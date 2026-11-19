Контракт на поставку или строительство почти всегда тянет за собой страхование: заказчик требует застраховать груз на время перевозки, подрядчик покупает полис ответственности перед третьими лицами, на объекте страхуют имущество и людей. Деньги на полис в смете есть. А вот когда бухгалтер пытается оплатить страховую премию с лицевого счёта, выясняется, что платёж зависит от трёх вещей: какой код направления расходования заложен в Сведениях, какие документы приложены к распоряжению и как страхование отражено в раздельном учёте по контракту.
Ниже разбор для бухгалтера и финансиста исполнителя: можно ли оплатить страхование с лицевого счёта, по какому направлению расходования, что приложить, как провести в учёте и на чём чаще всего возвращают платёж. Опираемся на Порядок санкционирования целевых расходов, утверждённый приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (в редакции приказа от 16.06.2026 № 75н), и на Порядок учёта затрат, утверждённый приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н. Там, где норма прямо не отвечает на вопрос, мы так и пишем и называем это практикой.
Короткий ответ
Да, страхование оплатить с лицевого счёта можно. В приложении 3 к Порядку № 214н есть отдельный детализированный код «0200 024» с формулировкой «услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья». Он входит в укрупнённое направление «0200» («Закупка работ и услуг»). Но у платежа есть четыре условия:
- этот код указан в Сведениях об операциях с целевыми средствами и по нему есть остаток;
- расход нужен для исполнения контракта, то есть обеспечивает достижение его результата;
- к распоряжению приложены документы-основания, из которых видны страховщик, объект, срок и сумма премии;
- затрата отнесена на конкретный контракт в раздельном учёте.
Дальше разберём каждое условие и типичные ловушки.
Что именно сказано в приложении 3
Приложение 3 к Порядку № 214н — это перечень направлений расходования целевых средств. Для страхования важны три места.
Место в приложении 3
Что сказано
Что из этого следует
Строка «Закупка работ и услуг», код «0200», детализированный код «0200 024»
«услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья»
Основной код для страховой премии по полису
Сноска к строке «Закупка работ и услуг»
Строка включает перечисление средств в целях осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством
Страхование прямо отнесено к закупке работ и услуг
Сноска к строке «Выбытие со счетов авансовых платежей по контрактам (договорам)», код «0610»
Строка применяется за исключением перечисления авансовых платежей в целях осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством
Страховая премия, уплачиваемая вперёд, не должна идти кодом авансов «0610»
Последняя строка таблицы важнее всего на практике. Страховую премию обычно платят до начала действия полиса, то есть фактически авансом. Бухгалтер по привычке ставит код аванса, а норма выводит страхование из этого направления. Если в Сведениях заложено «0610», а не «0200», распоряжение на премию расходится с нормой, и отказ вероятен.
Оговорка по кодам оплаты. Код с первой цифрой «8» (8200, 8300 и другие) — это оплата работ, выполненных своими силами по акту или УПД, подписанным с заказчиком. Субподрядчикам платят по своим кодам, возмещение затрат идёт кодами «9xxx», накладные расходы — кодом «0888». Страховая премия ни к одной из этих групп не относится, её место — «0200 024».
Условие первое: код должен быть в Сведениях
Территориальный орган казначейства проверяет, что сумма в распоряжении не превышает остаток по укрупнённому коду направления, указанный в Сведениях, и остаток на лицевом счёте по документу, обосновывающему обязательство. Поэтому страхование нужно планировать так же, как любой другой расход: заранее заложить в Сведения направление «0200» с нужным остатком.
Сведения готовит исполнитель, а утверждает заказчик. Если на момент заключения контракта вы не предусмотрели страхование, придётся представить Сведения с изменениями и дождаться утверждения. Территориальный орган отражает показатели Сведений не позднее рабочего дня, следующего за днём их представления, но время на согласование у заказчика в этот срок не входит. Поэтому перед датой, когда нужно оплатить полис, запас должен быть: платёж за полис, который нельзя оплатить в срок, означает остановку работ на объекте или отказ перевозчика грузить без страховки.
Практический совет: вносите страхование в Сведения отдельной строкой с детализированным кодом «0200 024», а не растворяйте его в общей сумме «0200». Тогда при проверке видно, на что расходуются деньги, и не нужна расшифровка к распоряжению.
Условие второе: расход связан с контрактом
В пункте 4 Порядка № 214н сказано, что направления расходования в Сведениях должны обеспечивать достижение результата, ради которого предоставлены средства. Страховка, которая нужна для выполнения контракта, под это подходит. Страховка, не связанная с контрактом (добровольное страхование всего автопарка компании, полис руководителя, страхование офиса), с лицевого счёта по этому контракту оплачивается плохо.
Простой тест перед оплатой. Откройте контракт и ответьте на три вопроса:
- Требует ли контракт или техническое задание застраховать груз, объект, ответственность или персонал?
- Совпадает ли объект страхования с объектом контракта (партия товара, строящийся объект, оборудование, работники на объекте)?
- Совпадает ли срок полиса со сроком исполнения этой части контракта?
Если на все три вопроса ответ «да», обоснование готово. Если ответ «нет» хотя бы на один, будьте готовы объяснять связь отдельно: письмом, выпиской из условий контракта или калькуляцией.
Как проводить разные виды страхования
В приложении 3 нет отдельных строк «страхование груза» или «страхование строительно-монтажных рисков». Есть общая формулировка про имущество, гражданскую ответственность и здоровье. Ниже наше прочтение для типовых случаев. Прямая норма есть только по самой формулировке кода, остальное — практика, и спорные случаи стоит заранее проверить в территориальном органе.
Что страхуем
Как проводить
На что смотреть
Груз на время перевозки
Груз — имущество, код «0200 024»
Если страхование входит в тариф перевозки и не выделено в счёте, платёж идёт по коду перевозки «0200 006» вместе с провозной платой. Если страховку оформляет и выставляет отдельным счётом страховщик, код «0200 024»
Имущество: оборудование, материалы на складе, объект строительства
Код «0200 024»
Срок полиса должен укладываться в срок контракта, иначе часть премии придётся доказывать
Гражданская ответственность: перед третьими лицами при работах, профессиональная, владельцев транспорта
Код «0200 024»
Обязательное страхование ответственности и добровольное проводятся одинаково, но обоснование разное: для обязательного обоснованием служит требование закона, для добровольного нужна связь с контрактом
Здоровье: добровольное медицинское страхование работников на объекте, страхование от несчастных случаев
Код «0200 024»
Это услуга страховщика, а не выплата работнику, поэтому код «0100» («Выплаты персоналу») здесь не подходит
Отдельно о грузе. Если контракт предусматривает перевозку, не смешивайте три платежа: оплату перевозчику (код «0200 006»), оплату страховщику (код «0200 024») и оплату экспедитору за организацию перевозки. Если страхование входит в тариф экспедитора и не выделено, требуйте выделить его в счёте, иначе при проверке получателя и назначения платежа у казначейства возникнут вопросы.
Условие третье: документы к распоряжению
Пункт 21 Порядка № 214н требует вместе с распоряжением на оплату целевых расходов представить контракт и документы-основания, подписанные электронной подписью. Перечень документов-оснований для каждого вида расхода приказ не раскрывает, и для страхования он складывается из практики. Обычно хватает такого комплекта:
Документ
Зачем он нужен
Что проверить до отправки
Договор страхования или полис
Подтверждает обязательство: страховщик, объект, страховая сумма, срок, размер премии
Совпадение наименования страховщика, ИНН и КПП с распоряжением
Счёт страховщика на оплату премии
Основание для суммы и реквизитов получателя
Сумма счёта равна сумме в распоряжении; при оплате частями — график платежей в договоре
Документ о связи с контрактом
Показывает, что расход нужен для исполнения контракта
Ссылка на пункт контракта или технического задания, где требуется страхование
Расшифровка к распоряжению
Нужна, если один полис покрывает несколько контрактов
Распределение премии между контрактами по базе из учётной политики
Акт оказания услуг
Если он предусмотрен договором страхования
Для страховых услуг акт бывает не всегда; приложите, если он есть
Про расшифровку стоит сказать отдельно. Пункт 22 Порядка № 214н предусматривает расшифровку к распоряжению в случае, когда контракт, по которому платят, заключён участником в рамках исполнения нескольких государственных контрактов. Общий полис на парк техники или на несколько объектов как раз такой случай. Не пытайтесь заложить всю премию в один контракт: затраты по каждому контракту учитываются обособленно, и распределение нужно заранее закрепить в учётной политике.
И ещё одна ловушка. Пункт 29(1) Порядка № 214н снимает требование представлять документы-основания для расходов по укрупнённым кодам «0100» («Выплаты персоналу») и «0813» («Страховые взносы на обязательное социальное страхование»). Страхование по коду «0200 024» в этот перечень не входит, поэтому документы-основания к такому платежу нужны.
Что проверяет территориальный орган
Территориальный орган проверяет распоряжение по направлениям, перечисленным в пункте 24 Порядка № 214н. Для платежа за страхование критичны следующие проверки:
- идентификатор контракта в распоряжении совпадает с идентификатором в документах и в Сведениях;
- реквизиты документа, обосновывающего обязательство (номер и дата), совпадают с реквизитами в Сведениях;
- в распоряжении есть текстовое назначение платежа и детализированный код направления, соответствующий укрупнённому коду в Сведениях;
- наименование, ИНН, КПП и банковские реквизиты получателя совпадают с документом, обосновывающим обязательство, и документами-основаниями;
- сумма в распоряжении не превышает остаток по укрупнённому коду в Сведениях;
- сумма не превышает остаток на лицевом счёте по документу, обосновывающему обязательство.
Распоряжение принимают или отклоняют не позднее рабочего дня, следующего за днём его представления, а при отрицательном результате проверки направляют уведомление с причиной отказа. Срок на ответ короткий, но «несколько дней» на практике уходит на исправление документов и разбор формулировки отказа: она не всегда понятна, и иногда приходится звонить в территориальный орган. Закладывайте запас по датам заранее, особенно если срок действия полиса начинается с конкретного числа.
Как писать назначение платежа: название услуги («страхование груза», «страхование гражданской ответственности»), номер и дата договора или полиса, период действия, номер и дата контракта. Одно предложение, без лишних слов, но с теми реквизитами, которые есть в документах.
Типичные ошибки и причины возвратов
- Код аванса вместо кода закупки. Премию платят вперёд, и бухгалтер ставит «0610». Нужно «0200 024» (см. сноску к строке авансов).
- Страхование не заложено в Сведения. Направление «0200» есть, но остаток по нему исчерпан на услуги связи, аренду или монтаж. Платёж превышает остаток.
- Путаница между страхованием и страховыми взносами. Страховая премия по полису — это оплата услуги страховщика («0200 024»). Страховые взносы на обязательное социальное страхование, начисленные на оплату труда, — это направление «0813». Это разные платежи с разными кодами и разными требованиями к документам.
- Реквизиты получателя не совпадают с договором. Полис оформлен на одно юридическое лицо страховщика, а счёт выставил филиал или агент. Территориальный орган сверяет наименование, ИНН, КПП и банковские реквизиты.
- Общий полис без расшифровки. Премия по полису на несколько контрактов целиком проведена по одному.
- Платёж за страхование, не связанное с контрактом. Нет подтверждения, что полис нужен для исполнения именно этого контракта.
- Премия оплачена не тем способом. Если часть страхования входит в услугу перевозки или экспедирования, а в счёте оно не выделено, код выбирается по основной услуге.
Страхование и накладные расходы
Отдельный вопрос: что делать, если по калькуляции страхование отнесено в накладные расходы. Тогда платёж идёт по укрупнённому коду «0888» («Накладные расходы»), и правила другие. Пункт 29 Порядка № 214н требует в таком случае представить вместе с распоряжением расчёт суммы накладных расходов, а территориальный орган дополнительно проверяет, что сумма в распоряжении не превышает сумму в этом расчёте и остаток по «0888» в Сведениях. Среди детализированных кодов «0888» отдельной строки «страхование имущества» нет, поэтому не выбирайте произвольную строку: сверьте, как накладные расходы расписаны в Сведениях и в расчёте, и при сомнении уточните у территориального органа до отправки платежа.
Правило простое: одна и та же премия не может идти и по «0200 024», и в накладные. Выберите направление один раз, закрепите в учётной политике и применяйте одинаково по всем контрактам.
Как отразить в учёте
Раздельный учёт по контракту ведётся по правилам Порядка № 210н: обособленно по каждому контракту, с аналитическим учётом затрат по статьям в регистрах и отнесением фактических затрат на исполнение контракта в соответствии с учётной политикой. Для страхования из этого следует практическая схема.
Операция
Типовое отражение
Комментарий
Получен счёт страховщика, премия уплачивается вперёд
Расчёты со страховщиком по имущественному и личному страхованию (счёт 76, субсчёт страхования)
Аналитика: страховщик, договор, контракт
Премия перечислена с лицевого счёта
Дебет 76 (страхование), кредит 51 или счёт учёта средств на казначейском счёте по вашему рабочему плану
Дата операции — по выписке
Полис действует в течение нескольких отчётных периодов
Расходы будущих периодов (счёт 97) с равномерным списанием
Способ списания закрепляется в учётной политике
Списание части премии за период
Дебет затрат по контракту (20, 25, 26 — по вашей политике), кредит 97 или 76
Аналитика по статье затрат и контракту
Это типовая схема. Конкретные счета зависят от вашего рабочего плана счетов и учётной политики. Главное правило: в аналитике каждая операция должна иметь привязку к контракту, иначе вы не докажете, что затрата относится именно к нему.
Если полис общий на несколько контрактов, закрепите в учётной политике базу распределения (например, пропорционально выручке, стоимости застрахованного имущества или срокам) и применяйте её последовательно. В распоряжении тогда приложите расшифровку, в учёте — калькуляцию распределения.
Налоговые последствия коротко
- НДС. Услуги по страхованию освобождены от НДС, поэтому счёт-фактуры от страховщика ждать не нужно. В распоряжении и документах сумма идёт без выделенного НДС.
- Налог на прибыль. Расходы на добровольное имущественное страхование и страхование ответственности принимаются в пределах, которые установлены Налоговым кодексом, в том числе статьёй 263; добровольное медицинское страхование работников — по статье 255. Проверьте, поименован ли ваш вид страхования, и храните полис и платёжные документы.
- Упрощённая система. Перечень расходов у плательщиков на упрощённой системе закрытый: наличие страхования в нём нужно проверять отдельно по вашему объекту налогообложения.
Эти замечания не заменяют консультацию налогового специалиста, но помогают не создавать расхождение между тем, как вы платите, и тем, как отражаете расход.
Чек-лист перед отправкой распоряжения на страховую премию
- В Сведениях есть направление «0200» с детализированным кодом «0200 024», остаток покрывает премию.
- В распоряжении указан «0200 024», а не код аванса «0610» и не код страховых взносов «0813».
- Страхование предусмотрено контрактом или техническим заданием, ссылка на пункт есть.
- Договор страхования (полис) и счёт страховщика приложены, подписаны электронной подписью.
- Наименование, ИНН, КПП и банковские реквизиты получателя совпадают в распоряжении, договоре и счёте.
- Идентификатор контракта, номер и дата документа-основания совпадают с данными Сведений.
- Если полис общий на несколько контрактов, подготовлена расшифровка к распоряжению.
- В назначении платежа указаны вид страхования, договор или полис, период и контракт.
- Затрата привязана к контракту в регистрах раздельного учёта.
- Запас по датам: до начала действия полиса остаётся время на возможный отказ и повторную отправку.
Что в итоге
Оплата страхования с лицевого счёта работает, если заранее заложить направление «0200 024» в Сведения, платить премию как закупку услуги (а не как аванс), приложить понятные документы и отнести затрату на конкретный контракт. Лучше потратить полчаса на проверку кода и реквизитов до отправки, чем несколько дней на разбор отказа в тот момент, когда полис должен вступить в силу. Если вы сомневаетесь, как проводить нестандартный случай (общий полис, страхование в составе тарифа перевозчика), согласуйте подход с территориальным органом до платежа и запишите его в учётную политику: следующий платёж пройдёт без повторного выяснения.