Кредиты и микрозаймы: что нужно знать о самозапрете на выдачу кредитов и микрозаймов?

С 1 марта действует Федеральный закон от 26.02.2024 № 31-ФЗ, в соответствии с которым граждане вправе установить запрет на выдачу потребительских кредитов (займов) в банках и микрофинансовых организациях.

Самозапрет не распространяется на договоры потребительского кредита (займа), обеспеченные ипотекой или залогом транспортного средства, а также на основной образовательный кредит (при котором оплата обучения сразу перечисляется в образовательную организацию) и поручительство.

Запрет не распространяется на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и погашение задолженности по ранее оформленным потребительским кредитам (займам).

Для установления запрета гражданин вправе подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг или с использованием единого портала госуслуг. При этом МФЦ обязаны обеспечить оказание услуги по внесению в кредитную историю сведений о запрете не позднее 01.09.2025.