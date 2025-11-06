45 тысяч за здоровье: в Совфеде предложили новый сбор за ОМС для неработающих россиян

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила пересмотреть подходы к уплате взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) за трудоспособных, но неработающих россиян. Сейчас эти расходы несут региональные бюджеты, и, по ее мнению, необходимо продумать механизм, при котором такие граждане будут самостоятельно уплачивать эти взносы.
Матвиенко предлагает взимать с неработающих граждан ежегодный взнос на медицинское страхование в размере около 45 тысяч рублей. Это, как считает председатель Совета Федерации, позволит устранить несправедливость, при которой человек не работает, но продолжает пользоваться системой ОМС.
Данное предложение было озвучено на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Матвиенко подчеркнула, что взносы в Фонд обязательного медицинского страхования должны платить и те, кто получает теневые доходы, не имея официального трудоустройства.
Это не первая инициатива Матвиенко, касающаяся участия неработающих граждан в финансировании медицины. В 2016 году она предлагала сократить объем бесплатной медицинской помощи для этой категории россиян.
Бюджетные риски и теневая экономика: скрытые издержки инициативы
Инициатива Валентины Матвиенко, несмотря на риторику о «справедливости» и «снятии нагрузки с бюджетов», содержит недостатки, которые делают ее не только нереализуемой, но и социально опасной.
Прежде всего, инициатива обладает конституционно-правовыми недостатками и наносит удар по основам социального государства, нарушая статью 41 Конституции Российской Федерации. В ней закреплено, что медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно.
Введение обязательного платежа за доступ к системе ОМС де-факто превращает конституционную гарантию в платную услугу. Это не снятие несправедливой нагрузки, а отказ в бесплатной помощи тем, кто не может заплатить, что является прямым нарушением Основного закона.
Предлагаемая инициатива носит дискриминационный характер, разделяя граждан на два сорта: тех, за кого платит государство или работодатель, и тех, кто вынужден покупать себе право на здоровье. Это нарушает принцип равенства всех перед законом.
Предложение Матвиенко взимать с неработающих граждан ежегодный взнос не учитывает реальную структуру безработицы и социальные роли. Инициатива ударит по миллионам людей, которые работают без официального трудоустройства не по своей воле, а потому, что работодатели экономят на налогах. Таким образом, она наказывает жертв, а не виновников, заставляя людей платить за системную проблему.
Также полностью игнорируется проблема неоплачиваемого труда. Например, для жителей депрессивных регионов, таких как моногорода и села, работы часто просто нет. По данным Росстата, большинство безработных — сельские жители. Требовать с человека платеж, сопоставимый с половиной его потенциального годового дохода, как это может происходить в беднейших регионах, — это безнравственно и приведет к росту долгов.
Наконец, инициатива создает бюджетные риски и стимулирует теневую экономику. Вместо решения системных проблем, таких как создание рабочих мест и легализация теневой занятости, предлагается переложить бремя на граждан.
При этом высокая стоимость администрирования — создание системы учета, контроля, выявления «уклонистов» и работы с неплательщиками — потребует дополнительных средств. Эти затраты могут съесть потенциальные доходы от взносов и создать почву для коррупции.
В долгосрочной перспективе лишение миллионов людей доступа к своевременной медпомощи спровоцирует рост заболеваний, лечение которых на поздних стадиях обойдется бюджету в десятки раз дороже, чем профилактика и ранняя диагностика.
Ужесточение фискального пресса на население, не имеющее легальных доходов, приведет лишь к тому, что люди будут еще глубже уходить «в тень», чтобы скрыться от любых сборов.
Инициатива Матвиенко бьет по гражданам и разрушает основы государства
Инициатива Матвиенко знаменует собой отход от модели социального государства, входя в противоречие с его заявленными принципами. Вместо солидарности и коллективной ответственности предлагается модель, в которой социальные гарантии становятся «личной проблемой» каждого. Массовое исключение граждан из системы ОМС напрямую подрывает принцип солидарности поколений и рисков, лежащий в ее основе.
Кроме того, риторика о «тунеядцах» раскалывает общество, создавая образ внутреннего врага. Подобный подход переводит диалог о социально-экономических проблемах в плоскость примитивного поиска виноватых.
Таким образом, идея глубоко порочна не только в деталях, но и в своей основе. Она антиконституционна, поскольку разрушает принцип всеобщности и доступности медицинской помощи. Ее можно назвать антисоциальной, так как она бьет по самым уязвимым слоям населения, а не по виновникам системных проблем. Наконец, она экономически неэффективна и может привести не к снижению, а к росту бюджетных расходов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Государству стоило бы сосредоточиться на создании рабочих мест, легализации теневой занятости и повышении эффективности расходов в самой системе здравоохранения.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
Telegram-канал https://t.me/kirpikovru
