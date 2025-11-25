Теневая занятость под прицелом: ФНС активизировала борьбу со скрытыми доходами

Налоговая служба проверяет трудоспособных неработающих россиян на предмет нелегальной занятости и сокрытия доходов.

Федеральная налоговая служба активизировала проверки в отношении трудоспособных, но неработающих россиян с целью выявления у них скрытых доходов. Эти меры направлены на борьбу с теневой занятостью и пополнение бюджета за счет налогов, не уплаченных с доходов от аренды, неофициальной работы и сделок с имуществом.

Правовой основой для таких проверок служит Налоговый кодекс Российской Федерации, в соответствии с которым налоговые органы вправе:

требовать документы, подтверждающие правильность исчисления налогов;

проводить налоговые проверки налогоплательщиков в установленном порядке;

производить выемку необходимых документов;

вызывать налогоплательщиков для дачи пояснений;

осматривать помещения, используемые для извлечения дохода;

вызывать свидетелей, которым могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля.

При этом все эти мероприятия должны осуществляться в строгом соответствии с законом.

Механизм налогового контроля: от камеральной до выездной налоговой проверки

Мероприятия налогового контроля, проводимые налоговыми органами в рамках их полномочий, можно разделить на несколько этапов.

Камеральная налоговая проверка и анализ данных. Этот этап проводится без взаимодействия с налогоплательщиком и формирует основу для дальнейших контрольных мероприятий. Налоговые органы вправе собирать и анализировать информацию из различных источников, включая сведения от государственных органов, банков, организаций, а также из общедоступных источников.

Налоговые инспекторы анализируют:

данные о доходах (сведения от работодателей, банков, брокеров; информация, полученная в рамках международного автоматического обмена финансовыми данными);

данные о расходах (информация о крупных покупках — недвижимости, транспортных средств — из Росреестра и ГИБДД; данные о банковских операциях);

информацию из открытых источников (сведения из социальных сетей, платформ для размещения объявлений, таких как Авито, Профи.ру, Юла и других подобных сервисов).

Расхождение между уровнем жизни и задекларированными доходами является основанием для направления запросов и проведения проверок.

Истребование документов и пояснений. В случае выявления признаков несоответствия доходов и расходов налогоплательщика налоговый орган вправе:

направить требование о предоставлении пояснений. Налогоплательщик обязан в установленный срок представить письменные разъяснения относительно источников средств, характера поступлений и иных обстоятельств;

запросить документы, подтверждающие происхождение средств. К таким документам могут относиться договоры займа или дарения, документы о наследстве и иные.

Выездная налоговая проверка. Если представленные пояснения и документы не снимают претензий или если налогоплательщик не отреагировал на требования, назначается выездная налоговая проверка.

В рамках выездной налоговой проверки допускается:

допрос свидетелей. Налоговые органы могут опросить лиц, которым могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для налогового контроля (например, лиц, осуществлявших денежные переводы);

осмотр территорий, помещений, документов и предметов, принадлежащих проверяемому лицу.

Контроль за доходами граждан: на что обращают внимание налоговые органы

Внимание налоговых органов привлекут:

систематические поступления от множества лиц. Регулярные переводы, похожие на оплату товаров, работ или услуг, являются основанием для требования о даче пояснений;

несоответствие доходов и расходов. Крупные приобретения (недвижимость, автомобили), стоимость которых превышает официальные доходы, послужат основанием для истребования пояснений об источниках средств;

частые сделки с имуществом. Купля-продажа квартир и автомобилей может быть расценена как предпринимательская деятельность без регистрации и повлечь за собой проверку;

регулярное получение дохода. Систематическое оказание услуг или продажа товаров без регистрации в качестве ИП или самозанятого станут поводом для проверки.

В случае выявления неуплаты налогов ФНС доначислит налог, начислит пени и привлечет к налоговой ответственности. При наличии крупного или особо крупного размера неуплаты налога грозит возбуждение уголовного дела по статье 198 Уголовного кодекса РФ.

Таким образом, мероприятия налогового контроля в отношении неработающих граждан, чьи операции свидетельствуют о наличии неучтенных доходов, являются правомерными и основаны на нормах законодательства о налогах и сборах, предоставляющих налоговым органам полномочия по истребованию документов, анализу данных и проведению проверок.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

