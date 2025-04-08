Кредиты и микрозаймы: что нужно знать о самозапрете на выдачу кредитов и микрозаймов?

С 1 марта действует Федеральный закон от 26.02.2024 № 31-ФЗ, в соответствии с которым граждане вправе установить запрет на выдачу потребительских кредитов (займов) в банках и микрофинансовых организациях.
Самозапрет не распространяется на договоры потребительского кредита (займа), обеспеченные ипотекой или залогом транспортного средства, а также на основной образовательный кредит (при котором оплата обучения сразу перечисляется в образовательную организацию) и поручительство.
Запрет не распространяется на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и погашение задолженности по ранее оформленным потребительским кредитам (займам).
Для установления запрета гражданин вправе подать соответствующее заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг или с использованием единого портала госуслуг. При этом МФЦ обязаны обеспечить оказание услуги по внесению в кредитную историю сведений о запрете не позднее 01.09.2025.
Установка самозапрета на выдачу потребительских кредитов (займов)
Нововведение должно защитить от мошенничества тех граждан, которые опасаются оформления на них кредитов (займов) без их согласия.
Закон предусматривает два варианта самозапрета: полный и частичный. Полный самозапрет запрещает получение любых потребительских кредитов и займов, независимо от способа их оформления. Частичный самозапрет позволяет установить ограничения на заключение таких договоров способом, не предполагающим личную явку заемщика (дистанционным способом). К дистанционному способу относятся все варианты оформления договоров без личного присутствия заемщика в кредитной организации.
Положения о запрете распространяются на потребительские кредиты (займы), в том числе на договоры банковского счета, предусматривающие платежи. Сюда же относятся овердрафты и договоры, предусматривающие выдачу кредитных карт.
Процедура установки самозапрета бесплатна. Информация о запрете на выдачу кредитов будет внесена в кредитную историю в течение дня, если кредитное бюро получило соответствующее заявление до 22:00 по московскому времени. Если заявление поступит после 22:00, информация будет внесена на следующий день. Запрет начинает действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю.
Самозапрет действует бессрочно и не может быть снят автоматически без ведома гражданина – для этого потребуется подать заявку о его снятии.
При наличии сведений о действующем запрете в кредитной истории заемщика на день запроса банк или микрофинансовая организация откажут заемщику в заключении договора потребительского кредита (займа), если на такой договор потребительского кредита (займа) распространяется запрет.
Запрет считается действующим в одном из следующих случаев:
если в информации, полученной из всех квалифицированных бюро кредитных историй, содержится хотя бы одна дата начала действия запрета при отсутствии даты начала действия снятия запрета;
если в информации, полученной из всех квалифицированных бюро кредитных историй, хотя бы одна дата начала действия запрета равна самой последней дате начала действия снятия запрета или позднее самой последней даты начала действия снятия запрета.
В каких случаях банки и МФО не вправе требовать возврата кредита
Банки и микрофинансовые организации не вправе требовать исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа) в следующих случаях:
при нарушении банком, микрофинансовой организацией требования при ненаправлении запроса в бюро кредитных историй и наличии на день заключения с заемщиком договора потребительского кредита (займа) сведений о действующем запрете на заключение в кредитной истории такого заемщика;
при наличии сведений о действующем запрете заключения договора потребительского кредита (займа) в кредитной истории заемщика на день запроса информации о наличии в кредитной истории заемщика сведений о запрете (снятии запрета).
Если банк или микрофинансовая организация выдаст кредит (заем) при наличии самозапрета, то в этом случае гражданин может не исполнять обязательства по такому договору.
Вероятно, поэтому некоторые граждане, установившие самозапрет на кредиты, ринулись брать новые займы в банках и МФО. Как говорится, «голь на выдумки хитра». Однако граждан ждет разочарование: если выяснится, что заемщик сам подал заявку, кредит не будет аннулирован, и обязательства по нему останутся в силе.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
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