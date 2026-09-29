Сроки в казначействе: сколько занимают открытие счета, утверждение сведений и санкционирование платежа

Самый частый вопрос от подрядчика, который впервые зашёл в контракт с казначейским сопровождением, звучит так: «Сколько это всё займёт?» Ответить одним числом нельзя, и не потому, что процедура непрозрачная. Просто время делится на две очень разные части, и большая из них зависит не от казначейства, а от самого исполнителя.
Разберём весь путь от подписания контракта до первого проведённого платежа: где сроки установлены нормативно, где определяются практикой, а где вы теряете недели на ровном месте. Материал особенно актуален в октябре — впереди закрытие финансового года, и любая ошибка в расчёте времени в декабре обходится дороже.
Из чего вообще состоит путь
Прежде чем говорить о сроках, зафиксируем этапы. При казначейском сопровождении деньги по контракту не приходят на расчётный счёт исполнителя. Территориальный орган Федерального казначейства по месту учёта исполнителя открывает ему лицевой счёт, на который заказчик перечисляет целевые средства. Расходовать их можно только на цели, отражённые в сведениях об операциях с целевыми средствами, и каждый платёж проходит санкционирование.
Общие правила установлены главой 24.4 Бюджетного кодекса — статьи 242.23–242.27. Случаи, при которых сопровождение обязательно, на 2026 год определены статьёй 5 Федерального закона от 28.11.2025 № 426-ФЗ: авансы по государственным контрактам от 100 млн рублей; контракты бюджетных и автономных учреждений за счёт субсидий от 10 млн рублей; гособоронзаказ, закупки у единственного поставщика и расчёты с соисполнителями — свыше 3 млн рублей; субсидии, бюджетные инвестиции и гранты — без порога. Отдельный контур у гособоронзаказа по 275-ФЗ.
С 1 сентября 2026 года действует новый порядок санкционирования, утверждённый Минфином взамен приказа № 214н, и новый порядок открытия лицевых счетов — приказ Казначейства России от 22.06.2026 № 14н. Если у вас лежит инструкция, написанная в прошлом году, проверьте её актуальность перед тем, как по ней действовать.
Этапов, по сути, пять:
1. Подготовка исполнителя: электронная подпись, доступ в информационную систему, комплект документов.
2. Открытие лицевого счёта в территориальном органе.
3. Формирование и утверждение сведений об операциях с целевыми средствами.
4. Поступление аванса от заказчика.
5. Санкционирование конкретного платежа.
Дальше по порядку.
Этап 1. Подготовка: самый недооценённый пункт
Здесь никаких нормативных сроков нет вообще — и именно здесь теряется больше всего времени.
Что нужно собрать:
— квалифицированный сертификат электронной подписи руководителя и лиц, которые будут подписывать документы; если сертификата нет или он скоро истекает, это отдельная процедура со своими сроками;
— доступ к информационной системе, через которую идёт обмен с территориальным органом;
— карточка образцов подписей, оформленная по требованиям;
— документы, подтверждающие полномочия руководителя и главного бухгалтера;
— копия контракта со всеми приложениями и идентификатором государственного контракта.
Практика показывает: у компании, которая раньше не работала с сопровождением, этот этап занимает от одной до трёх недель. Не из-за сложности, а из-за последовательности. Сертификат нельзя получить одновременно с доступом в систему, доступ нельзя настроить без сертификата, карточку подписей нельзя оформить, пока не определён круг подписантов.
Ошибка, которая повторяется постоянно: исполнитель начинает подготовку после того, как заказчик прислал требование открыть лицевой счёт. То есть теряет две-три недели там, где мог не терять ничего, начав параллельно с подписанием контракта.
Второй по частоте промах — сертификат подписи, срок действия которого истекает через месяц-полтора. Формально он ещё действует, документы принимают. А потом посреди процедуры подпись перестаёт работать, и всё встаёт. Проверяйте срок действия сертификатов сейчас, в октябре: если он истекает в ноябре или декабре, перевыпускайте заранее, не в последнюю неделю года.
Этап 2. Открытие лицевого счёта
С 1 сентября 2026 года порядок открытия лицевых счетов установлен приказом Казначейства России от 22.06.2026 № 14н. Регламентный срок рассмотрения комплекта документов исчисляется в рабочих днях и невелик — точную цифру для своего случая уточняйте в своём ТОФК, потому что она зависит от вида счёта и способа подачи.
Важнее другое: регламентный срок отсчитывается от даты приёма полного и корректно оформленного комплекта. Если в документах ошибка, комплект возвращают, и отсчёт начинается заново.
Что чаще всего приводит к возврату:
— расхождение наименования организации в заявлении и в учредительных документах;
— неполный комплект по полномочиям подписантов;
— карточка образцов подписей, оформленная не по установленной форме;
— отсутствие или неверный идентификатор государственного контракта;
— несоответствие данных контракта данным в заявлении: номер, дата, сумма.
Каждый такой возврат — это не «плюс один день». Это цикл: вы получаете уведомление, разбираетесь в причине, переоформляете, подаёте заново, снова ждёте рассмотрения. По практике один цикл возврата стоит от трёх до семи рабочих дней. Два цикла — и вы вышли за две недели на процедуре, которая при аккуратном комплекте занимает считаные дни.
Отдельно: лицевой счёт открывается исполнителю в территориальном органе по месту его учёта, а не по месту нахождения заказчика. Если вы из другого региона, ехать к заказчику не нужно, и это до сих пор удивляет часть подрядчиков.
Этап 3. Сведения об операциях с целевыми средствами
Это документ, в котором вы раскладываете цену контракта по направлениям расходования: материалы, работы соисполнителей, оплата труда, накладные расходы, прибыль. Территориальный орган сверяет с ним каждый ваш платёж — если направления в сведениях нет, платёж не пройдёт.
Здесь два параллельных срока, и подрядчики обычно считают только второй.
Первый — согласование с заказчиком. Сведения подписываются с участием заказчика, а значит попадают в его внутренний цикл: исполнитель, начальник отдела, финансовая служба, подписант. Нормативных сроков для этого цикла нет. По практике — от нескольких дней до трёх недель, в зависимости от заказчика и загрузки. В конце года — дольше.
Второй — рассмотрение в территориальном органе. Он регламентирован и короткий.
Вывод отсюда простой: узкое место — заказчик, а не казначейство. И самое неприятное здесь то, что цикл повторяется при каждом изменении сведений. А изменения будут: появится новый соисполнитель, изменится структура затрат, потребуется направление, которое вы не заложили.
Отсюда практическое правило: закладывайте направления расходования с запасом сразу. Расписать структуру подробно на старте — это один цикл согласования. Переутверждать в декабре, когда у заказчика горит закрытие года, — это неопределённое количество дней и очень нервная переписка.
Этап 4. Поступление аванса
Здесь вы не управляете ничем, но должны понимать логику.
Заказчик перечисляет аванс после того, как у вас открыт лицевой счёт и утверждены сведения. Скорость зависит от его внутренних процедур и от доведённых лимитов бюджетных обязательств. Если лимиты не доведены или исчерпаны в текущем периоде, деньги не придут, сколько бы вы ни звонили.
Что можно сделать: письменно запросить у заказчика ориентировочную дату перечисления и, если она вас не устраивает, обсудить график этапов. Устные обещания в этом вопросе не работают — не потому, что вас обманывают, а потому, что сотрудник заказчика сам не управляет доведением лимитов.
Этап 5. Санкционирование платежа
Финальный этап, который и создаёт основную часть операционной боли.
Вы формируете платёжный документ и прикладываете подтверждающие документы: договор с контрагентом, счёт, акт, накладную. Территориальный орган проверяет соответствие платежа условиям контракта и утверждённым сведениям. Регламентный срок проверки исчисляется в рабочих днях и установлен порядком санкционирования — конкретную цифру уточняйте в своём ТОФК.
Реальный срок определяется тем, с какого раза платёж пройдёт. Типичные причины отказа:
— назначение платежа не соответствует предмету договора или строке сведений; формулировка «оплата по договору» без номера, даты и предмета проходит не всегда;
— сумма платежа превышает остаток по соответствующему направлению в сведениях;
— в комплекте нет документа, подтверждающего возникновение обязательства;
— идентификатор государственного контракта отсутствует или указан с ошибкой в договоре, счёте или платёжном поручении;
— реквизиты контрагента не совпадают с реквизитами в договоре.
Каждый отказ — это ещё один цикл подготовки и подачи. Для планирования разумно исходить из того, что первый платёж новому контрагенту с высокой вероятностью потребует доработки, а последующие по тому же договору идут ровно.
Сроки соисполнителей — это тоже ваши сроки
Пункт, который выпадает из планирования чаще всего. Если по условиям контракта казначейское сопровождение распространяется на цепочку, ваши соисполнители тоже открывают лицевые счета в своих территориальных органах и тоже утверждают сведения об операциях с целевыми средствами.
Проблема в том, что соисполнитель обычно узнаёт об этом от вас — и узнаёт поздно. Он подписывает договор, планирует получить предоплату через неделю и обнаруживает, что сначала ему предстоит весь путь из пяти этапов, описанный выше. То есть от одной до трёх недель на подготовку, плюс открытие счёта, плюс согласование сведений.
Пока соисполнитель не готов, вы не можете ему заплатить. А значит, не можете получить материалы или работы. А значит, встаёт ваш собственный график по контракту с заказчиком, где ответственность за сроки лежит на вас.
Что с этим делать практически:
— предупреждать соисполнителя о требовании сопровождения до подписания договора, а не после;
— включать в договор обязанность открыть лицевой счёт и представить реквизиты в конкретный срок, с ответственностью за нарушение;
— запрашивать подтверждение открытия счёта письменно, а не «на словах уже открыли»;
— передавать соисполнителю идентификатор государственного контракта сразу, чтобы он корректно оформлял договоры и счета-фактуры со своими поставщиками.
В октябре имеет смысл пройтись по всем соисполнителям, которым предстоит платить до конца года, и проверить их готовность поимённо. В декабре выяснять, что у кого-то из них не открыт лицевой счёт, — это почти гарантированный перенос платежа на следующий год.
Как считать календарь: рабочая модель
Соберём всё вместе в модель, которой можно пользоваться при планировании графика работ.
От подписания контракта до возможности сделать первый платёж закладывайте:
— подготовка исполнителя: одна–три недели, если начинаете с нуля; несколько дней, если сертификаты и доступы уже есть;
— открытие лицевого счёта: считаные дни при корректном комплекте, плюс три–семь рабочих дней на каждый цикл возврата;
— согласование и утверждение сведений: от нескольких дней до трёх недель, определяется заказчиком;
— поступление аванса: определяется заказчиком и доведением лимитов;
— санкционирование платежа: регламентный срок в рабочих днях, плюс цикл на каждую доработку.
Суммарно у аккуратного подрядчика, начавшего готовиться заранее, от подписания контракта до первого проведённого платежа проходит около двух–трёх недель. У подрядчика, который начал шевелиться после письма заказчика и дважды получил возврат комплекта, — полтора-два месяца. Разница целиком в подготовке, а не в скорости казначейства.
Что сделать в октябре
Отдельно про конец года. Предельные даты приёма документов в декабре каждый территориальный орган устанавливает самостоятельно, и они не совпадают с 31 декабря. Планировать по прошлому году не стоит.
План на ближайшие недели:
1. Уточнить в своём ТОФК предельные сроки приёма документов в декабре — письменно, чтобы был документ.
2. Проверить сроки действия всех сертификатов электронной подписи и перевыпустить те, что истекают до февраля.
3. Сверить утверждённые сведения об операциях с целевыми средствами с планом расходов до конца года и инициировать переутверждение сейчас, если чего-то не хватает.
4. Проверить остатки по каждому направлению расходования: хватит ли их на запланированные платежи.
5. Собрать закрывающие документы по этапам, не откладывая на декабрь.
6. Проверить, что все соисполнители, которым предстоит платить, открыли лицевые счета и передали корректные реквизиты.
7. Составить график платежей до конца года в обратном порядке — от предельной даты приёма документов, а не от даты подписания акта.
Частые вопросы
Можно ли ускорить открытие лицевого счёта?
Административно — нет, регламентные сроки едины. Практически — да, за счёт качества комплекта. Один корректно оформленный пакет проходит быстрее, чем три доработки. Перед подачей полезно сверить черновики с куратором в территориальном органе.
Влияют ли сроки казначейских процедур на сроки по контракту?
Нет. Сроки выполнения работ и ответственность за их нарушение определяются контрактом. Задержка на казначейских процедурах, вызванная вашей неготовностью, основанием для продления не является. Если задержка вызвана заказчиком — например, он затянул согласование сведений, — это фиксируется перепиской и может использоваться в переписке о переносе сроков.
Что делать, если платёж завис и срок оплаты контрагенту истекает?
Сразу выяснить у куратора причину, а не ждать. Параллельно письменно уведомить контрагента о статусе и приложить подтверждение подачи документов. Это не снимает ответственность за просрочку, но снижает риск эскалации.
Нужно ли открывать лицевой счёт заново на следующий год?
Если контракт переходящий и лицевой счёт не закрыт, открывать заново не требуется. Но структуру сведений на новый финансовый год, как правило, потребуется актуализировать. Порядок действий уточняйте в своём ТОФК до конца года, а не в январе.