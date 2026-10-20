Оплата самозанятому и по договору ГПХ с лицевого счета: что проверит казначейство

Подрядчику по госконтракту почти всегда нужны люди «на время»: инженер на пусконаладку, сметчик на пересчёт, дизайнер для проектной документации, бригада на сезонные работы. Нанимать их в штат долго и дорого, поэтому привлекают самозанятых или заключают договоры гражданско-правового характера. Если контракт на казначейском сопровождении, у бухгалтера сразу возникает вопрос: можно ли заплатить такому исполнителю с лицевого счёта и что для этого нужно.
Короткий ответ: можно, если такая выплата предусмотрена сведениями об операциях с целевыми средствами, исполнитель действительно работает на контракт и это подтверждено документами. Ниже — пошагово, как это устроить и на чём чаще всего спотыкаются.
Кто такие исполнители «со стороны» и чем они отличаются
С точки зрения казначейского сопровождения есть три группы людей, которым компания платит за работу:
— штатные сотрудники по трудовому договору — им платят зарплату, удерживают НДФЛ и начисляют страховые взносы;
— физические лица по договору ГПХ (подряда или оказания услуг) — им платят вознаграждение по акту, компания удерживает НДФЛ как налоговый агент и в общем случае начисляет страховые взносы;
— самозанятые, применяющие налог на профессиональный доход, — им платят по акту и чеку, налог они платят сами, НДФЛ и взносы компания не удерживает и не начисляет.
Для казначейства все три выплаты — это расходы на оплату труда или услуг, которые должны быть связаны с контрактом. Различается пакет документов и порядок расчётов с бюджетом.
Шаг 1. Предусмотреть выплату в сведениях об операциях
Сведения об операциях с целевыми средствами — это план расходов по контракту, который вы согласуете до того, как начнёте платить. Если в сведениях нет направления, по которому проходят выплаты физическим лицам по договорам ГПХ или самозанятым, платёж с лицевого счёта просто не пройдёт.
Что проверить:
1. Есть ли в сведениях направление расходования для оплаты работ и услуг физических лиц.
2. Хватает ли по нему суммы на весь срок, пока вы планируете привлекать исполнителей.
3. Предусмотрена ли отдельная строка на уплату НДФЛ и страховых взносов по договорам ГПХ — эти платежи идут в бюджет и тоже должны быть запланированы.
Если вы заранее не знаете, сколько людей понадобится, лучше заложить разумный запас и при необходимости скорректировать сведения, чем потом останавливать работы из-за того, что не можете заплатить исполнителю.
Шаг 2. Правильно оформить договор
Договор с исполнителем — главный документ-основание для платежа. Казначейство смотрит, чтобы из договора было понятно, что работы или услуги нужны именно для исполнения госконтракта.
Что должно быть в договоре:
— ссылка на госконтракт, для исполнения которого привлекается исполнитель, с идентификатором;
— конкретный предмет: какие работы или услуги, на каком объекте, в каком объёме;
— сроки выполнения;
— цена или порядок её определения;
— порядок приёмки: акт, отчёт, другой документ;
— для самозанятого — условие о том, что он предоставляет чек и сообщает об утрате статуса.
Частая ошибка — договор «на оказание консультационных услуг» без предмета и без привязки к объекту. Такой документ не показывает связь с контрактом, и у казначейства возникает закономерный вопрос, за что именно платятся деньги.
Шаг 3. Проверить статус самозанятого
Если исполнитель называет себя самозанятым, это нужно проверить в сервисе ФНС по его ИНН на дату заключения договора и на дату каждой выплаты. Статус может прекратиться, и тогда выплата перестаёт быть оплатой самозанятому — у компании появляются обязанности налогового агента и плательщика взносов.
Также важно помнить об ограничениях. Самозанятый не может оказывать услуги по договору ГПХ своему текущему работодателю или бывшему работодателю, если с момента увольнения не прошло двух лет. Если вчерашний штатный инженер «перешёл в самозанятые» и продолжает делать ту же работу, это прямой риск переквалификации, и казначейство здесь — не главная проблема.
Удобно сохранять скриншот или выписку о статусе на дату выплаты в папке с документами по контракту.
Шаг 4. Принять работу и оформить акт
Выплата с лицевого счёта проходит по факту выполненной работы. Аванс физическому лицу по договору ГПХ с лицевого счёта — вопрос, который зависит от условий контракта и сведений, и в большинстве случаев проще платить по акту.
Акт должен содержать:
— ссылку на договор и госконтракт;
— перечень выполненных работ или оказанных услуг с объёмами;
— период;
— сумму к оплате;
— подписи обеих сторон.
Для услуг, результат которых сложно потрогать, полезно прикладывать отчёт исполнителя: что сделано, какие документы подготовлены, на каком объекте он работал. Это снимает вопросы о реальности услуги.
Шаг 5. Для самозанятого — получить чек
Самозанятый формирует чек в приложении «Мой налог» после получения оплаты. В чеке указывается ИНН покупателя — вашей компании. Если договор допускает предоставление чека сразу после оплаты, компания может платить по акту, а чек получать в течение срока, установленного договором.
Порядок, который работает на практике:
1. Самозанятый присылает акт и счёт.
2. Вы проверяете его статус в сервисе ФНС.
3. Формируете платёжный документ с лицевого счёта с указанием договора и акта в назначении платежа.
4. После поступления денег самозанятый формирует чек и присылает его.
5. Чек сохраняется в папке с документами по контракту.
Если чек не пришёл, у компании появляются риски по налогам и взносам, а у казначейства при последующих проверках — вопросы к обоснованности расходов. Поэтому в договоре стоит прописать срок предоставления чека и ответственность за его непредоставление.
Шаг 6. Для договора ГПХ — рассчитать и уплатить НДФЛ и взносы
С вознаграждения физическому лицу по договору ГПХ компания удерживает НДФЛ и перечисляет его в бюджет. Страховые взносы с таких выплат в общем случае тоже начисляются. Сумма «на руки» и сумма налогов уходят разными платежами.
Как это выглядит при казначейском сопровождении:
— вознаграждение за вычетом НДФЛ перечисляется на счёт физического лица;
— НДФЛ и страховые взносы перечисляются в бюджет единым налоговым платежом в установленные сроки;
— оба платежа должны быть предусмотрены сведениями об операциях.
Здесь есть тонкость. Единый налоговый платёж поступает на единый налоговый счёт и распределяется по всем налоговым обязательствам компании. Если вы платите ЕНП с лицевого счёта, сумма должна соответствовать налогам, относящимся к выплатам по этому контракту, и это нужно уметь показать расчётом. Платить с лицевого счёта налоги, не связанные с контрактом, нельзя.
Проводки в общем виде:
1. Начислено вознаграждение исполнителю по договору ГПХ, работы которого относятся к контракту: Дт 20 (аналитика по контракту) Кт 76.
2. Удержан НДФЛ: Дт 76 Кт 68.
3. Начислены страховые взносы: Дт 20 Кт 69.
4. Выплачено вознаграждение с лицевого счёта: Дт 76 Кт счёт учёта средств на лицевом счёте.
5. Оплата самозанятому отражается проще: начисление — Дт 20 Кт 60 или 76, оплата — Дт 60 или 76 Кт счёт учёта средств на лицевом счёте.
Для учёта средств на лицевом счёте многие компании открывают отдельный субсчёт к счёту 55 или 51 — главное, чтобы движение целевых денег было видно отдельно от денег на расчётном счёте.
Частые причины возврата платежей
Причина первая: выплата не предусмотрена сведениями. Направления на оплату физических лиц нет или сумма по нему исчерпана. Решение — проверять остаток по коду перед каждым платежом и вовремя обновлять сведения.
Причина вторая: в назначении платежа нет ссылок. Указано «оплата по договору» без номера и даты договора и акта. Решение — использовать шаблон назначения платежа, где всегда есть номер договора, номер и дата акта, идентификатор контракта.
Причина третья: договор не связан с контрактом. Предмет договора общий, объект не указан. Решение — переоформить договор или заключить дополнительное соглашение с конкретным предметом.
Причина четвёртая: несоответствие сумм. Сумма в платёжном документе не совпадает с суммой в акте за вычетом НДФЛ, или в акте одна сумма, а в договоре другая без объяснения. Решение — сверять три документа перед каждым платежом: договор, акт, платёжку.
Причина пятая: реквизиты получателя. Счёт физического лица указан с ошибкой или открыт на другого человека. Решение — получать реквизиты письменно от самого исполнителя и сверять ФИО.
Когда лучше не привлекать самозанятого
Самозанятые — удобный инструмент, но не универсальный. Есть ситуации, когда разумнее оформить человека по трудовому договору или по договору ГПХ с удержанием налогов:
— человек работает на вас постоянно, по графику, подчиняется внутреннему распорядку и пользуется вашим оборудованием;
— работа длится весь срок контракта и по сути не отличается от работы штатного сотрудника;
— исполнитель — ваш бывший работник, уволенный менее двух лет назад;
— сумма выплат за год может превысить лимит дохода для применения налога на профессиональный доход.
В этих случаях выплата самозанятому не только рискованна с точки зрения налогов, но и может вызвать вопросы при проверке целевого использования средств.
Выплаты исполнителям при закрытии контракта
Перед закрытием контракта стоит отдельно пройтись по всем внешним исполнителям. Нередко оказывается, что по одному из них работа принята, а акт так и не подписан, или самозанятый получил оплату, но не прислал чек. Пока такие хвосты не закрыты, закрыть расходы по контракту чисто не получится.
Проверьте три вещи. Первое — по каждому договору ГПХ и с каждым самозанятым есть подписанный акт на всю сумму выплат. Второе — по всем выплатам по договорам ГПХ налоги удержаны и перечислены, а суммы в отчётности по НДФЛ и взносам совпадают с выплатами из реестра. Третье — по всем самозанятым собраны чеки, и ни у одного из них статус не прекращался в период работы.
Если какие-то выплаты исполнителям ещё предстоят после окончания основных работ, например за устранение замечаний, их нужно предусмотреть в сведениях до закрытия контракта. После закрытия раздела лицевого счёта заплатить с него уже не получится, и расходы лягут на собственные средства компании.
Как упростить работу бухгалтерии
Если исполнителей много, полезно завести реестр по каждому контракту. В нём для каждого человека фиксируются: форма договора (ГПХ или самозанятый), номер и дата договора, дата проверки статуса, акты, суммы, даты платежей, наличие чека. Такой реестр за пару минут показывает, по кому не хватает документов, и сильно экономит время при закрытии контракта.
Ещё одна полезная привычка — собирать пакет документов по исполнителю до того, как он начнёт работать: договор, реквизиты, проверку статуса. Тогда к моменту подписания первого акта останется только сформировать платёж.
И последнее: в конце года нагрузка на казначейство растёт, а сроки проведения платежей ограничены. Предельные даты операций на конец года уточняйте в своём ТОФК и планируйте выплаты исполнителям за декабрь с запасом.
Пример из практики: инженер на пусконаладке
Компания поставляет и монтирует инженерное оборудование для школы по контракту на казначейском сопровождении. Для пусконаладки нужен узкий специалист на три недели, держать его в штате нет смысла. Инженер зарегистрирован как самозанятый и раньше в компании не работал.
Бухгалтер действует так. Сначала проверяет сведения об операциях: направление на оплату услуг физических лиц есть, остатка хватает. Затем готовит договор оказания услуг, где указан госконтракт с идентификатором, адрес объекта, перечень работ по пусконаладке, срок три недели и цена 180 тыс. рублей. В договор включено условие о предоставлении чека в течение трёх рабочих дней после оплаты.
Перед подписанием договора статус инженера проверяется в сервисе ФНС, скриншот сохраняется. По окончании работ инженер присылает акт и короткий отчёт: какие системы запущены, какие замечания устранены, протоколы испытаний приложены. Бухгалтер ещё раз проверяет статус на дату выплаты, формирует платёжный документ с лицевого счёта, в назначении платежа указывает договор, акт и идентификатор контракта.
Через два дня приходит чек. Пакет — договор, две проверки статуса, акт, отчёт, платёжное поручение, чек — лежит в папке контракта. Если казначейство или заказчик задаст вопрос через полгода, ответ займёт пять минут.
Если исполнитель — индивидуальный предприниматель
Иногда тот же специалист работает не как самозанятый, а как индивидуальный предприниматель. Тогда это уже не выплата физическому лицу, а расчёт с организацией-исполнителем, и к нему применяются правила для соисполнителей по контракту. В зависимости от условий контракта и вида расходов ИП может понадобиться открыть собственный лицевой счёт, а может оказаться в числе исключений, когда оплата идёт сразу на его расчётный счёт.
Разобраться в этом нужно до подписания договора. Если подписать договор с ИП как с обычным подрядчиком, а потом выяснится, что ему требуется лицевой счёт, работы встанут, пока счёт не откроют и не согласуют сведения.
Что делать, если платёж вернули
Возврат — не катастрофа, а сигнал, что в пакете чего-то не хватает. Первое правило: прочитать причину возврата дословно. В ней почти всегда указано, какой документ или реквизит не подошёл.
Дальше действуйте по порядку:
1. Сопоставьте причину с тремя документами: договором, актом и платёжным поручением.
2. Если ошибка в платёжке — исправьте её и отправьте заново.
3. Если не хватает документа — запросите его у исполнителя или подготовьте сами и приложите.
4. Если проблема в сведениях — подготовьте изменения и согласуйте их с заказчиком, а исполнителя предупредите о переносе выплаты.
Исполнителю лучше сразу честно сказать, что выплата задерживается и почему. Самозанятые и физические лица по ГПХ обычно не знают, как устроено казначейское сопровождение, и без объяснения воспринимают задержку как нежелание платить.
Итоговый чек-лист перед оплатой
1. Выплата физическим лицам предусмотрена в сведениях об операциях, остатка по коду хватает.
2. Договор ссылается на госконтракт, содержит конкретный предмет, объект, сроки и цену.
3. Статус самозанятого проверен на дату договора и на дату выплаты.
4. Акт подписан обеими сторонами, суммы в договоре, акте и платёжке совпадают.
5. В назначении платежа указаны договор, акт и идентификатор контракта.
6. Для договора ГПХ рассчитаны НДФЛ и страховые взносы, их уплата тоже предусмотрена сведениями.
7. Для самозанятого в договоре прописан срок предоставления чека, чеки собираются в папке контракта.
8. Нет признаков трудовых отношений и исполнитель не является вашим недавним работником.
Привлекать внешних исполнителей на сопровождаемом контракте можно и нужно — без этого многие проекты просто не выполнить в срок. Задача бухгалтера — сделать так, чтобы каждая выплата была запланирована, подтверждена и понятна любому проверяющему с первого взгляда.