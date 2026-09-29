Сроки в казначействе: сколько занимают открытие счета, утверждение сведений и санкционирование платежа

Сроки соисполнителей — это тоже ваши сроки

Пункт, который выпадает из планирования чаще всего. Если по условиям контракта казначейское сопровождение распространяется на цепочку, ваши соисполнители тоже открывают лицевые счета в своих территориальных органах и тоже утверждают сведения об операциях с целевыми средствами.



Проблема в том, что соисполнитель обычно узнаёт об этом от вас — и узнаёт поздно. Он подписывает договор, планирует получить предоплату через неделю и обнаруживает, что сначала ему предстоит весь путь из пяти этапов, описанный выше. То есть от одной до трёх недель на подготовку, плюс открытие счёта, плюс согласование сведений.



Пока соисполнитель не готов, вы не можете ему заплатить. А значит, не можете получить материалы или работы. А значит, встаёт ваш собственный график по контракту с заказчиком, где ответственность за сроки лежит на вас.



Что с этим делать практически:



— предупреждать соисполнителя о требовании сопровождения до подписания договора, а не после;

— включать в договор обязанность открыть лицевой счёт и представить реквизиты в конкретный срок, с ответственностью за нарушение;

— запрашивать подтверждение открытия счёта письменно, а не «на словах уже открыли»;

— передавать соисполнителю идентификатор государственного контракта сразу, чтобы он корректно оформлял договоры и счета-фактуры со своими поставщиками.



В октябре имеет смысл пройтись по всем соисполнителям, которым предстоит платить до конца года, и проверить их готовность поимённо. В декабре выяснять, что у кого-то из них не открыт лицевой счёт, — это почти гарантированный перенос платежа на следующий год.