: не забыть про аналитику контракта
При казначейском сопровождении действует требование о раздельном учёте результатов финансово-хозяйственной деятельности по контракту. Гарантийное удержание из этого требования не выпадает.
Практически это значит следующее. Дебиторская задолженность в части удержания несёт аналитику того же контракта, что и остальные операции. При сверке с выпиской по лицевому счёту вы должны уметь объяснить разницу между суммой признанной выручки и суммой поступлений: часть разницы — как раз удержание.
Готовя пакет к проверке, включайте в него расшифровку удержаний: по каким актам, в какой сумме, на основании какого пункта договора, по какому событию подлежат выплате. Это снимает половину вопросов.
Что проверить в договоре до подписания
Раздел о гарантийном удержании читается по шести пунктам.
Первое — размер. Процент от стоимости этапа или фиксированная сумма, база расчёта: с НДС или без.
Второе — механика. Удерживается из каждого платежа или только из финального.
Третье — событие возврата. Истечение гарантийного срока, ввод объекта, подписание итогового акта, устранение замечаний. Формулировка должна быть однозначной и проверяемой.
Четвёртое — срок и порядок выплаты после наступления события. Нужен конкретный срок в днях и указание, требуется ли ваше заявление. Если порядок не описан вообще, деньги зависнут: заказчику будет не на что опереться.
Пятое — судьба удержания при казначейском сопровождении. Перечисляется ли сумма на лицевой счёт или остаётся у заказчика. Если перечисляется — по какому коду направления расходования она проходит и при каких условиях освобождается.
Шестое — возможность замены удержания банковской гарантией. Такое условие встречается и позволяет не выводить деньги из оборота. Если его нет, а сумма для вас существенная, это тема для протокола разногласий.
Пример из практики
Компания выполняла работы по контракту на реконструкцию. Удержание — пять процентов с каждого этапа, срок возврата — через год после подписания итогового акта. За два года работ накопилась ощутимая сумма.
Первая проблема: в учёте удержания сидели в общей дебиторке без отдельной аналитики. Когда пришло время требовать возврат, месяц ушёл на восстановление реестра по актам.
Вторая проблема: пункт договора о возврате был написан так, что событие возврата привязывалось к «завершению гарантийных обязательств», а срок и порядок выплаты не устанавливались. Заказчик не отказывался платить, но и не платил, ссылаясь на отсутствие процедуры. Вопрос закрыли перепиской и дополнительным соглашением, но это заняло ещё два месяца.
Третья проблема: часть суммы находилась на лицевом счёте как целевые средства, и для её освобождения потребовалось согласование с заказчиком и уточнение расчёта-обоснования.
Итог: деньги получили, но на четыре месяца позже, чем планировали. Все три проблемы решались одним действием на этапе подписания договора и одной настройкой в учёте.
Как получить удержание вовремя: порядок действий
Шаг 1. Ведите реестр удержаний с первого акта. Столбцы: номер и дата акта, сумма этапа, сумма удержания, пункт договора, событие возврата, ожидаемая дата.
Шаг 2. За два-три месяца до наступления события возврата поднимите реестр и сверьте суммы с заказчиком. Расхождения выясняются заранее, а не в момент требования.
Шаг 3. При наступлении события направьте письмо с требованием выплаты, приложив реестр, копии актов и расчёт суммы. Даже если договор не требует заявления, письменное обращение фиксирует дату.
Шаг 4. Если сумма находится на лицевом счёте в статусе целевых средств, заранее уточните порядок её освобождения у заказчика и в своём территориальном органе казначейства.
Шаг 5. Контролируйте срок. Просрочка выплаты гарантийного удержания — это просрочка денежного обязательства со всеми вытекающими последствиями.
Что изменилось с 1 сентября 2026 года
Два изменения, которые касаются любых операций по лицевому счёту, включая освобождение удержаний.
Первое: действует новый порядок санкционирования Минфина взамен приказа № 214н. Проверок стало больше — сумма распоряжения сверяется и с документом-основанием, и с документом о принятом обязательстве. Сведения об отказе направляются не позднее 10-го рабочего дня.
Второе: изменён порядок открытия лицевых счетов — приказ Казначейства России от 22.06.2026 № 14н внёс изменения в приказ № 44н.
Точные предельные сроки по вашим операциям уточняйте в своём территориальном органе казначейства: они зависят от вида операции.
Напомню и пороги применения режима на 2026 год по статье 5 Федерального закона от 28.11.2025 № 426-ФЗ. Авансы по государственным контрактам — от 100 миллионов рублей. Контракты бюджетных и автономных учреждений за счёт субсидий — от 10 миллионов. Гособоронзаказ, единственный поставщик, расчёты с соисполнителями — свыше 3 миллионов. Субсидии, бюджетные инвестиции и гранты — без порога. По гособоронзаказу дополнительно работает 275-ФЗ.
Как объяснить удержание руководителю
Отдельная задача бухгалтера — перевести конструкцию на язык денег, потому что в отчёте о прибылях удержание не видно вовсе, а в кассовом разрыве видно очень хорошо.
Формулировка, которая обычно работает: по этому контракту мы признаём выручку и платим налоги на всю сумму принятых работ, а получаем меньше на величину удержания; эти деньги вернутся не раньше такого-то события, и до тех пор они фактически кредитуют заказчика за наш счёт.
Дальше полезно показать три цифры. Первая — общая сумма накопленных удержаний по всем контрактам на текущую дату. Вторая — сумма налогов, уже уплаченных с этой части выручки. Третья — график ожидаемых возвратов по кварталам.
Такой слайд меняет разговор. Пока удержания растворены в дебиторке, они кажутся мелочью в несколько процентов. Когда их видно одной суммой по всем контрактам, у компании появляется мотив либо договариваться о банковской гарантии вместо удержания, либо закладывать эту нагрузку в цену на этапе подготовки заявки.
И ещё один практический момент. Гарантийное удержание нужно учитывать при планировании привлечения заёмных средств. Если компания идёт в банк за оборотным кредитом, накопленные удержания — это подтверждённая договорами будущая выручка, и в разговоре с кредитным аналитиком реестр удержаний работает лучше устных пояснений.
Ошибки, которые встречаются чаще всего
Ошибка первая — уменьшать выручку на сумму удержания. Приводит к искажению отчётности и к расхождению с актами, подписанными заказчиком.
Ошибка вторая — не заводить аналитику и не вести реестр. Через два года восстановление данных по актам занимает недели.
Ошибка третья — считать удержание обеспечением исполнения контракта и ждать его возврата по правилам обеспечения. Это разные механизмы с разными основаниями возврата.
Ошибка четвёртая — не запросить возврат письменно. Устная договорённость не фиксирует дату, с которой считается просрочка.
Ошибка пятая — забыть про удержания при закрытии контракта. Контракт исполнен, папка сдана в архив, а деньги остались у заказчика ещё на год-два. Реестр удержаний должен жить дольше, чем сам контракт.
Частые вопросы
Можно ли не признавать выручку в части удержания? Нет. Работы приняты, обязательство заказчика возникло. Отложен срок платежа, а не признание дохода.
Начисляется ли НДС на удержанную сумму? Да, база возникает на всю стоимость принятых работ. Дробить начисление по факту поступления денег нельзя.
Можно ли требовать проценты за пользование чужими денежными средствами? До наступления события возврата — нет, срок платежа не наступил. После наступления события и истечения установленного срока выплаты — это обычная просрочка денежного обязательства.
Что делать, если заказчик удержал больше, чем предусмотрено договором? Направить письмо с расчётом и требованием доплаты, приложив пункт договора и реестр. Чаще всего это техническая ошибка в расчёте, которая закрывается перепиской.
Как показать удержание в отчётности, если срок возврата больше года? Как долгосрочную дебиторскую задолженность с раскрытием в пояснениях: сумма, основание, ожидаемый срок погашения.
Нужно ли выделять удержания в раздельном учёте по контракту? Да, аналитика контракта проставляется на всех операциях, включая дебиторскую задолженность в части удержания. При сверке с выпиской это объясняет разницу между выручкой и поступлениями.
Вывод. Гарантийное удержание — предсказуемая вещь, если прочитать договор до подписания и завести аналитику до первого акта. Всё остальное — реестр, сверка, письмо в срок — это дисциплина, а не сложность. Проблемы начинаются там, где сумма два года лежит в общей дебиторке, а порядок её выплаты в договоре не описан.