Новые правила массового обзвона: что нужно знать предпринимателям об ответственности

Запрет на массовые звонки без согласия абонента: что изменилось в законе и какая ответственность теперь предусмотрена.

В интернете можно встретить множество предложений по привлечению клиентов с помощью инструментов обзвона. Подобные рассылки приходят и по электронной почте. Предпринимателям обещают «реальную заинтересованность» клиентов и замену невалидных лидов. Однако такие предложения не учитывают изменения в законодательстве.

Массовые обзвоны потенциальных покупателей и заказчиков долгое время были частью маркетинговых стратегий бизнеса. Но с сентября прошлого года вступили в силу положения Федерального закона от 01.04.2025 № 41-ФЗ, которые внесли существенные поправки в Федеральный закон «О связи». Основная цель изменений — защита граждан от спам-звонков и телефонного мошенничества.

До принятия поправок рекламные звонки без согласия абонента уже были запрещены Федеральным законом «О рекламе». Новые нормы распространили этот запрет на любые массовые или автоматические телефонные вызовы, включая информационные, если абонент не давал предварительного согласия.

Как изменились правила обзвона: согласие, маркировка и право на отказ

Новые требования к регулированию массовых звонков включают:

Предварительное согласие абонента. Для совершения массовых звонков необходимо заранее получить согласие абонента. Закон требует, чтобы согласие было выражено действиями, достоверно подтверждающими волю на получение звонков.

Бремя доказывания согласия. Если факт получения согласия оспаривается, обязанность доказать его наличие лежит на инициаторе звонков: на заказчике — если массовые звонки осуществляются по его поручению; на операторе связи — если звонки осуществляются по его собственной инициативе. Такие вызовы признаются осуществленными без предварительного согласия, если заказчик или оператор не докажут обратное.

Обязательный договор с оператором связи. Массовые звонки по инициативе заказчика могут осуществляться только на основании договора с оператором связи, абонентам которого они предназначены. Предметом такого договора должны быть услуги по осуществлению массовых вызовов.

Маркировка исходящих звонков. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать маркировку исходящих звонков. До принятия вызова на экране абонента должна отображаться информация об инициаторе звонка. Техническая реализация маркировки возложена на оператора связи.

Право абонента на отказ. Абонент вправе в любой момент отказаться от получения массовых звонков, направив заявление своему оператору связи. Оператор обязан немедленно прекратить их осуществление. Это право безусловно и не предполагает выбора отдельных категорий звонков.

Массовые вызовы, осуществляемые с нарушением указанных требований, являются незаконными. Исключение — звонки государственных и муниципальных органов, подведомственных организаций и иных структур, перечень которых утверждает Правительство РФ.

Цена несогласованного звонка: размер административного штрафа для бизнеса

Массовые звонки с рекламой без согласия абонентов влекут административный штраф:

для граждан — от 10 000 до 20 000 рублей;

для должностных лиц — от 20 000 до 100 000 рублей;

для юридических лиц — от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Для кредитных и микрофинансовых организаций штрафы еще выше — от 600 000 до 1 600 000 рублей.

Кроме того, оператор связи вправе приостановить оказание услуг абоненту, который осуществляет незаконные массовые вызовы.

Для компаний, продолжающих использовать массовые обзвоны, новые правила означают серьезные юридические риски: штрафы могут достигать 1 млн рублей для юридических лиц и 100 тыс. рублей для ИП, не считая риска отключения связи.

Изменения в законодательстве стали важным этапом в регулировании маркетинговых коммуникаций. Чтобы получить согласие абонентов, компаниям теперь необходимо предлагать реальную ценность — эксклюзивные предложения, персональные консультации или значимую информацию. Бизнес, способный адаптироваться и обеспечивать качественный сервис, получает конкурентное преимущество. В конечном счете, закон стимулирует переход к более цивилизованному и эффективному маркетингу, где доверие становится ключевым ресурсом.

