Электронное актирование по сопровождаемому контракту: как связать приемку, платеж и учет

У исполнителя госконтракта с казначейским сопровождением есть три процесса, которые формально идут отдельно, а фактически обязаны сходиться в одной точке. Приёмка — то, что заказчик подтверждает по факту выполнения. Платёж — то, что уходит с лицевого счёта после санкционирования. Учёт — то, как обе операции отражены в ваших регистрах.
Пока эти три процесса ведут разные люди по разным правилам, у организации регулярно возникает одна и та же проблема: акт подписан, а платёж не проходит, потому что сумма, наименование или период в документах не совпадают. В обычный месяц это несколько потерянных дней. В декабре — несостоявшийся платёж и остаток, который придётся возвращать заказчику.
Разберём, как связать три процесса так, чтобы расхождения не возникали.
Почему при сопровождении цена расхождения выше
При обычном контракте расхождение между актом и платёжкой — вопрос между вами и заказчиком. Договорились, поправили, заплатили.
При казначейском сопровождении между актом и деньгами появляется третий участник — территориальный орган Федерального казначейства, который проводит санкционирование. Он проверяет, что расход соответствует условиям контракта и подтверждён документами. Ему не важны ваши договорённости с заказчиком, если они не отражены в документах.
Правовая рамка режима — глава 24.4 Бюджетного кодекса, статьи 242.23–242.27. Объём сопровождения на 2026 год установлен статьёй 5 Федерального закона от 28.11.2025 № 426-ФЗ о бюджете: авансы по государственным контрактам от 100 млн рублей, контракты бюджетных и автономных учреждений за счёт субсидий от 10 млн рублей, гособоронзаказ, закупки у единственного поставщика и расчёты с соисполнителями свыше 3 млн рублей, субсидии, бюджетные инвестиции и гранты — без порога.
Что изменилось с 1 сентября 2026 года
Изменение прямо касается связки приёмки и платежа. С этой даты действует новый порядок санкционирования Минфина взамен приказа № 214н, и проверок стало больше.
Ключевое: сумма распоряжения теперь сверяется не только с документом-основанием, но и с документом об обязательстве. То есть проверяется тройная связка. Раньше можно было рассчитывать, что смотрят на акт и на распоряжение. Теперь в проверку добавлен третий элемент, и все три должны сходиться между собой.
Второе изменение: сведения о том, что в санкционировании отказано, направляются не позднее 10-го рабочего дня. Цикл исправления стал длиннее и предсказуемо не помещается в последнюю неделю года.
Отсюда практический вывод для конца года: любая нестыковка между приёмкой и платежом, которая в сентябре стоит трёх дней, в двадцатых числах декабря стоит всей суммы платежа.
Что даёт электронное актирование и что оно не решает само по себе
Переход на электронное оформление приёмки снимает часть проблем автоматически. Дата подписания фиксируется системой и не зависит от того, когда до вас доехал бумажный экземпляр. Хронология направления и подписания сохраняется и не требует восстановления по переписке. Подписанный документ доступен обеим сторонам одновременно, и версия у вас и у заказчика гарантированно одна.
Это закрывает две из перечисленных выше точек расхождения: период и дату отражения в учёте. Остальные электронное актирование не закрывает вообще.
Наименование работ система не выравнивает — она подпишет ровно тот текст, который вы в неё внесли. Соответствие позиций акта позициям сметы никто не проверит за вас. Арифметика округлений останется вашей. Привязка к этапу контракта — тоже.
Более того, электронное оформление создаёт собственную ловушку: скорость. Когда акт подписывается в пару кликов, соблазн пропустить сверку перед подписанием заметно выше, чем когда документ печатали, везли и подписывали физически. А исправить подписанный электронный документ ничуть не проще, чем бумажный.
Практическое правило: чем быстрее оформляется приёмка, тем важнее регламент проверки до подписания. Технология ускоряет и правильные действия, и ошибочные одинаково.
Отдельно стоит проверить, кто в организации имеет право подписи в системе электронного актирования и совпадает ли этот круг лиц с теми, кто отвечает за подачу распоряжений. Разрыв здесь встречается часто: акты подписывает производственное подразделение, а платёж подаёт бухгалтерия, и первый раз они сверяются уже по факту возврата.
Где именно расходятся документы
Из практики разбора возвратов набирается устойчивый список точек расхождения.
Наименование работ. В контракте работы названы полным официальным наименованием, в акте — рабочим сокращением, в назначении платежа — ещё более коротко. Формально это одно и то же, фактически подтвердить соответствие по такому комплекту нельзя.
Период выполнения. Акт закрывает работы за один период, а распоряжение подаётся с указанием другого. Чаще всего это следствие того, что приёмка затянулась и акт подписан позже фактического окончания работ.
Единицы измерения и объёмы. В смете объём указан в одних единицах, в акте — в других, пересчёт нигде не приложен.
Сумма. Расхождение на копейки из-за округления при расчёте налога на добавленную стоимость или при пересчёте объёмов. Мелочь, но санкционирование арифметику проверяет буквально.
Реквизиты этапа. Контракт разбит на этапы, акт закрывает один этап, а платёж подаётся по укрупнённой позиции, не позволяющей понять, какой именно этап оплачивается.
Позиции сметы. Акт содержит позиции, которых нет в смете контракта, или объединяет несколько сметных позиций в одну строку.
Пример из практики
Подрядчик по контракту на выполнение работ закрывал этап в конце квартала. Акт подписали, распоряжение подали, получили возврат.
Разбор показал: в контракте этап назывался одним образом, в акте приёмки — другим, более коротким, а в назначении платежа исполнитель написал третий вариант, свой рабочий. Сумма и объём совпадали полностью. Возврат был не по существу расхода, а по невозможности подтвердить, что оплачивается именно предусмотренный контрактом этап.
Исправление заняло неделю: переподписание акта с корректной формулировкой, повторная подача. В сентябре это неприятно. В декабре, при том что сведения об отказе направляются не позднее 10-го рабочего дня, та же неделя означала бы неоплаченный этап и возврат средств заказчику.
Второй случай, показательный по-другому. Организация закрывала этап, где акт был подписан заказчиком 30-го числа месяца, а в учёте операция отражена следующим месяцем — по дате получения подписанного экземпляра. Регистры раздельного учёта разошлись с выпиской по лицевому счёту, и расхождение обнаружилось только при годовой сверке. Само по себе оно было объяснимым, но объяснять пришлось задним числом, восстанавливая хронологию по переписке.
Как выстроить связку: практический порядок
Шаг первый: единый справочник формулировок. Заведите таблицу соответствия, где по каждому этапу контракта зафиксировано ровно одно наименование, которое используется везде: в акте, в назначении платежа, в регистрах учёта, в договорах с субподрядчиками по этому этапу. Никаких рабочих сокращений. Это самое дешёвое и самое результативное действие из всех.
Шаг второй: сверка до подписания, а не после. Перед тем как акт уходит на подпись заказчику, его проверяет тот, кто будет подавать распоряжение на оплату. Проверяются наименование, период, объёмы, единицы измерения, сумма и привязка к этапу. Пять минут до подписания экономят неделю после.
Шаг третий: дата операции определяется по акту. Отражение в учёте привязывается к дате подписания акта, а не к дате получения бумажного экземпляра. Иначе регистры систематически расходятся с выпиской на границе месяцев.
Шаг четвёртый: комплект собирается сразу. В момент подписания акта формируется папка по платежу: контракт или выписка из него по этапу, акт, документ об обязательстве, расчёты, если сумма не берётся из первички напрямую. Не «соберём, когда будем подавать» — сразу.
Шаг пятый: реестр платежей с привязкой. Ведите реестр, где по каждому платежу видно: этап контракта, номер и дата акта, сумма, дата подачи распоряжения, результат, реквизиты комплекта документов. Через год именно этот реестр позволит восстановить картину.
Шаг шестой: помесячная сверка регистров с выпиской. Не итоговая в конце года, а каждый месяц. Расхождение, найденное в текущем месяце, разбирается за час.
Отдельно про приёмку, которая затягивается
Частая ситуация: работы выполнены, акт направлен заказчику, заказчик не подписывает — замечания, согласования, отпуска. Формально вы не можете подавать распоряжение, потому что нет подтверждённой приёмки.
Что здесь работает. Фиксируйте направление акта официально, с датой. Ведите переписку по замечаниям письменно, чтобы была видна хронология. Если приёмка затягивается настолько, что срок этапа под угрозой, поднимайте вопрос об изменении условий контракта — это регулируется статьёй 35 закона 44-ФЗ и требует времени на согласование.
Для конца года правило жёстче: если акт по этапу не подписан к концу ноября, исходите из того, что платёж в этом году не пройдёт, и планируйте соответственно — либо ускорение приёмки на уровне руководителей, либо подготовку к возврату остатка.
Как это выглядит на конце года: календарь обратного отсчёта
Полезное упражнение для сентября — построить график платежей от конца года назад, а не от сегодняшнего дня вперёд.
Берётся предельная дата приёма распоряжений в декабре, установленная вашим территориальным органом Федерального казначейства. Конкретные даты объявляются отдельно каждый год, их не нужно угадывать — достаточно спросить.
От этой даты отсчитывается запас на возможный отказ и повторную подачу. С учётом того, что сведения об отказе направляются не позднее 10-го рабочего дня, разумный запас — не менее двух недель, а лучше три.
От полученной даты отсчитывается срок подготовки комплекта документов после подписания акта: обычно от двух до пяти рабочих дней, если справочник формулировок ведётся и комплект собирается сразу.
От неё же — срок приёмки на стороне заказчика. Здесь ориентируйтесь на свою фактическую статистику за год, а не на срок, записанный в контракте. Если у вашего заказчика приёмка исторически занимает три недели, планировать по недельному сроку из контракта бессмысленно.
Сложив всё это, вы получаете предельную дату, к которой работы по этапу должны быть фактически завершены и акт направлен на подписание. У большинства подрядчиков эта дата оказывается заметно раньше, чем они интуитивно предполагали — как правило, в первой половине ноября, а не в середине декабря.
Дальше это простая арифметика: этапы, которые к расчётной дате не поспевают, в этом году оплачены не будут. Признать это в сентябре — значит успеть либо ускорить работы, либо начать разговор с заказчиком, либо подготовить возврат остатка. Признать это в декабре — значит просто зафиксировать потерю.
Чек-лист связки приёмки, платежа и учёта
Заведён справочник формулировок: по каждому этапу одно наименование для всех документов.
Акт проверяется тем, кто подаёт распоряжение, до направления заказчику.
Сверены наименование, период, объёмы, единицы измерения и сумма акта со сметой контракта.
Проверена привязка акта к конкретному этапу контракта.
Проверена арифметика, включая округления.
Комплект документов по платежу собран в момент подписания акта, а не в момент подачи.
Собрана тройная связка: контракт, акт, документ об обязательстве — суммы сходятся во всех трёх.
Операция отражена в учёте датой подписания акта.
Ведётся реестр платежей с привязкой к актам и этапам.
Регистры раздельного учёта сверены с выпиской по лицевому счёту помесячно.
По каждому незакрытому этапу назначены дата акта и дата подачи распоряжения с запасом не менее двух недель.
Зафиксирована дата направления акта заказчику по этапам, где приёмка затягивается.
Частые вопросы
Можно ли подать распоряжение до подписания акта, если работы фактически выполнены?
Нет. Подтверждением выполнения служит подписанный акт, и без него подтвердить соответствие расхода условиям контракта невозможно. Исключения касаются авансовых платежей, но там основанием служит не акт, а условия контракта об авансировании.
Акт подписан с замечаниями и уменьшением суммы — что делать с уже подготовленным распоряжением?
Переделывать. Распоряжение подаётся на сумму, соответствующую подписанному акту. Попытка провести первоначальную сумму даст возврат, а частичное соответствие санкционирование не устраивает.
Как быть, если заказчик подписал акт задним числом?
Отражать в учёте по дате, указанной в акте, и быть готовым объяснить хронологию, если она расходится с фактической. Именно поэтому переписку по направлению акта стоит вести официально: она восстанавливает последовательность событий.
Нужно ли что-то менять в договорах с субподрядчиками ради этой связки?
Да, и это стоит сделать до конца года. Предмет договора субподряда и наименования работ в актах субподрядчиков должны соотноситься с позициями сметы основного контракта. Иначе платёж субподрядчику упирается в ту же проблему подтверждения, что и платёж по основному контракту.
Кто в организации должен отвечать за эту связку?
Один конкретный человек, а не «производственный отдел и бухгалтерия совместно». Практика показывает, что там, где ответственность разделена между двумя подразделениями, сверка не делается никем: каждый считает, что вторая сторона проверила. Достаточно назначить того, через кого проходят все акты перед подписанием, и дать ему право вернуть акт на доработку.
Стоит ли пересматривать формулировки в уже действующих актах за прошлые периоды?
Нет, задним числом переоформлять закрытые и оплаченные периоды не нужно — это создаёт больше вопросов, чем снимает. Справочник формулировок вводится с текущего момента и применяется к оставшимся этапам. По прошлым периодам достаточно, чтобы связка документов позволяла восстановить картину, даже если наименования в них разнородные.
Связка приёмки, платежа и учёта не требует ни программного обеспечения, ни дополнительных людей. Она требует одного справочника формулировок и привычки сверять акт до подписания, а не после. В сентябре это внедряется за неделю. В декабре внедрять уже нечего — остаётся только разбирать последствия.