Налоговые органы выявляют предпринимателей, сменивших регион ради льгот по УСН

Налоговые органы проводят проверки предпринимателей, перерегистрировавшихся в регионах с льготными ставками УСН.

Федеральная налоговая служба активизировала проверки предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, которые перерегистрировались в регионах для снижения налоговой нагрузки. До 2025 года малый бизнес массово регистрировался в регионах с пониженными ставками УСН, но теперь налоговики признают такие схемы фиктивными и проводят проверки.

Напомним, что общеустановленная ставка УСН при объекте налогообложения «доходы» составляет 6 %. Однако в некоторых регионах, таких как Калмыкия, Мордовия, Чечня и Крым, она снижена до 1 %.

Под пристальным вниманием ФНС оказываются ИП и организации, которые зарегистрированы в регионах с пониженной ставкой, но фактически продолжают осуществлять деятельность по прежнему месту регистрации.

Первым регионом, где начались активные проверки «налоговых мигрантов», стала Удмуртия. Только в 2024 году здесь зарегистрировались более 8000 индивидуальных предпринимателей и 200 юридических лиц. Сейчас к проверкам подключились и налоговые органы других регионов. Среди проверяемых много продавцов на маркетплейсах, чей основной вид деятельности — розничная торговля через интернет.

Признаки фиктивной регистрации налогоплательщиков на УСН и непригодности жилых помещений

Признаками фиктивной регистрации налогоплательщика в регионах с пониженными ставками УСН являются:

отсутствие у налогоплательщика недвижимого имущества в регионе регистрации;

отсутствие работников, осуществляющих деятельность на территории региона;

отсутствие контрагентов (поставщиков или покупателей), зарегистрированных или ведущих деятельность в регионе;

отсутствие зарегистрированного и действующего контрольно-кассового аппарата (ККТ) в регионе регистрации;

отсутствие платежей за аренду, коммунальные услуги или иные расходы, связанные с деятельностью в регионе;

отсутствие расчетов с местными энерго- и газоснабжающими организациями после смены адреса регистрации;

неполучение почтовой корреспонденции по адресу регистрации;

открытие расчетных счетов в кредитных организациях за пределами региона;

подача налоговой декларации через телекоммуникационные каналы связи с IP-адресов, зарегистрированных в других регионах;

проведение по расчетным счетам предпринимателя платежей личного характера не на территории региона.

Как правило, предприниматели регистрируются в жилых домах, расположенных в сельской местности. Такой дом должен быть пригоден для проживания.

Признаками, свидетельствующими о непригодности жилого помещения для проживания зарегистрированных в нем граждан, являются:

отсутствие освещения (оборваны или не подведены линии электропередачи);

отсутствие отопительных приборов (радиаторов, газовых котлов);

отсутствие печи (при печном отоплении), а также запасов топлива (угля, дров) на придомовой территории;

физическая непригодность здания для проживания, нахождение его в ветхом или аварийном состоянии (оконные и дверные проемы без остекления и дверей, отсутствие потолков, полов, развалившийся сруб дома и т. д.);

отсутствие признаков проживания на придомовой территории (летом — заросший травой двор; зимой — неубраный снег, отсутствие тропинок или подъездных дорог);

отсутствие или разрушение хозяйственных построек, которые необходимы для использования при проживании (туалет, баня, навесы для дров и др.).

Риски предпринимателей: как подтвердить проживание (ведение деятельности) в регионе

Если по результатам мероприятий налогового контроля не выявлено признаков проживания налогоплательщика по адресу регистрации, а также фактов ведения финансово-хозяйственной деятельности на территории региона, это свидетельствует о неправомерном применении пониженных налоговых ставок по УСН и занижении суммы налога.

В этом случае налогоплательщику для уточнения налоговых обязательств необходимо подать уточненную налоговую декларацию, пересчитав авансовые платежи и налог по общеустановленным ставкам, или представить документы, подтверждающие фактическое проживание (ведение деятельности) в регионе.

К таким доказательствам могут относиться:

договоры и платежи за коммунальные услуги с ресурсоснабжающими организациями региона;

договоры аренды и платежи за помещения (оборудование) на территории региона;

расходы по банковским счетам, совершенные в регионе;

данные онлайн-касс (ККТ), IP-адреса которых зарегистрированы в регионе;

сведения об IP-адресах, используемых для подачи налоговой отчетности;

иные доказательства проживания или пребывания по месту регистрации.

Количество проверок предпринимателей будет увеличиваться. Предпринимателям, которые воспользовались льготными ставками на основании фиктивной смены региона, стоит подготовиться к доначислению налога или искать законные способы оптимизации.

Автор: Александр Кирпиков, руководитель центра Кирпиков и партнеры.

Telegram-канал https://t.me/kirpikovru