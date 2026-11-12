Приемка с недостатками по сопровождаемому контракту: как менять документы, коды и оплату с лицевого счета

Исход третий: приёмка с последующим гарантийным ремонтом

Бывает, что товар принят, акт подписан на полную сумму, а недостатки выявляются в гарантийный период. Тут три разных вопроса, и путать их нельзя.



Первый: платёж за поставку. Документ о приёмке подписан, основания для платежа есть. Гарантийный ремонт не меняет акт и не уменьшает сумму, поэтому на оплату поставки он не влияет, если контракт не связывает оплату с какими-то отдельными условиями.



Второй: гарантийные обязательства как обеспечение. Если заказчик установил требование об обеспечении гарантийных обязательств, оформление документа о приёмке (кроме отдельного этапа) происходит после предоставления такого обеспечения (часть 7.1 статьи 94). Это условие приёмки, а не последствие недостатков, и о нём надо вспомнить до подписания акта, а не при первом ремонте.



Третий: деньги на сам ремонт. Расходы на устранение недостатков в гарантийный период, как правило, по условиям контракта несёт исполнитель. Вопрос, откуда их оплачивать, решается по Сведениям об операциях: есть ли в них направление расходования, под которое подпадают эти затраты, и остаётся ли по нему остаток. Здесь нет универсального ответа, потому что он зависит от структуры Сведений по вашему контракту и от того, кто выполняет ремонт: ваши сотрудники, ваш поставщик или сервисная организация. Если подходящего направления нет, расход придётся либо закладывать изменением Сведений, либо нести из собственных средств. Какой путь верен, уточняйте в территориальном органе до первого платежа, а не после.