Теневая занятость под прицелом: ФНС активизировала борьбу со скрытыми доходами
Федеральная налоговая служба активизировала проверки в отношении трудоспособных, но неработающих россиян с целью выявления у них скрытых доходов. Эти меры направлены на борьбу с теневой занятостью и пополнение бюджета за счет налогов, не уплаченных с доходов от аренды, неофициальной работы и сделок с имуществом.
Правовой основой для таких проверок служит Налоговый кодекс Российской Федерации, в соответствии с которым налоговые органы вправе:
требовать документы, подтверждающие правильность исчисления налогов;
проводить налоговые проверки налогоплательщиков в установленном порядке;
производить выемку необходимых документов;
вызывать налогоплательщиков для дачи пояснений;
осматривать помещения, используемые для извлечения дохода;
вызывать свидетелей, которым могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля.
При этом все эти мероприятия должны осуществляться в строгом соответствии с законом.
Механизм налогового контроля: от камеральной до выездной налоговой проверки
Мероприятия налогового контроля, проводимые налоговыми органами в рамках их полномочий, можно разделить на несколько этапов.
Камеральная налоговая проверка и анализ данных. Этот этап проводится без взаимодействия с налогоплательщиком и формирует основу для дальнейших контрольных мероприятий. Налоговые органы вправе собирать и анализировать информацию из различных источников, включая сведения от государственных органов, банков, организаций, а также из общедоступных источников.
Налоговые инспекторы анализируют:
данные о доходах (сведения от работодателей, банков, брокеров; информация, полученная в рамках международного автоматического обмена финансовыми данными);
данные о расходах (информация о крупных покупках — недвижимости, транспортных средств — из Росреестра и ГИБДД; данные о банковских операциях);
информацию из открытых источников (сведения из социальных сетей, платформ для размещения объявлений, таких как Авито, Профи.ру, Юла и других подобных сервисов).
Расхождение между уровнем жизни и задекларированными доходами является основанием для направления запросов и проведения проверок.
Истребование документов и пояснений. В случае выявления признаков несоответствия доходов и расходов налогоплательщика налоговый орган вправе:
направить требование о предоставлении пояснений. Налогоплательщик обязан в установленный срок представить письменные разъяснения относительно источников средств, характера поступлений и иных обстоятельств;
запросить документы, подтверждающие происхождение средств. К таким документам могут относиться договоры займа или дарения, документы о наследстве и иные.
Выездная налоговая проверка. Если представленные пояснения и документы не снимают претензий или если налогоплательщик не отреагировал на требования, назначается выездная налоговая проверка.
В рамках выездной налоговой проверки допускается:
допрос свидетелей. Налоговые органы могут опросить лиц, которым могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля (например, лиц, осуществлявших денежные переводы);
осмотр территорий, помещений, документов и предметов, принадлежащих проверяемому лицу.
Контроль за доходами граждан: на что обращают внимание налоговые органы
Внимание налоговых органов привлекут:
систематические поступления от множества лиц. Регулярные переводы, похожие на оплату товаров, работ или услуг, являются основанием для требования о даче пояснений;
несоответствие доходов и расходов. Крупные приобретения (недвижимость, автомобили), стоимость которых превышает официальные доходы, послужат основанием для истребования пояснений об источниках средств;
частые сделки с имуществом. Купля-продажа квартир и автомобилей может быть расценена как предпринимательская деятельность без регистрации и повлечь за собой проверку;
регулярное получение дохода. Систематическое оказание услуг или продажа товаров без регистрации в качестве ИП или самозанятого станут поводом для проверки.
В случае выявления неуплаты налогов ФНС доначислит налог, начислит пени и привлечет к налоговой ответственности. При наличии крупного или особо крупного размера неуплаты налога грозит возбуждение уголовного дела по статье 198 Уголовного кодекса РФ.
Таким образом, мероприятия налогового контроля в отношении неработающих граждан, чьи операции свидетельствуют о наличии неучтенных доходов, являются правомерными и основаны на нормах законодательства о налогах и сборах, предоставляющих налоговым органам полномочия по истребованию документов, анализу данных и проведению проверок.
