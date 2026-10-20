Оплата самозанятому и по договору ГПХ с лицевого счета: что проверит казначейство

Шаг 4. Принять работу и оформить акт

Выплата с лицевого счёта проходит по факту выполненной работы. Аванс физическому лицу по договору ГПХ с лицевого счёта — вопрос, который зависит от условий контракта и сведений, и в большинстве случаев проще платить по акту.

Акт должен содержать:



— ссылку на договор и госконтракт;

— перечень выполненных работ или оказанных услуг с объёмами;

— период;

— сумму к оплате;

— подписи обеих сторон.



Для услуг, результат которых сложно потрогать, полезно прикладывать отчёт исполнителя: что сделано, какие документы подготовлены, на каком объекте он работал. Это снимает вопросы о реальности услуги.