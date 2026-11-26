С 1 сентября начал действовать обновлённый порядок регулирования рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей. Соответствующий приказ Минтранса России от 14.04.2026 № 160 будет применяться до 1 сентября 2032 года. Новый приказ заменил прежние правила, установленные приказом от 16.10.2020 № 424, и внёс ряд уточнений, направленных на повышение безопасности дорожного движения и учёт современных условий труда в транспортной отрасли.
На какие категории водителей распространяются правила
Приказ распространяется на водителей автомобилей, управление которыми входит в их трудовые обязанности, а также на индивидуальных предпринимателей, самостоятельно управляющих транспортными средствами. Работодатели — юридические лица и ИП — должны учитывать новые нормы при разработке правил внутреннего трудового распорядка и составлении графиков работы.
Вместе с тем из-под действия приказа выведен широкий круг водителей: сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, международные перевозчики, водители пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, скорой медицинской помощи, спецслужб, фельдъегерской связи, а также военнослужащие при исполнении обязанностей военной службы.
Требования к организации рабочего времени водителей
Нормальная продолжительность рабочего времени водителя не может превышать 40 часов в неделю. Если соблюдение ежедневной или еженедельной нормы невозможно по условиям работы, вводится суммированный учёт рабочего времени с учётным периодом один месяц. Работодатель вправе увеличить этот период до трёх месяцев с учётом мнения профсоюзного органа.
Продолжительность ежедневной работы (смены) при суммированном учёте ограничена 10 часами. Увеличение допускается не более чем на 2 часа для завершения перевозки или следования к месту стоянки. Для отдельных категорий водителей — медицинских организаций, организаций коммунальных служб, аварийных служб, легкового такси, вахтовиков — смена может достигать 12 часов.
Водителям на регулярных перевозках пассажиров в городском и пригородном сообщении продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 часов с учётом мнения профсоюзного органа.
Время управления автомобилем в течение ежедневного периода не должно превышать 9 часов. Увеличение до 10 часов допускается при разделении рабочего дня на части и соблюдении недельных лимитов, а в иных случаях — не более двух раз в календарную неделю. Недельный лимит управления составляет 56 часов, за две последовательные недели — 90 часов.
Разделение рабочего дня (смены) на части возможно с согласия водителя. Перерыв между частями устанавливается не позже чем через 5 часов после начала работы. Этот перерыв можно устанавливать сразу после обеденного отдыха, если последний был предоставлен не позднее 5 часов с начала рабочего дня (смены). Суммарное время перерывов между частями смены не может превышать 3 часа для городских и пригородных перевозок и 5 часов для остальных водителей.
Нормативы перерывов и времени отдыха водителей
Перерыв для отдыха и питания предоставляется при продолжительности рабочего дня (смены) более 4 часов и составляет от 30 минут до 2 часов. При смене свыше 8 часов допускаются два перерыва общей продолжительностью в тех же пределах.
Специальный перерыв для отдыха обязателен не позднее чем через 4 часа 30 минут управления автомобилем. Его продолжительность — не менее 45 минут. Перерыв может быть разделён на части: первая — не менее 15 минут, последняя — не менее 30 минут. Для городских и пригородных перевозок каждая часть должна составлять не менее 10 минут.
Ежедневный (междусменный) отдых должен быть не менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий ежедневному отдыху рабочий день (смену). При суммированном учёте — не менее 11 часов с завершением в течение 24 часов с начала работы (смены). Сокращение до 9 часов допускается не более трёх раз между завершением одного еженедельного отдыха и началом следующего. Возможно разделение отдыха на части при условии, что первая — не менее 3 часов, последняя — не менее 9 часов.
Еженедельный отдых должен составлять не менее 45 часов и предоставляться до начала седьмого рабочего дня (смены) после окончания предыдущего еженедельного непрерывного отдыха. Сокращение до 24 часов допускается не более одного раза в две недели с обязательной компенсацией в течение трёх последующих недель.
Административная ответственность и размеры штрафов
За несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение установленного нормативными правовыми актами режима труда и отдыха водителей в части времени управления транспортным средством и времени отдыха предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 11.23 КоАП РФ. Штрафы составляют: для водителя — от 1 500 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 7 000 до 10 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 15 000 до 25 000 рублей, для юридических лиц — от 20 000 до 50 000 рублей.
Новый приказ требует внимательного пересмотра внутренних документов. Работодателям необходимо актуализировать правила внутреннего трудового распорядка, графики работы и сменности с учётом уточнённых норм о перерывах между частями смены и правилах компенсации сокращённого еженедельного отдыха.
Особое внимание следует уделить категориям водителей, для которых предусмотрены исключения, чтобы избежать необоснованного применения новых норм. Соблюдение обновлённых требований — это не только вопрос законности, но и реальный инструмент снижения аварийности, связанной с утомляемостью водителей.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
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