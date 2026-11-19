Как проводить разные виды страхования

В приложении 3 нет отдельных строк «страхование груза» или «страхование строительно-монтажных рисков». Есть общая формулировка про имущество, гражданскую ответственность и здоровье. Ниже наше прочтение для типовых случаев. Прямая норма есть только по самой формулировке кода, остальное — практика, и спорные случаи стоит заранее проверить в территориальном органе.

Что страхуем Как проводить На что смотреть Груз на время перевозки Груз — имущество, код «0200 024» Если страхование входит в тариф перевозки и не выделено в счёте, платёж идёт по коду перевозки «0200 006» вместе с провозной платой. Если страховку оформляет и выставляет отдельным счётом страховщик, код «0200 024» Имущество: оборудование, материалы на складе, объект строительства Код «0200 024» Срок полиса должен укладываться в срок контракта, иначе часть премии придётся доказывать Гражданская ответственность: перед третьими лицами при работах, профессиональная, владельцев транспорта Код «0200 024» Обязательное страхование ответственности и добровольное проводятся одинаково, но обоснование разное: для обязательного обоснованием служит требование закона, для добровольного нужна связь с контрактом Здоровье: добровольное медицинское страхование работников на объекте, страхование от несчастных случаев Код «0200 024» Это услуга страховщика, а не выплата работнику, поэтому код «0100» («Выплаты персоналу») здесь не подходит

Отдельно о грузе. Если контракт предусматривает перевозку, не смешивайте три платежа: оплату перевозчику (код «0200 006»), оплату страховщику (код «0200 024») и оплату экспедитору за организацию перевозки. Если страхование входит в тариф экспедитора и не выделено, требуйте выделить его в счёте, иначе при проверке получателя и назначения платежа у казначейства возникнут вопросы.