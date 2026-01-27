Предупреждение вместо обещания: как новые правила изменят рекламу банкротства

Вступили в силу поправки в законодательство, регулирующие рекламу услуг по банкротству граждан.

С 1 января вступили в силу изменения, касающиеся рекламы услуг, связанных с банкротством физических лиц. Эти поправки, внесенные Федеральным законом от 31.07.2025 № 332-ФЗ, направлены на защиту граждан от недобросовестных практик и на формирование более осознанного подхода к решению проблем с долгами.

Банкротство физического лица — это процедура признания гражданина неспособным в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. К таким обязательствам могут относиться задолженности по кредитам и микрозаймам, налогам, сборам, штрафам, платежам за услуги ЖКХ.

Процедура банкротства физических лиц регламентирована Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве, если сумма долга превышает 500 тысяч рублей, а просрочка исполнения составляет свыше трех месяцев. При этом заявление должно быть подано не позднее 30 рабочих дней со дня, когда гражданин узнал или должен был узнать о соответствующих обстоятельствах.

Если задолженность не превышает 1 млн рублей, в предусмотренных законом случаях процедуру банкротства можно пройти во внесудебном порядке — через многофункциональный центр (МФЦ).

Рекламу банкротства заставят предупреждать о рисках: что обещать больше нельзя

Новые правила затрагивают как содержание рекламы, так и ее оформление, что свидетельствует о растущей озабоченности проблемой закредитованности населения и распространением агрессивных схем «раздолжнителей».

Согласно внесенным изменениям, реклама услуг, связанных с процедурой банкротства физического лица, не должна содержать:

гарантии или обещания освобождения гражданина от долгов;

утверждение о возможности или призыв не исполнять денежные обязательства;

утверждение о создании государством системы для освобождения граждан от долгов;

упоминание о возможности освобождения граждан от исполнения денежных обязательств и обязательных платежей.

Ключевым нововведением стало требование включать в рекламу, связанных с процедурой банкротства граждан, обязательное предупреждение: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».

Для разных форматов рекламы установлены технические нормы:

в радио- и телерекламе предупреждение должно звучать не менее 3 секунд;

в визуальной рекламе — занимать не менее 7 % площади.

Это должно обеспечить достаточную заметность сообщения и препятствовать его «маскировке». Указание на возможность обращения в МФЦ особенно важно, поскольку напоминает гражданам о существовании бесплатной процедуры внесудебного банкротства, снижая риск зависимости от платных услуг недобросовестных посредников.

Ограничения направлены против рекламных кампаний с лозунгами вроде «спишем все долги» или «банкротство без последствий». Подобные обещания вводят граждан в заблуждение, поскольку процедура банкротства сопряжена с серьезными юридическими и финансовыми последствиями.

Несмотря на положительные цели, закон содержит ряд недостатков.

Излишне жесткие и широкие формулировки ограничений могут создать необоснованные барьеры для добросовестных участников рынка. Например, запрет на любые упоминания о возможности освобождения от долгов может затруднить информирование граждан о самой сути и законных основаниях процедуры банкротства физического лица.

Установленная законом формулировка предупреждения, хотя и полезна, все же не отражает всех рисков. В ней упоминаются лишь ограничения на получение кредитов и повторное банкротство, тогда как реализация имущества, сопряженная с риском потери единственного жилья, не упоминается. В результате у гражданина может сложиться неполное представление о последствиях, даже если он ознакомится с таким предупреждением.

Борьба с рекламой недобросовестных компаний о банкротстве и защита прав должников

Новые требования к рекламе услуг банкротства физических лиц отражают внимание государства к защите прав потребителей в финансовой сфере. Закон нацелен на соблюдение баланса между необходимостью информировать граждан о возможностях решения долговых проблем и обязанностью предупреждать о последствиях принятия таких решений.

Поправки призваны очистить рынок от недобросовестных компаний, агрессивно навязывающих услуги по списанию долгов, и заставить участников рынка сместить акцент с сомнительных обещаний на демонстрацию профессионализма и прозрачности.

Положительным эффектом может стать рост числа граждан, выбравших процедуру бесплатного внесудебного банкротства через МФЦ. Это позволит снизить финансовую нагрузку на тех, кто оказался в трудной ситуации. Кроме того, рекламораспространители будут тщательнее проверять содержание объявлений.

Успех этих мер будет зависеть от устранения выявленных рисков — таких как избыточное регулирование для добросовестных игроков и неполнота обязательной информации. Для комплексной защиты прав граждан новые правила должны быть подкреплены эффективным надзором за деятельностью компаний на рынке банкротства, а также последовательной работой по повышению финансовой грамотности населения.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

Telegram-канал https://t.me/kirpikovru