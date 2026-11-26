Требования к организации рабочего времени водителей

Нормальная продолжительность рабочего времени водителя не может превышать 40 часов в неделю. Если соблюдение ежедневной или еженедельной нормы невозможно по условиям работы, вводится суммированный учёт рабочего времени с учётным периодом один месяц. Работодатель вправе увеличить этот период до трёх месяцев с учётом мнения профсоюзного органа.

Продолжительность ежедневной работы (смены) при суммированном учёте ограничена 10 часами. Увеличение допускается не более чем на 2 часа для завершения перевозки или следования к месту стоянки. Для отдельных категорий водителей — медицинских организаций, организаций коммунальных служб, аварийных служб, легкового такси, вахтовиков — смена может достигать 12 часов.

Водителям на регулярных перевозках пассажиров в городском и пригородном сообщении продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 часов с учётом мнения профсоюзного органа.

Время управления автомобилем в течение ежедневного периода не должно превышать 9 часов. Увеличение до 10 часов допускается при разделении рабочего дня на части и соблюдении недельных лимитов, а в иных случаях — не более двух раз в календарную неделю. Недельный лимит управления составляет 56 часов, за две последовательные недели — 90 часов.

Разделение рабочего дня (смены) на части возможно с согласия водителя. Перерыв между частями устанавливается не позже чем через 5 часов после начала работы. Этот перерыв можно устанавливать сразу после обеденного отдыха, если последний был предоставлен не позднее 5 часов с начала рабочего дня (смены). Суммарное время перерывов между частями смены не может превышать 3 часа для городских и пригородных перевозок и 5 часов для остальных водителей.