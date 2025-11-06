45 тысяч за здоровье: в Совфеде предложили новый сбор за ОМС для неработающих россиян

Бюджетные риски и теневая экономика: скрытые издержки инициативы

Инициатива Валентины Матвиенко, несмотря на риторику о «справедливости» и «снятии нагрузки с бюджетов», содержит недостатки, которые делают ее не только нереализуемой, но и социально опасной.

Прежде всего, инициатива обладает конституционно-правовыми недостатками и наносит удар по основам социального государства, нарушая статью 41 Конституции Российской Федерации. В ней закреплено, что медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.

Введение обязательного платежа за доступ к системе ОМС де-факто превращает конституционную гарантию в платную услугу. Это не снятие несправедливой нагрузки, а отказ в бесплатной помощи тем, кто не может заплатить, что является прямым нарушением Основного закона.

Предлагаемая инициатива носит дискриминационный характер, разделяя граждан на два сорта: тех, за кого платит государство или работодатель, и тех, кто вынужден покупать себе право на здоровье. Это нарушает принцип равенства всех перед законом.

Предложение Матвиенко взимать с неработающих граждан ежегодный взнос не учитывает реальную структуру безработицы и социальные роли. Инициатива ударит по миллионам людей, которые работают без официального трудоустройства не по своей воле, а потому, что работодатели экономят на налогах. Таким образом, она наказывает жертв, а не виновников, заставляя людей платить за системную проблему.

Также полностью игнорируется проблема неоплачиваемого труда. Например, для жителей депрессивных регионов, таких как моногорода и села, работы часто просто нет. По данным Росстата, большинство безработных — сельские жители. Требовать с человека платеж, сопоставимый с половиной его потенциального годового дохода, как это может происходить в беднейших регионах, — это безнравственно и приведет к росту долгов.

Наконец, инициатива создает бюджетные риски и стимулирует теневую экономику. Вместо решения системных проблем, таких как создание рабочих мест и легализация теневой занятости, предлагается переложить бремя на граждан.

При этом высокая стоимость администрирования — создание системы учета, контроля, выявления «уклонистов» и работы с неплательщиками — потребует дополнительных средств. Эти затраты могут съесть потенциальные доходы от взносов и создать почву для коррупции.

В долгосрочной перспективе лишение миллионов людей доступа к своевременной медпомощи спровоцирует рост заболеваний, лечение которых на поздних стадиях обойдется бюджету в десятки раз дороже, чем профилактика и ранняя диагностика.

Ужесточение фискального пресса на население, не имеющее легальных доходов, приведет лишь к тому, что люди будут еще глубже уходить «в тень», чтобы скрыться от любых сборов.