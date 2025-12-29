Директор без зарплаты, но со страховыми взносами: как нововведение ударит по бизнесу

С Нового года организации будут обязаны уплачивать страховые взносы за руководителей, даже если зарплата им не начислялась.

С 1 января 2026 года для коммерческих организаций вводятся новые правила расчета страховых взносов за руководителей, являющихся единоличными исполнительными органами.

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации, устанавливают: если в календарном месяце сумма выплат, начисленных руководителю коммерческой организации, окажется меньше минимального размера оплаты труда, действующего на начало соответствующего периода, то для расчета страховых взносов его доход за этот месяц будет принят равным МРОТ. В случае, когда руководитель исполнял свои полномочия неполный месяц, расчетный МРОТ определяется пропорционально количеству календарных дней фактической работы.

Иными словами, если в каком-либо месяце руководителю организации не начислялась зарплата или она была ниже МРОТ, страховые взносы необходимо будет исчислить исходя из полного размера МРОТ. При неполном месяце работы расчет производится пропорционально отработанным дням.

«Вмененный» сбор: как страховые взносы за руководителей превратятся в новый налог

Взносы начисляются и за время нахождения руководителя в неоплачиваемом отпуске, поскольку кодекс не предусматривает для единоличного исполнительного органа освобождения от этой обязанности. Отсутствие трудового или гражданско-правового договора с руководителем также не освобождает организацию от уплаты взносов исходя из МРОТ. Это правило распространяется и на ситуацию, когда директор является единственным учредителем и не получает заработной платы, а его доход формируется за счет дивидендов.

Данное правило не распространяется на индивидуальных предпринимателей, управляющих компанией по договору. За них взносы уплачиваются в фиксированном размере, установленном для ИП. Для сравнения: годовой взнос за руководителя-работника исходя из МРОТ 27 093 рубля в месяц за 2026 год составит 97 535 рублей, а фиксированный взнос за ИП-управляющего — 57 390 рублей.

Это означает, что возможность содержать бездействующие фирмы, не несущие расходов на оплату труда, исчезнет, так как уплачивать страховые взносы за руководителя будет необходимо в любом случае. При этом указанные взносы — это платежи за будущее социальное обеспечение. Если выплаты отсутствуют, то отсутствует и объект обложения. Фактически депутаты ввели вмененный сбор, не связанный с реальными экономическими операциями, что противоречит природе страховых взносов.

Компании, не ведущие деятельность и не получающие доходов, будут обязаны нести регулярные расходы. Это превращает юридическое лицо из инструмента ведения бизнеса в обузу, за которую нужно платить, даже если оно не используется.

Заявленная цель нововведений — борьба с фирмами-однодневками — вряд ли будет достигнута. Организаторы таких схем используют подставных лиц, массовую регистрацию и ликвидацию, их не остановит необходимость платить взносы за несколько месяцев. Основной удар придется по предприятиям малого бизнеса, которые вынуждены временно приостановить деятельность из-за экономических спадов, сезонности, поиска новых рынков или по иным объективным причинам.

Новые нормы — типичный пример подхода к решению проблем налоговых нарушений, который бьет не по целевой группе (организаторам схем), а по добросовестному бизнесу. Основные недостатки заключаются в игнорировании экономической сущности страховых взносов, неэффективности в достижении заявленных целей и создании новых административных и финансовых барьеров.

Вынужденная ликвидация: когда нулевая отчетность организации больше не выход

Выходом для владельцев компаний, не желающих нести дополнительные расходы, может стать ликвидация организаций.

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусматривает возможность исключения юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц в упрощенном порядке.

Исключение организации в таком порядке возможно при соблюдении ряда условий. Для этого организация должна относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства, не являться плательщиком НДС. Кроме того, у нее должна отсутствовать задолженность перед кредиторами, а также неисполненные обязательства по уплате налогов, сборов и страховых взносов. В ЕГРЮЛ не должно содержаться записей о недостоверности сведений. Организация также не должна иметь в собственности недвижимого имущества и транспортных средств и не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из реестра или банкротства.

Таким образом, компании лишаются возможности сдавать нулевую отчетность. Единственный возможный выход из этой ситуации — передача управления управляющей организации или ИП-управляющему по договору. Однако в этом случае у налоговых органов могут возникнуть вопросы относительно оплаты этих услуг, что, в свою очередь, потребует отражения движения денежных средств по счетам и сдачи отчетности.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

Telegram-канал https://t.me/kirpikovru