Подрядчик на сопровождаемом контракте почти всегда пользуется внешними специалистами. Юрист ведёт претензионную работу и согласует дополнительное соглашение, консультант помогает с налоговой позицией, аудитор проверяет отчётность. Договоры подписаны, акты приходят, и бухгалтер открывает «Электронный бюджет», чтобы оплатить счёт. Тут и выясняется, что три похожие по смыслу услуги проходят через лицевой счёт по-разному: у одной есть собственная строка в перечне направлений расходования, другая относится к накладным расходам, а для третьей отдельной строки нет вообще.
Ниже разбор для бухгалтера и финансового директора исполнителя: можно ли оплатить услуги юристов, консультантов и аудиторов с лицевого счёта, под какой код, где проходит граница между прямыми затратами и накладными расходами и какие документы нужны, чтобы платёж не вернули. Опираемся на Порядок санкционирования целевых расходов, утверждённый приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (в редакции приказа от 16.06.2026 № 75н), и на Порядок учёта затрат, утверждённый приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н. Если норма прямо не отвечает на вопрос, так и пишем и называем это практикой.
Короткий ответ
Да, такие услуги оплачивать с лицевого счёта можно, но при трёх условиях: расходы заложены в Сведениях об операциях с целевыми средствами, они связаны с исполнением конкретного контракта и подтверждены документами. А вот под какой код платить, зависит от вида услуги.
Услуга
Что сказано в приложении 3 к Порядку № 214н
Как обычно учитывают
Юридические и адвокатские услуги
Детализированный код «0200 030» — «оплата юридических и адвокатских услуг» в составе укрупнённого направления «0200» («Закупка работ и услуг»)
Прямая затрата, если услуга относится к конкретному контракту
Консультационные услуги
Детализированный код «0888 005» — «затраты на консультационные услуги» в составе общехозяйственных затрат укрупнённого направления «0888» («Накладные расходы»)
Накладные расходы
Аудиторские услуги
Отдельной строки нет
Зависит от предмета аудита: как закупка услуги или как общехозяйственный расход
Теперь по порядку. Сначала общие барьеры, которые одинаковы для всех трёх видов услуг, затем каждая услуга отдельно.
Три барьера, которые проверяют до всякого кода
Первый барьер: направление должно быть в Сведениях. Территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК) при санкционировании проверяет, что сумма в распоряжении не превышает остаток по соответствующему укрупнённому направлению расходования, указанный в Сведениях, и что текстовое назначение платежа соответствует направлению из Сведений (п. 24, подп. «ж», «л»). Если юридическое сопровождение в Сведения не закладывали, у платежа нет остатка, на который он мог бы опереться. Решение здесь одно: сначала менять Сведения, потом платить. Порядок и сроки согласования Сведений определяются условиями контракта, заказчиком и практикой вашего ТОФК, поэтому закладывайте время.
Второй барьер: кому и на какой счёт идёт платёж. Пункт 20 Порядка перечисляет случаи, когда ТОФК не принимает распоряжение к исполнению. Для наших услуг важен подпункт «а(1)»: нельзя перечислять целевые средства на счета, открытые в банке юридическим лицам, которые заключили с участником сопровождения контракты (договоры), за исключением оплаты по тем контрактам (договорам), средства по которым не подлежат казначейскому сопровождению. Проще говоря, ответ зависит от договора с юристом или консультантом. Если сам этот договор не подпадает под сопровождение, оплата идёт на банковский счёт исполнителя услуги. Если подпадает, у исполнителя услуги должен быть лицевой счёт в казначействе, и платёж идёт туда. Подпадает ли договор, определяют условия основного контракта и законодательство о казначейском сопровождении, а не наше желание. Эту развилку проверяйте до подписания договора с юристом, а не после первого отказа. В норме названы юридические лица; как ТОФК смотрит на индивидуальных предпринимателей и адвокатов, уточняйте заранее.
Третий барьер: услуга должна иметь отношение к контракту. Среди проверок ТОФК есть соответствие содержания операции документу-основанию, назначению платежа и предмету контракта (п. 24, подп. «к»). Платёж «за юридические услуги» без видимой связи с контрактом не пройдёт. Связь должна читаться из договора, акта и назначения платежа: за что именно платим и по какому контракту.
Юристы и адвокаты: код «0200 030»
В приложении 3 есть прямое соответствие: детализированный код «0200 030» — «оплата юридических и адвокатских услуг», он входит в укрупнённое направление «0200». Если юридическая услуга относится к конкретному контракту, платить её логично именно под этим кодом как прямую затрату.
Что обычно считают услугой по конкретному контракту:
- претензионную работу с заказчиком по этому контракту;
- подготовку и согласование дополнительного соглашения к нему;
- юридическое сопровождение споров о приёмке или оплате именно по этому контракту;
- правовую экспертизу договора с соисполнителем, заключаемого для исполнения этого контракта.
Если юрист работает на компанию в целом, например ведёт абонентское обслуживание по всем договорам, регистрационные действия или корпоративные вопросы, затрата уже не прямая. Такое обслуживание чаще распределяют как накладное: у общехозяйственных затрат в приложении 3 есть строка «работы и (или) услуги, выполняемые сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, физическими лицами» (код «0888 019»). Есть и аналогичные строки в составе общепроизводственных («0888 017») и административно-управленческих («0888 012») затрат. Какой вид накладных затрат выбрать, определяет ваша учётная политика, а не перечень.
Практический критерий, который мы предлагаем: можно ли показать пальцем, какому контракту принадлежит эта услуга? Если да, это прямая затрата и код «0200 030». Если услуга обслуживает компанию целиком и контракт лишь один из её потребителей, это накладные расходы.
И ещё одно замечание. Код «0200 030» относится к закупке услуги у стороннего лица. Если юрист работает у вас в штате, его зарплата идёт по другому направлению (выплаты персоналу, «0100»), и к нашему разбору это не относится.
Консультанты: код «0888 005»
Для консультационных услуг в перечне тоже есть своя строка, но она лежит в другом укрупнённом направлении: «0888 005» — «затраты на консультационные услуги» в составе общехозяйственных затрат направления «0888» («Накладные расходы»).
Отсюда практический вывод: консультации по налогам, бухгалтерскому учёту, организации бизнес-процессов и тому подобному обычно проходят как накладные расходы. Для накладных расходов пункт 29 Порядка в редакции приказа № 75н устанавливает особые правила:
- перечисление осуществляется при предоставлении распоряжения с приложением расчёта суммы накладных расходов по контракту, если в Сведениях предусмотрено соответствующее направление расходования;
- форма расчёта — приложение 1 к Порядку учёта затрат № 210н;
- ТОФК проверяет соответствие реквизитов документа, обосновывающего обязательство, реквизитам в Сведениях; наличие текстового назначения платежа и детализированного кода, соответствующих накладным расходам; непревышение суммы в распоряжении над остатком по направлению «0888» в Сведениях и над остатком на лицевом счёте по контракту; соответствие идентификатора контракта; и, что добавлено именно редакцией № 75н, непревышение суммы в распоряжении над суммой, указанной в расчёте накладных расходов (подп. «д»).
Последняя проверка принципиальна. Сумма в распоряжении теперь сверяется с суммой в расчёте. Значит, расчёт накладных должен быть составлен до платежа, а не после, и в нём должна лежать сумма, которую вы собираетесь перечислить. Оговоримся: по тексту пункт 29 говорит о перечислении накладных расходов на счета, открытые самому участнику сопровождения в банке. Как ТОФК применяет его, когда консультанту платят напрямую, уточняйте в своём ТОФК. Расчёт накладных лучше иметь в любом случае: без него вы не обоснуете эти затраты при проверке.
Как распределяются накладные расходы между контрактами, определяет Порядок учёта затрат № 210н. Накладные расходы включаются в себестоимость пропорционально базе распределения по выбранному показателю в соответствии с учётной политикой. Если у вас несколько сопровождаемых контрактов, на каждый из них падает своя доля консультационных затрат. Поэтому счёт консультанта нельзя целиком «повесить» на один контракт, если услуга обслуживает всю компанию.
Отдельно о границе. Если «консультант» фактически выполняет часть работ по предмету контракта (проектирует, считает, пишет технический раздел), это уже не консультация в смысле накладных расходов, а работа соисполнителя. Тогда его договор нужно рассматривать как договор в рамках исполнения контракта, проверить, подпадает ли он под сопровождение (см. второй барьер выше), и платить под тем направлением, которое соответствует виду работ.
Аудиторы: отдельной строки нет
Мы проверили текст приложения 3 к Порядку № 214н и текст Порядка учёта затрат № 210н с приложениями: отдельного направления расходования «аудит» там нет. Поэтому норма не даёт готового кода, и выбор делается по смыслу расхода. Ниже практический подход, а не цитата из приказа.
- Аудит бухгалтерской отчётности организации в целом (в том числе обязательный) работает на компанию, а не на один контракт. Это общехозяйственный расход, и естественное место для него в накладных расходах. Ближайшая по смыслу строка в приложении 3 — «0888 019» (работы и услуги сторонних организаций в составе общехозяйственных затрат), если ваша учётная политика относит аудит к общехозяйственным затратам.
- Аудит или проверка, которые прямо предусмотрены контрактом или требованием заказчика и касаются именно этого контракта (например, подтверждение затрат по контракту), по смыслу ближе к закупке услуги для его исполнения. В приложении 3 для такой закупки есть строка «0200 032» — «другие аналогичные выплаты, связанные с закупкой товаров, работ, услуг».
Оба варианта опираются на толкование, поэтому для аудита мы советуем три шага до первого платежа. Закрепить способ отнесения расхода в учётной политике. Заложить выбранное направление в Сведения. Если контракт или заказчик прямо требует аудита, сверить код с заказчиком и, при сомнениях, с ТОФК. Когда ответ получен, фиксируйте его письменно: он пригодится при следующей проверке.
Прямые затраты и накладные: как не перепутать
Признак
Прямая затрата
Накладной расход
Привязка
К одному контракту, видна по договору и акту
К компании в целом, распределяется между контрактами
Код в приложении 3
«0200 030», «0200 032» и другие строки направления «0200»
«0888» с детализацией, например «0888 005», «0888 019»
Что прикладывают
Документы-основания по услуге
Документы-основания плюс расчёт накладных расходов
Строка в форме затрат к Порядку № 210н
«Работы, выполняемые сторонними организациями»
«Накладные расходы»
Кто решает, как отнести
Условия контракта и Сведения
Учётная политика и расчёт накладных
Ошибка в классификации приводит к двум неприятным последствиям. Либо платёж возвращают, потому что направление не совпало со Сведениями. Либо при проверке затрата оказывается в «не той» строке, и её приходится объяснять и пересчитывать.
Оговорка про коды оплаты
Чтобы не смешивать понятия. Код с первой цифрой «8» в практике «Электронного бюджета» относится к оплате работ, выполненных самим исполнителем своими силами. Оплата услуг юристов, консультантов и аудиторов, то есть работ других лиц, идёт по своим кодам направления расходования. Для наших услуг это коды из приложения 3, о которых мы говорили выше. Всегда сверяйтесь с тем кодом, который утверждён в Сведениях по вашему контракту: именно с ним сравнивает распоряжение ТОФК.
Какие документы приложить
Базовое правило закреплено в пункте 21 Порядка: вместе с распоряжением на оплату целевых расходов участник представляет контракт и документы-основания, подписанные электронной подписью. В пункте 20 сказано, что документы-основания определяются порядком оплаты денежных обязательств, установленным Минфином, и (или) документами, предусмотренными самим контрактом. Вместо отдельных документов в распоряжении можно указать реестр документов-оснований с приложенными к нему документами (приложение 11).
На практике по юридическим, консультационным и аудиторским услугам мы советуем собирать такой комплект:
- договор оказания услуг (с юристом, консультантом, аудитором) и, при необходимости, дополнительные соглашения;
- акт оказанных услуг, подписанный обеими сторонами. Его предмет и период должны читаться однозначно;
- счёт или счёт-фактуру;
- для юридических услуг — описание работы по контракту: по какому контракту, по какому вопросу, чтобы связь с контрактом была видна;
- для накладных расходов — расчёт суммы накладных расходов (приложение 1 к Порядку № 210н) и, если это предусмотрено учётной политикой, бухгалтерская справка;
- реестр документов-оснований, если вы указали его в распоряжении.
Что ещё стоит учесть при заполнении распоряжения.
- Назначение платежа должно называть услугу и договор, а в реквизите «Код» распоряжения должен стоять идентификатор государственного контракта (п. 24, подп. «м»). ТОФК сверяет назначение платежа с документом-основанием и с направлением расходования в Сведениях (подп. «к», «л»).
- Реквизиты получателя в распоряжении должны совпадать с реквизитами в договоре и документах-основаниях (подп. «е»).
- Если договор заключён в рамках исполнения нескольких контрактов, к распоряжению прилагается расшифровка (п. 22, образец — приложение 14). Это как раз случай юриста, который работает по всему портфелю: без расшифровки такой платёж не пройдёт.
Типичные причины возврата
Из опыта разбора отказов по таким платежам:
- Услуги не заложены в Сведения. Платёж по «0200 030» или «0888 005» отправили, а в Сведениях по этому направлению остаток равен нулю или направления нет.
- Код не совпал с видом услуги. Консультацию отправили по коду юридических услуг, а аудит по случайной строке «других» выплат, не согласовав ни с учётной политикой, ни с ТОФК.
- Нет расчёта накладных расходов. Платёж по «0888» отправили без приложения. После редакции № 75н сумма ещё и не должна превышать значение в расчёте.
- Расшифровка не приложена. Юрист обслуживает несколько контрактов, а платёж оформлен как по одному.
- Назначение платежа не раскрывает связь с контрактом. Формулировка «оплата по счёту № …» без указания услуги и договора.
- Получатель с банковским счётом, а договор подпадает под сопровождение. Это упирается в подпункт «а(1)» пункта 20: платёж на банковский счёт возможен не всегда.
- Акт не подписан или подписан не тем лицом. Электронная подпись должна принадлежать уполномоченному представителю, в том числе по машиночитаемой доверенности, если подписывает не руководитель.
Как это выглядит в типовой ситуации
Подрядчик ведёт два сопровождаемых контракта. Юрист по абонентскому договору готовит ответы на претензии заказчика по первому контракту и параллельно консультирует по второму. Бухгалтер отправляет одно распоряжение на всю абонентскую плату и ставит код юридических услуг. Платёж возвращают: договор охватывает несколько контрактов, а расшифровка к распоряжению не приложена. Заодно выясняется, что в Сведениях по второму контракту юридические услуги не заложены вообще.
Как это исправляют. Оплату разделяют по контрактам. Часть, относящуюся к претензионной работе по первому контракту, проводят прямой затратой под «0200 030» с актом, где указан контракт. Общую консультационную часть относят к накладным расходам и оформляют расчётом. В Сведения по второму контракту вносят изменения, а сумму в распоряжении сверяют с суммой в расчёте накладных. Урок простой: сначала решите, прямая это затрата или накладная, и только потом выбирайте код и документы.
Чек-лист перед отправкой распоряжения
1. Договор с юристом, консультантом или аудитором заключён, его связь с контрактом понятна из текста.
2. Определено, подпадает ли этот договор под казначейское сопровождение, и от этого выбран счёт получателя (подпункт «а(1)» пункта 20).
3. Направление расходования заложено в Сведения, по нему есть остаток.
4. Решено, прямая это затрата или накладная, и это зафиксировано в учётной политике.
5. Для накладных расходов составлен расчёт, сумма в распоряжении не превышает сумму в расчёте.
6. Акт подписан, предмет и период услуги читаются однозначно.
7. В назначении платежа названы услуга и договор, в реквизите «Код» указан идентификатор контракта.
8. Если договор относится к нескольким контрактам, приложена расшифровка к распоряжению.
9. Код в распоряжении совпадает с кодом в Сведениях, реквизиты получателя совпадают с договором.
10. Нетиповой случай (например, аудит) согласован с заказчиком или ТОФК, ответ сохранён.
Что в итоге
Услуги юристов, консультантов и аудиторов с лицевого счёта оплачивать можно, но код выбирается по виду услуги, а не «как удобнее». Юридические услуги по конкретному контракту имеют собственное направление «0200 030». Консультации относятся к накладным расходам («0888 005») и требуют расчёта накладных, сумма которого теперь сверяется с суммой распоряжения. Для аудита отдельной строки нет, поэтому способ отнесения расхода нужно закрепить в учётной политике и согласовать до платежа.
Если сомневаетесь, как отнести нетиповой расход, лучше задать вопрос в ТОФК и заказчику заранее, чем разбирать протокол отказа в последний день перед сроком оплаты. Ответ сохраните: он станет частью вашей практики и пригодится следующему главному бухгалтеру.