Консультанты: код «0888 005»

Для консультационных услуг в перечне тоже есть своя строка, но она лежит в другом укрупнённом направлении: «0888 005» — «затраты на консультационные услуги» в составе общехозяйственных затрат направления «0888» («Накладные расходы»).



Отсюда практический вывод: консультации по налогам, бухгалтерскому учёту, организации бизнес-процессов и тому подобному обычно проходят как накладные расходы. Для накладных расходов пункт 29 Порядка в редакции приказа № 75н устанавливает особые правила:



- перечисление осуществляется при предоставлении распоряжения с приложением расчёта суммы накладных расходов по контракту, если в Сведениях предусмотрено соответствующее направление расходования;

- форма расчёта — приложение 1 к Порядку учёта затрат № 210н;

- ТОФК проверяет соответствие реквизитов документа, обосновывающего обязательство, реквизитам в Сведениях; наличие текстового назначения платежа и детализированного кода, соответствующих накладным расходам; непревышение суммы в распоряжении над остатком по направлению «0888» в Сведениях и над остатком на лицевом счёте по контракту; соответствие идентификатора контракта; и, что добавлено именно редакцией № 75н, непревышение суммы в распоряжении над суммой, указанной в расчёте накладных расходов (подп. «д»).



Последняя проверка принципиальна. Сумма в распоряжении теперь сверяется с суммой в расчёте. Значит, расчёт накладных должен быть составлен до платежа, а не после, и в нём должна лежать сумма, которую вы собираетесь перечислить. Оговоримся: по тексту пункт 29 говорит о перечислении накладных расходов на счета, открытые самому участнику сопровождения в банке. Как ТОФК применяет его, когда консультанту платят напрямую, уточняйте в своём ТОФК. Расчёт накладных лучше иметь в любом случае: без него вы не обоснуете эти затраты при проверке.



Как распределяются накладные расходы между контрактами, определяет Порядок учёта затрат № 210н. Накладные расходы включаются в себестоимость пропорционально базе распределения по выбранному показателю в соответствии с учётной политикой. Если у вас несколько сопровождаемых контрактов, на каждый из них падает своя доля консультационных затрат. Поэтому счёт консультанта нельзя целиком «повесить» на один контракт, если услуга обслуживает всю компанию.



Отдельно о границе. Если «консультант» фактически выполняет часть работ по предмету контракта (проектирует, считает, пишет технический раздел), это уже не консультация в смысле накладных расходов, а работа соисполнителя. Тогда его договор нужно рассматривать как договор в рамках исполнения контракта, проверить, подпадает ли он под сопровождение (см. второй барьер выше), и платить под тем направлением, которое соответствует виду работ.