Новый удар по нелегальной занятости: власти утвердили план борьбы по ее искоренению

Причины нарушения порядка оформления трудовых отношений с работниками

План не предусматривает стимулирующих мер для работодателей, ограничиваясь созданием реестра нарушителей. Между тем заключение гражданско-правовых договоров или оформление работников в качестве самозанятых — это способ снизить чрезмерное налоговое бремя.

Другая, еще более сложная проблема — когда никаких договоров не оформляется вообще. Такие случаи еще труднее зафиксировать. По данным Минтруда и Росстата, масштабы теневой занятости варьируются от 6,5 млн до 16 млн человек, что составляет от 8 % до 20 % трудоспособного населения. При этом Минтруд учитывает только доходы без официального подтверждения, а Росстат — более широкий спектр неформальной занятости, включая самозанятых.

Проблема нелегальной занятости касается не только работодателей. Граждане зачастую сами выбирают «серые» схемы, чтобы скрыть доходы и избежать уплаты алиментов или погашения кредитной задолженности. В то же время неформальная занятость для многих становится вынужденной мерой, если они не могут найти официальную работу.

В перспективе возможно ужесточение мер не только для работодателей, но и для работников, сознательно избегающих официального трудоустройства. Если на рынке труда исчезнет спрос на неофициальную занятость, работодателям придется выйти из «тени».

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

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