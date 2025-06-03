Новый удар по нелегальной занятости: власти утвердили план борьбы по ее искоренению

Правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на 2025–2027 годы. Документ содержит перечень мер, реализацию которых должны обеспечить федеральные органы исполнительной власти. Контроль за выполнением указанного плана будет осуществлять Минтруд.
В соответствии с Федеральным законом от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» под нелегальной занятостью понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений. К примеру, если работник выполняет трудовые обязанности без заключения трудового договора или работодатель оформляет гражданско-правовые договоры, которые фактически регулируют трудовые отношения.
Нелегальная занятость лишает работников социальных гарантий, а периоды работы без оформления не засчитываются в пенсионный стаж. Используя схемы теневой занятости, работодатели уклоняются от налогов и страховых взносов, что сокращает поступления в бюджет.
Теневая занятость и мероприятия по противодействию нелегальной занятости
План мероприятий по противодействию нелегальной занятости включает в себя 18 пунктов. В частности, в нем предусмотрены следующие мероприятия:
проведение мероприятий по профилактике, выявлению и пресечению фактов трудовой деятельности граждан с нарушением установленного порядка оформления трудовых отношений;
ведение реестра работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости;
подготовка методических рекомендаций по вопросам легализации трудовых отношений;
наделение межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости полномочиями по составлению протоколов об административном правонарушении за неявку работодателей на заседания этих комиссий;
мониторинг деятельности межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости;
повышение эффективности работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости;
анализ практики недопущения подмены трудовых отношений гражданско-правовыми отношениями;
мониторинг осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства;
анализ численности неработающих граждан трудоспособного возраста;
проработка предложений, направленных на вовлечение в трудовую деятельность неработающих граждан трудоспособного возраста;
мониторинг выявления теневой занятости;
оценка потенциальной численности нелегально занятых граждан по субъектам Российской Федерации;
проведение информационно-разъяснительной работы с работниками и работодателями по вопросам снижения теневой занятости и легализации трудовых отношений, а также ответственности за нарушение трудового законодательства;
анализ лучших практик деятельности межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости и распространение их опыта работы в субъектах РФ;
проработка вопроса наделения межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости полномочиями по вынесению решения о включении в реестр работодателей, у которых выявлены факты такой занятости.
Причины нарушения порядка оформления трудовых отношений с работниками
План не предусматривает стимулирующих мер для работодателей, ограничиваясь созданием реестра нарушителей. Между тем заключение гражданско-правовых договоров или оформление работников в качестве самозанятых — это способ снизить чрезмерное налоговое бремя.
Другая, еще более сложная проблема — когда никаких договоров не оформляется вообще. Такие случаи еще труднее зафиксировать. По данным Минтруда и Росстата, масштабы теневой занятости варьируются от 6,5 млн до 16 млн человек, что составляет от 8 % до 20 % трудоспособного населения. При этом Минтруд учитывает только доходы без официального подтверждения, а Росстат — более широкий спектр неформальной занятости, включая самозанятых.
Проблема нелегальной занятости касается не только работодателей. Граждане зачастую сами выбирают «серые» схемы, чтобы скрыть доходы и избежать уплаты алиментов или погашения кредитной задолженности. В то же время неформальная занятость для многих становится вынужденной мерой, если они не могут найти официальную работу.
В перспективе возможно ужесточение мер не только для работодателей, но и для работников, сознательно избегающих официального трудоустройства. Если на рынке труда исчезнет спрос на неофициальную занятость, работодателям придется выйти из «тени».
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
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