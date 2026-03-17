Игра в монополию: новый закон о такси вытеснит с рынка самозанятых водителей

С 1 марта вступил в силу Федеральный закон от 23.05.2025 № 116-ФЗ, знаменующий начало новой эры для рынка таксомоторных перевозок. Он вносит изменения в закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси и вводит понятие локализации автомобилей.

С указанной даты в региональные реестры смогут попасть только те автомобили, которые набирают установленное Правительством количество баллов за локализацию производства на территории страны либо произведены в рамках специальных инвестиционных контрактов, заключенных в определенный период.

Список разрешенных моделей включает всю линейку ВАЗ (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ (Патриот, Хантер), «Москвич» (3, 3е, 6, 8), электромобили Evolute, премиальные Voyah и пикап Sollers SP7. Этот перечень наглядно демонстрирует главную цель закона — импортозамещение и поддержку российского автопрома. Рынок такси, один из крупнейших потребителей автомобильного парка, превращается в инструмент промышленной политики — гарантированный канал сбыта для отечественных производителей.

Льготные сроки, дискриминация и монополизм: изменения в сфере перевозок такси

Закон предусматривает переходный период. Статья 1 содержит множество исключений и дифференцированных сроков:

Транспортные средства, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси до 1 марта 2026 года, могут работать до окончания срока действия разрешения.

Автомобили, включенные в реестр Калининградской области и регионов Сибирского федерального округа, получили отсрочку до 1 марта 2028 года.

Наибольшая отсрочка предоставлена субъектам Дальневосточного федерального округа, а также Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям — до 1 марта 2030 года.

Для водителей — физических лиц, владеющих автомобилем более шести месяцев, введена специальная квота в размере 25 %. Машины, попавшие под эту квоту, могут использоваться в такси до 1 января 2033 года.

К основным недостаткам закона относятся:

Неопределенность балльной системы. Закон отсылает к актам, принимаемыми Правительством РФ для определения уровня локализации автомобилей, но эти акты могут часто меняться.

В результате участники рынка не могут строить долгосрочные планы. Если завтра правительство повысит требуемое количество баллов (как планировалось) или, наоборот, снизит их, таксопарки окажутся перед выбором: работать вне закона или мириться с обесцениванием инвестиций в «более российские» автомобили.

Квотная дискриминация. Закон разделил перевозчиков такси на две категории: юридических лиц (таксопарки) и физических лиц (самозанятые и частники). Для последних введена квота в 25 %, которая рассчитывается от количества машин в реестре на 28 февраля предыдущего года. При этом порядок определения этой квоты фактически отдан на откуп регионам.

Это создает условия для злоупотреблений и коррупции. Регион может установить непрозрачный порядок подачи уведомлений по принципу «кто первый встал — того и тапки». Учитывая, что 75 % рынка закреплено за юрлицами, частники оказываются вытесненными в «серую» зону или вынуждены работать на таксопарки на невыгодных условиях.

Экономический монополизм. Рынок такси искусственно замыкается на ограниченном круге производителей. Принудительный «импортозамещающий» спрос со стороны таксопарков при ограниченном предложении приведет к росту цен на «одобренные» модели автомобилей, дефициту машин и ухудшению качества услуг.

Новый закон вытеснит с рынка индивидуальных предпринимателей и самозанятых

Закон написан под конкретный момент и под конкретных производителей. Однако он не учитывает динамику рынка такси. Если автозаводы не смогут обеспечить таксопарки нужным количеством машин, отрасль может столкнуться с параличом.

Система отсрочек выглядит как попытка удержать равновесие на хрупкой доске: она дает рынку время адаптироваться, но одновременно пытается предотвратить коллапс в регионах с наиболее изношенным или специфическим автопарком.

Основу нынешнего таксопарка составляют корейские Kia и Hyundai, а также европейские Renault, Volkswagen и Skoda. Новый закон фактически перекрыл доступ этим иномаркам. В результате около 200 тысяч водителей могут прекратить работу в такси из-за невозможности обновить парк в соответствии с новыми требованиями.

Крупные таксопарки, имеющие доступ к лизингу и господдержке, окажутся в выигрышной позиции. Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых покупка новой Lada Vesta может стать непосильной ношей.

Таким образом, новый закон — это не техническая поправка, а масштабное изменение для всей отрасли. Поправки реализуют цель по импортозамещению в чувствительной для граждан сфере услуг. Но путь к этой цели может обернуться сокращением числа водителей, дефицитом машин и ростом цен на поездки в такси.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

