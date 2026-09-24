Электронное актирование по сопровождаемому контракту: как связать приемку, платеж и учет

Частые вопросы

Можно ли подать распоряжение до подписания акта, если работы фактически выполнены?



Нет. Подтверждением выполнения служит подписанный акт, и без него подтвердить соответствие расхода условиям контракта невозможно. Исключения касаются авансовых платежей, но там основанием служит не акт, а условия контракта об авансировании.



Акт подписан с замечаниями и уменьшением суммы — что делать с уже подготовленным распоряжением?



Переделывать. Распоряжение подаётся на сумму, соответствующую подписанному акту. Попытка провести первоначальную сумму даст возврат, а частичное соответствие санкционирование не устраивает.



Как быть, если заказчик подписал акт задним числом?



Отражать в учёте по дате, указанной в акте, и быть готовым объяснить хронологию, если она расходится с фактической. Именно поэтому переписку по направлению акта стоит вести официально: она восстанавливает последовательность событий.



Нужно ли что-то менять в договорах с субподрядчиками ради этой связки?



Да, и это стоит сделать до конца года. Предмет договора субподряда и наименования работ в актах субподрядчиков должны соотноситься с позициями сметы основного контракта. Иначе платёж субподрядчику упирается в ту же проблему подтверждения, что и платёж по основному контракту.



Кто в организации должен отвечать за эту связку?



Один конкретный человек, а не «производственный отдел и бухгалтерия совместно». Практика показывает, что там, где ответственность разделена между двумя подразделениями, сверка не делается никем: каждый считает, что вторая сторона проверила. Достаточно назначить того, через кого проходят все акты перед подписанием, и дать ему право вернуть акт на доработку.



Стоит ли пересматривать формулировки в уже действующих актах за прошлые периоды?



Нет, задним числом переоформлять закрытые и оплаченные периоды не нужно — это создаёт больше вопросов, чем снимает. Справочник формулировок вводится с текущего момента и применяется к оставшимся этапам. По прошлым периодам достаточно, чтобы связка документов позволяла восстановить картину, даже если наименования в них разнородные.



Связка приёмки, платежа и учёта не требует ни программного обеспечения, ни дополнительных людей. Она требует одного справочника формулировок и привычки сверять акт до подписания, а не после. В сентябре это внедряется за неделю. В декабре внедрять уже нечего — остаётся только разбирать последствия.