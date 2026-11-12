Приемка с недостатками по сопровождаемому контракту: как менять документы, коды и оплату с лицевого счета

Поставили оборудование, заказчик начал приёмку и нашёл недостатки: у части позиций брак, у другой не совпадает комплектация, по третьей нужен гарантийный ремонт. Для обычного договора это рабочая ситуация, которую решают звонком и допсоглашением. Для исполнителя на казначейском сопровождении у неё есть второе дно: каждая цифра в акте, УПД и соглашении потом проверяется при оплате с лицевого счёта, а любое расхождение превращается в протокол отказа.
Ниже разбор для бухгалтера и финансиста: какие бывают исходы приёмки с недостатками, что в каждом случае подписывается, как это отражается на платеже с лицевого счёта, что происходит с кодами в распоряжении и как это провести в учёте. Опираемся на статью 94 закона № 44-ФЗ и на Порядок санкционирования целевых расходов, утверждённый приказом Минфина № 214н (в редакции приказа № 75н). Условия конкретного контракта всегда первичны: если в нём сказано иначе, действуйте по контракту и согласуйте детали с территориальным органом казначейства.
Почему казначейскому сопровождению важна именно сумма в документах
Обычный контрагент оплатит «сколько договорились». Территориальный орган казначейства этого не примет на веру, он сверяет цифры. Вместе с распоряжением на оплату исполнитель представляет контракт и документы-основания, в том числе акт приёмки товаров, работ, услуг, подписанный электронной подписью (пункт 21 Порядка). Затем идут проверки по пункту 24, и для нашей темы важны пять из них:
- сумма распоряжения не превышает остаток по соответствующему укрупнённому коду направления расходования в Сведениях;
- сумма распоряжения не превышает остаток средств на лицевом счёте по документу, обосновывающему обязательство;
- сумма распоряжения не превышает сумму документа-основания, представленного вместе с распоряжением, с учётом ранее оплаченных расходов по нему;
- сумма распоряжения не превышает сумму документа, обосновывающего обязательство (то есть самого контракта);
- содержание операции по документу-основанию соответствует назначению платежа в распоряжении, предмету и условиям контракта.
Результат проверки известен не позднее рабочего дня, следующего за днём представления (пункт 33). Если что-то не сошлось, вы получаете уведомление с причиной отказа.
Отсюда вывод, на котором строится весь разбор. Приёмка с недостатками почти всегда меняет одну из трёх вещей: сумму, которую вы вправе оплатить или получить, состав позиций или момент, с которого платёж можно делать. Если документы не отражают это точно, платёж либо не пройдёт, либо пройдёт не в той сумме.
Что говорит закон о приёмке с замечаниями
Несколько опорных положений статьи 94 закона № 44-ФЗ, без которых не понять остальное.
Приёмка оформляется документом о приёмке, который подписывает заказчик, либо заказчик в те же сроки направляет исполнителю мотивированный отказ от подписания в письменной форме (часть 7). Если заказчик привлёк эксперта, и экспертиза выявила нарушения, не препятствующие приёмке, в заключении могут быть предложения по их устранению, в том числе со сроком (часть 5). Заказчик вправе не отказывать в приёмке при выявленном несоответствии условиям контракта, если оно не препятствует приёмке и устранено исполнителем (часть 8).
Если контракт заключён по результатам электронной процедуры, документ о приёмке формируется в единой информационной системе. Заказчик либо подписывает его, либо размещает мотивированный отказ с указанием причин, причём в срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления документа. После мотивированного отказа исполнитель вправе устранить причины и направить документ о приёмке заново. Датой приёмки считается дата размещения в системе документа, подписанного заказчиком (часть 13). Исправления в уже оформленный документ вносятся путём формирования и подписания исправленного документа обеими сторонами (часть 14).
Обратите внимание на последние два положения. Дата приёмки и подпись обеих сторон под исправленным документом: именно эти события определяют, с какого момента и в какой сумме вы можете подавать распоряжение.
Пять исходов приёмки с недостатками
Сведём возможные развилки в таблицу, а затем разберём каждую.
Исход приёмки
Что подписано
Что с оплатой
Главный риск для платежа
Недостатки устранены до подписания
Один акт или УПД на полную сумму
Оплата полной суммы после подписания
Подпись раньше, чем устранены замечания
Частичная приёмка
Акт на принятую часть, по остальному мотивированный отказ
Оплата только принятой части
Распоряжение на всю сумму
Приёмка с последующим гарантийным ремонтом
Акт на полную сумму, ремонт по гарантии отдельным порядком
Оплата полной суммы
Расходы на ремонт и вопрос об их оплате
Замена товара
Исходный документ отозван или исправлен, подписан новый
Оплата после приёмки заменённого товара
Двойной документ на одну поставку
Снижение цены или удержание
Допсоглашение и акт на уменьшенную сумму
Оплата уменьшенной суммы
Расхождение акта и соглашения
Исход первый: недостатки устранены до подписания
Самый чистый вариант. Заказчик выявил замечания, исполнитель устранил их до подписания, заказчик подписал единый документ о приёмке (часть 8 статьи 94 как раз описывает эту ситуацию). С точки зрения казначейства ничего особенного не случилось: акт на полную сумму, распоряжение на ту же сумму.
Где здесь ошибаются. Исполнитель торопится и подписывает акт «с замечаниями» в надежде устранить их позже, а затем подаёт распоряжение. Территориальный орган проверяет документы, а не договорённости: акт подписан, значит, оплата правомерна. Проблемы начинаются позже, когда заказчик ссылается на неустранённые замечания, а деньги уже ушли субподрядчику.
Практическое правило: если замечания существенны, не подавайте распоряжение до тех пор, пока в переписке и в документах нет подтверждения, что они закрыты. Хранить такое подтверждение нужно в электронном виде: письмо заказчика, акт устранения, протокол совместной проверки.
Исход второй: частичная приёмка
Заказчик принимает часть позиций и отказывает в остальных. Работает ли такая схема, зависит от контракта: допускает ли он приёмку и оплату по частям, этапам или позициям. Если допускает, оформляйте так:
- акт или УПД на принятую часть, с точным перечнем позиций и суммой;
- по непринятой части мотивированный отказ заказчика, который вы сохраняете в деле контракта;
- после устранения причин отдельный документ о приёмке на оставшуюся часть.
Для платежа это означает, что распоряжение формируется на сумму принятой части. Сумма распоряжения не должна превышать сумму документа-основания с учётом ранее оплаченного: общая логика пункта 24 Порядка. Если подать распоряжение на всю поставку, приложив акт на её часть, отказ неизбежен.
Теперь о стороне исполнителя, которая оплачивает своих поставщиков. Допустим, вы заказали оборудование у субподрядчика, он поставил всё, а заказчик принял только часть. Вы не получите от заказчика оплату за непринятое, при этом ваш договор с поставщиком, возможно, обязывает вас заплатить за всё. Остаток по документу-основанию и остаток на лицевом счёте ограничат ваш платёж. Поэтому условия приёмки в договоре с поставщиком должны повторять условия вашего контракта с заказчиком: тот же порядок, те же сроки, оплата по факту принятого. Этот вопрос решается до отгрузки, а не после отказа.
Исход третий: приёмка с последующим гарантийным ремонтом
Бывает, что товар принят, акт подписан на полную сумму, а недостатки выявляются в гарантийный период. Тут три разных вопроса, и путать их нельзя.
Первый: платёж за поставку. Документ о приёмке подписан, основания для платежа есть. Гарантийный ремонт не меняет акт и не уменьшает сумму, поэтому на оплату поставки он не влияет, если контракт не связывает оплату с какими-то отдельными условиями.
Второй: гарантийные обязательства как обеспечение. Если заказчик установил требование об обеспечении гарантийных обязательств, оформление документа о приёмке (кроме отдельного этапа) происходит после предоставления такого обеспечения (часть 7.1 статьи 94). Это условие приёмки, а не последствие недостатков, и о нём надо вспомнить до подписания акта, а не при первом ремонте.
Третий: деньги на сам ремонт. Расходы на устранение недостатков в гарантийный период, как правило, по условиям контракта несёт исполнитель. Вопрос, откуда их оплачивать, решается по Сведениям об операциях: есть ли в них направление расходования, под которое подпадают эти затраты, и остаётся ли по нему остаток. Здесь нет универсального ответа, потому что он зависит от структуры Сведений по вашему контракту и от того, кто выполняет ремонт: ваши сотрудники, ваш поставщик или сервисная организация. Если подходящего направления нет, расход придётся либо закладывать изменением Сведений, либо нести из собственных средств. Какой путь верен, уточняйте в территориальном органе до первого платежа, а не после.
Исход четвёртый: замена товара
Заказчик не принимает товар, исполнитель поставляет другой. Возможны два сценария, и от того, какой из них выбран, зависит документооборот.
Если документ о приёмке по первой поставке не был подписан заказчиком, а он направил мотивированный отказ, вы устраняете причины и направляете документ заново (часть 13 статьи 94). В этом случае по поставке существует один действующий акт, на заменённый товар.
Если же акт был подписан, а замена происходит позже, документы нужно привести в порядок: исправленный документ о приёмке подписывают обе стороны (часть 14), а в учёте исполнителя фиксируется возврат или корректировка по первой поставке и новая поставка. Для плательщиков НДС отдельно встаёт вопрос корректировочных документов, и здесь проще заранее сверить схему с налоговым консультантом, чем разбираться после требования налоговой.
Для казначейства принципиально, чтобы по одной поставке не висело два документа-основания, каждый из которых выглядит как основание для платежа. Если первый акт уже использован для оплаты, замена не должна создавать нового платежа за то же самое: иначе вы увидите отказ по превышению суммы документа-основания с учётом ранее оплаченного.
Исход пятый: снижение цены или удержание
Заказчик готов принять товар с недостатками, но за меньшую цену, или удерживает часть оплаты до устранения. Оформляется это соглашением сторон. Цену контракта при исполнении нельзя менять произвольно, но снижение цены без изменения количества, объёма, качества и иных условий законом допускается (пункт 1.1 части 1 статьи 95 закона № 44-ФЗ). Для приёмки с недостатками это означает, что вы фиксируете и снижение, и основание, и новую сумму письменно.
Что меняется в казначействе. Если изменилась цена контракта, нужно привести в соответствие данные, с которыми сопоставляется распоряжение: Сведения об операциях и сведения о документе, обосновывающем обязательство. Территориальный орган сравнивает сумму распоряжения и с остатком по документу, и с суммой документов-оснований, поэтому в акте должна стоять именно та сумма, которую вы фактически вправе получить и оплатить дальше.
Если заказчик просто удерживает часть оплаты до устранения замечаний, а цена не меняется, то неоплаченная часть остаётся неоплаченной по документу. Вам важно только одно: распоряжения поставщикам и в бюджет строить исходя из реально поступивших средств, а не из суммы акта.
Как всё это влияет на акты и УПД
Типичная ошибка бухгалтера на приёмке с недостатками: подписать документ, не проверив, что в нём совпадает с остальным пакетом. Сверка всегда идёт по одной схеме.
Документ
Что должно совпадать
Где ломается чаще всего
Акт или УПД
Перечень позиций, количество, сумма принятого
В акте полная сумма, принята часть
Допсоглашение
Новая цена и основание
Акт подписан раньше соглашения
Мотивированный отказ
Перечень непринятых позиций
Не сохранён в деле контракта
Распоряжение
Сумма, назначение, реквизиты документов
Сумма больше принятой части
Сведения об операциях
Остатки по направлениям
Не обновлены после изменения цены
Практическое следствие: нужен порядок, в котором документы подписываются. Сначала решение по недостаткам (устранение, замена, снижение цены, частичная приёмка), затем допсоглашение, затем акт или УПД, затем изменения Сведений, и только потом распоряжение. Если порядок нарушен, документы расходятся во времени, и в протоколе отказа окажется реквизит, который вы вроде бы исправили, но с опозданием.
Что происходит с кодами в распоряжении
При приёмке с недостатками коды сами по себе не меняются, но ошибок вокруг них становится больше. Территориальный орган проверяет два соответствия: наличие в распоряжении текстового назначения платежа и детализированного кода направления расходования, которые соответствуют укрупнённому коду, и соответствие назначения платежа направлению, указанному в Сведениях по этому коду.
Из этого вытекает несколько правил.
- Оплата за принятую часть идёт тем кодом, который закреплён за этим видом расходов в Сведениях. Не меняйте код только потому, что часть поставки не принята.
- Оплата своего поставщика или субподрядчика идёт по своим кодам и не равна оплате работ, выполненных своими силами. Не переносите код из одного платежа в другой по аналогии.
- Платежи, связанные с последствиями недостатков, такие как расходы на ремонт, возврат или неустойку, нельзя «подгонять» под привычный код. Ищите направление в перечне направлений расходования целевых средств по смыслу самой операции. Если подходящего нет, это сигнал изменить Сведения или уточнить вопрос в территориальном органе, а не искать код, который «похож».
- В тексте назначения платежа указывайте то, что реально оплачивается: поставка части оборудования по такому-то акту, а не «оплата по контракту».
Как это отражается в учёте
Подробности зависят от вашей учётной политики и системы налогообложения, поэтому здесь только общая логика.
1. Выручка и дебиторская задолженность отражаются по факту подписанных документов о приёмке и в сумме принятого. Непринятая часть не признаётся в выручке, пока заказчик её не принял; как она учитывается до этого момента, определяет ваша учётная политика.
2. Изменение цены или возврат товара требует корректировки: для плательщиков НДС это корректировочные документы, оформление которых лучше согласовать заранее.
3. Расходы на устранение недостатков отражаются отдельно от основных затрат по контракту, чтобы потом можно было объяснить, на что они потрачены и почему включены (или не включены) в расходы по контракту.
4. Расчёты с поставщиками строятся по тем же принципам, что и расчёты с заказчиком: признание и оплата по факту принятого.
5. Все документы по недостаткам (переписка, акты осмотра, мотивированные отказы, соглашения) хранятся вместе с документами по платежам. При проверке именно этот комплект объясняет, почему сумма платежа отличается от суммы контракта.
Условный пример
Контракт на поставку оборудования, в нём четыре позиции на условные 1 000 000 единиц. Заказчик принимает три позиции на 800 000, по четвёртой на 200 000 направляет мотивированный отказ из-за брака. Исполнитель устраняет брак и заменяет изделие.
Как действовать по документам:
1. Подписывается акт на три позиции, 800 000. Распоряжение подаётся на сумму не больше этой.
2. Мотивированный отказ по четвёртой позиции сохраняется в деле контракта.
3. После замены изделия оформляется второй документ о приёмке на 200 000. Распоряжение на эту сумму подаётся только после подписания этого документа заказчиком.
4. Если у исполнителя уже оплачена вся закупка у поставщика, а поступления от заказчика пока 800 000, платёж на оставшиеся 200 000 ограничит остаток средств на лицевом счёте. Заранее проверьте, хватит ли средств, и договаривайтесь с поставщиком о порядке расчётов за заменённую позицию.
Ошибка, которую здесь допускают чаще всего: подписать общий акт на 1 000 000 и сразу подать распоряжение на полную сумму. Такой платёж либо вернут, либо, что хуже, он пройдёт, а возникшие после этого споры придётся разбирать уже с деньгами на руках у третьих лиц.
Чек-лист перед распоряжением
Прежде чем отправлять распоряжение по контракту, где была приёмка с недостатками, пройдите по пунктам.
- Подписан ли обеими сторонами исправленный документ о приёмке, если документ исправлялся?
- Совпадает ли сумма в акте или УПД с суммой, которую вы оплачиваете?
- Есть ли в деле мотивированный отказ по непринятой части?
- Если менялась цена, оформлено ли соглашение и обновлены ли Сведения?
- Хватает ли остатка по соответствующему направлению и по документу, обосновывающему обязательство?
- Соответствует ли назначение платежа реальной операции и коду?
- Не оплачена ли эта же поставка раньше другим платежом?
- Совпадают ли условия оплаты поставщику с условиями приёмки у заказчика?
Частые ошибки
-Подписание акта «с замечаниями» без фиксации, что именно подлежит устранению и в какой срок.
- Распоряжение на полную сумму при частичной приёмке.
- Исправленный акт не подписан второй стороной, а платёж уже отправлен.
- Сведения об операциях не обновлены после изменения цены.
- Субподрядчику заплачено по общему акту, хотя заказчик принял меньше.
- Затраты на гарантийный ремонт проведены по коду, под который они не подходят.
- Нет документа, объясняющего, почему сумма платежа отличается от суммы контракта.
Итог
Приёмка с недостатками сама по себе не мешает платежу с лицевого счёта. Платёж ломает рассинхронизация: акт говорит одно, соглашение другое, Сведения третье, а распоряжение четвёртое. Дисциплина здесь простая: сначала решить, что именно принято и за сколько, затем подписать документы в правильном порядке, затем привести в соответствие Сведения и только потом отправлять распоряжение. Любое «потом исправим» означает отказ, а при казначейском сопровождении отказ стоит времени, которого перед закрытием года обычно нет.
Если по вашему контракту уже есть спорная приёмка, лучше разобрать её до подачи распоряжения: на этапе документов поправить дешевле, чем на этапе протокола отказа.